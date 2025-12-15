Kako izbrati praznične okraske in sveče, ki ne bodo neuporaben strošek po novem letu

Praznična evforija marsikoga napelje k temu, da kupuje več, kot v resnici potrebuje. Zapeljive izložbe in prepričljivi oglasi hitro poskrbijo, da v nakupovalni voziček pade nekaj, kar ni na nakupovalnem seznamu. Ali tam celo je, vendar povsem neupravičeno. Kajti nekaterih prazničnih predmetov res ni smiselno kupovati, saj na koncu pomenijo le še več krame in s tem nereda. Tu je nekaj takšnih.

Pekačev posebnih, s prazniki povezanih oblik res ne potrebujemo. Takšnega v obliki snežaka ali jelenčka bomo uporabili enkrat, če sploh, nato bo v omari delal gnečo. Ker bo pristal nekje na nedostopnih policah, bomo naslednje leto pozabili, da ga imamo. Raje ostanimo pri večnamenskih, običajnih pekačih in v njih spečeno pecivo okrasimo v božično-novoletno preobleko.

Na krožnikih in skodelicah s poslikavami prazničnih podob se bo na koncu nabiral le prah.

Tudi v nevtralni ovojni papir zavita darila bodo razveselila obdarovance. FOTO: Zolga_f/Getty Images

Med nepotrebne nakupe spada tudi praznična dekoracija s pripadajočimi motivi, s katero bi polepšali police in mize. Raje kot za svečnike in vaze v božično-novoletnih tonih, ki so aktualni le kratek čas v letu, se odločimo za nevtralne okrasne predmete, ki jih lahko uporabljamo vse leto. Enak princip velja za posodo. Na takšni s poslikavami snežakov, Božičkov, palčkov, smrečic in drugih prazničnih podob se bo na koncu nabiral le prah. Raje uporabimo komplet porcelana, ki ga imamo v omari, in ga okrasimo s prazničnimi prtički ter drugimi detajli.

Dekorativne tkanine

Ne glede na to, kako radi imamo božič, novo leto ter z njima povezano udobje, blazine in odeje z motivi teh praznikov bodo, ko bodo lučke ugasnile, zasedali dragoceni prostor v omarah in škoda bi bilo zanje namenjati denar ter po koncu sezone police. Bolje je ostati pri nevtralnih dekorativnih tkaninah, ki jih lahko uporabljamo vse leto, za praznični duh pa poskrbimo z lepo okrašeno smrečico, venčki in drugimi okraski.

Izberimo sveče nevtralnih oblik in arom, ki nas bodo razvajale, tudi ko bodo prazniki mimo.

Res potrebujemo še en pekač v obliki snežaka? FOTO: Bernardbodo/Getty Images

Podobno kot za dekorativne tkanine velja za ovojni papir. Čeprav je takšen z božično-novoletnimi poslikavami mamljiv, si je treba priznati, da tistega, ki nam bo ostal, ne boste mogli uporabiti za zavijanje darila za nekoga, ki ima rojstni dan marca. Običajen srebrn, rdeč, moder papir ali takšen v drugih nevtralnih odtenkih bo prav tako uporaben, hkrati pa bomo vanj lahko zavijali darila za druge priložnosti.

Bomo res še kdaj med letom prižgali ogromno svečko v obliki sladkorne palčke ali snežaka? Najbrž ne. Prav tako tudi ne dišeče sveče z božičnim vonjem. Namesto teh raje izberemo sveče nevtralnih oblik in arom, ki nas bodo razvajale, tudi ko bodo prazniki mimo.

Za konec še šaljiva darila. Ta sicer ne bodo prostora zavzemala nam, temveč obdarovancem, a roko na srce, nihče ne potrebuje pločevinke dehidrirane vode, merilnika stopnje jeze ali kape, ki kaže sredinca. Običajno so takšna darila bolj kazen kot dar, kar nikoli ne bi smelo biti namen božično-novoletnih obdarovanj.