Kako izdelati praznični potpuri

Eden najpreprostejših načinov, kako v dom privabiti praznične dišavne note, so doma izdelani potpuriji, dišeče mešanice iz posušenega sadja, začimb in zimzelenih vejic, ki čas pričakovanja obogatijo z drobnimi, dišečimi detajli. Izdelava teh je na moč preprosta. Najprej pripravite osnovo iz posušenih pomaranč, limon ali jabolk, katerih sladkasti, sveži vonj pričara klasično praznično aromo. Sadje narežite na tanke rezine in ga pri nizki temperaturi, od 50 do 60 stopinj Celzija dve do tri ure sušite v pečici, da rezine postanejo trde in aromatične. Ko se povsem ohladijo, jih lahko začnete kombinirati z drugimi naravnimi vonji zime.

FOTO: Helin Loik-Tomson/Gettyimages

Dodatki s pravim učinkom

Cimetove palčke, klinčki, janeževe zvezdice in muškatni orešček so začimbe, ki potpuriju dodajo toplino in značilno božično mehkobo. Še posebej lepo se ujemajo s storži, vejicami bora ali smreke ter drobnimi okrasnimi elementi, kot so posušene jagode šipka ali suhi cvetovi vrtnic. Nastane mešanica, ki ni le prijetno dišeča, temveč tudi izjemno dekorativna. Za še izrazitejši vonj lahko mešanico obogatite z nekaj kapljicami izbranega eteričnega olja. Praznični potpuriji najlepše zadišijo z oljem sladke pomaranče, cimeta, bora, vanilje ali klinčkov. Za izrazitejši učinek mešanico za nekaj dni zaprite v steklen kozarec, da se vonji med seboj povežejo, potpuri pa razvije značilno, polno aromo. Ko ga nato stresete v stekleno posodo ali dekorativno skledo, postopoma oddaja dišave in ustvarja občutek domačnosti.

FOTO: Ericferguson/Gettyimages

Ideja za darilo

Potpuri je lahko čudovito darilo: naravno, izdelano ročno in osebno. Zapakirajte ga v lične steklene kozarce, okrasite z vrvico in dodajte majhno vizitko s prazničnim voščilom ali kratkim opisom vonjev. V prazničnem času je to drobna pozornost, ki v dom prinese več kot le prijetno aromo, saj zagotavlja toplino, spomni na preproste užitke in pričara občutek, da ste si vzeli čas za nekaj lepega. Naravne dišave tako predstavljajo kamenček v mozaiku božičnega vzdušja, ustvarjen z rokami in podarjen s srcem.