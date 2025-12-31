Dobrodošla tudi med prazniki: 7 koristi kumine, ki jih ne smete spregledati

Kumina je začimba, pridobljena iz semen rastline Cuminum cyminum. Ta zanimiv dodatek jedem odlikuje značilen okus. Uporaba kumine v kuhinji je značilna predvsem za sredozemsko regijo in jugozahodno Azijo, dobrodošla pa je tudi tradicionalni medicini. Številne znanstvene raziskave so potrdile nekatere zdravstvene koristi kumine, kot sta skrb za zdravo prebavo in zmanjševanje okužb, ki se prenašajo s hrano. Poglejte seznam vseh koristi kumine, ki jih je potrdila tudi znanost.

Izboljšuje prebavo: raziskave so pokazale, da kumina pospešuje prebavo, saj spodbuja sproščanje prebavnih encimov. Dokazano je tudi, da zmanjša simptome sindroma razdražljivega črevesja.

Bogata je z železom: semena kumine so naravno bogata z železom. Že ena čajna žlička mlete kumine vsebuje približno 1,4 mg tega elementa.

Vsebuje koristne rastlinske spojine: v drobnih semenih so številne rastlinske spojine, kot so terpeni, fenoli in flavonoidi, ki so znani po svojem antioksidativnem delovanju.

Pomaga pri obvladovanju sladkorne bolezni: čeprav mehanizem delovanja in optimalni odmerki še niso povsem jasni, so raziskave pokazale, da lahko kumina v obliki prehranskih dopolnil pomaga izboljšati nadzor krvnega sladkorja.

Izboljša raven holesterola: študije kažejo, da kumina kot prehransko dopolnilo ugodno vpliva na raven holesterola v krvi. Trenutno sicer ni dovolj dokazov, da bi imela enak učinek uporaba kumine zgolj kot začimbe.

Pomaga pri izgubi telesne teže: koncentrirana kumina v obliki prehranskih dopolnil prispeva k izgubi telesne mase, kar potrjuje več raziskav.

Zmanjša tveganje za bolezni, ki se prenašajo s hrano: kumina lahko zavira okužbe, ki jih povzročajo bakterije in glivice, zato se v tradicionalni medicini pogosto uporablja pri zdravljenju okužb s hrano, piše miss zdrava.