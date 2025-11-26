Konec tedna se začenja advent, čas veselega pričakovanja božiča. Simbol obdobja, ki traja do 24. decembra, je adventni venček, ki ga obesimo na vrata ali postavimo na mizo. Slednje tradicionalno opremimo s štirimi svečami, ki jih verujoči prižigajo vsako nedeljo pred božičem.

Tradicionalno je adventni venček iz vejic smreke ali jelke.

Če se bomo ustvarjanja adventnega venčka lotili sami, najprej razmislimo o tem, kam ga bomo postavili. Potem izberemo obod. Lahko ga naredimo sami tako, da upogljive veje, denimo vrbove ali drenove, zvežemo skupaj in oblikujemo v krog ter pritrdimo. V trgovinah lahko kupimo slamnat obod, pa takega iz gobe za ikebane (ta je bolj primeren za stoječe venčke), tudi kovinski so na voljo, ti omogočajo moderne oblike visečega venčka – okrasimo ga zgolj na delu oboda s šopkom, preostali del pa pustimo praznega. Obod je lahko tudi iz kartona, če bomo venček izdelali denimo iz ostankov volne, ali iz barvnega papirja.

Naj diši

Tradicionalno je adventni venček iz vejic smreke ali jelke, ki niso samo lepe, ampak tudi odišavijo prostor. Popestrimo ga s storži, lešniki, orehi in vejicami bele omele. Naravne elemente lahko obarvamo z zlatim ali srebrnim sprejem za eleganten videz in popestrimo s pentljami, lahko v tradicionalni božični rdeče-zeleni kombinaciji. Lep klasični venček lahko ustvarimo tudi iz bodike, ki je z zimzelenimi listi in rdečimi jagodami še en simbol božičnega časa. Pazimo le, če imamo otroke ali domače živali – je namreč strupena in je ne smemo zaužiti. Dobra alternativa je šipek, ki ga kombiniramo z vejicami iglavcev in drugim zimskim zelenjem. Imejmo v mislih, da bo venček bolj bogat, če ga bomo izdelali iz več različnih vrst rastlin.

Za izdelavo pridejo prav vroče lepilo, zlat ali srebrn sprej, pentlje in seveda škarje.

Lahko kombiniramo sveže in suhe rastline, pa tudi številne druge reči. Privlačen venček, ki ni le lep, ampak tudi dišeč, lahko naredimo iz posušenih pomarančnih rezin in cimetove skorje. Najlepše je, če ga oblikujemo ali okrasimo z nečim, kar ima poseben pomen za našo družino, denimo okraski, ki jih imamo doma še od babice. Poseben pomen bo imel venček tudi, če bomo rastline, iz katerih ga bomo izdelali, nabrali na sprehodu po prelepi zimski naravi.

Tudi veje so lahko privlačen dekorativni element. FOTO: Nruedisueli/Getty Images

Venček bodo z veseljem pomagali ustvarjati otroci. FOTO: Marinesea/Getty Images