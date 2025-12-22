  • Delo d.o.o.
MIRNO VZDUŠJE

Kako najlažje pregnati praznični stres

Preživljanje časa v družbi samega sebe lahko pomaga zmanjšati stres med prazniki
M. Fl.
 22. 12. 2025 | 19:30
2:29
Nekateri pravijo, da je čas praznikov najlepši del leta,  za druge je prav praznično obdobje najbolj stresno. Nova anketa, ki sta jo na vzorcu 1000 Američanov izvedla Medicinski center in Medicinska fakulteta Državne univerze Ohio Wexner kaže, da 46 odstotkov odraslih med prazniki nima dovolj časa zase. Poleg tega 56 odstotkov vprašanih meni, da je za njihovo duševno zdravje zelo pomembno, da si ga vzamejo dovolj. Sophie Lazarus, psihologinja na Oddelku za psihiatrijo in vedenjsko zdravje v zvezni državi Ohio pravi, da v svetu, ki slavi hiter življenjski ritem, s tem, ko nekaj trenutkov namenimo sebi, pozitivno vplivamo tako na psihično kot fizično zdravje. »Če si vzamete nekaj minut zase, to zmanjša praznični stres in pomaga vašemu duševnemu zdravju,« je povedala.

»Če si vzamemo nekaj minut, v katerih nas nihče in nič ne moti, se naš živčni sistem in um umirita, prav tako si spočije telo. In mislim, da je to pomembno. Vemo, da kronični stres ni dober za nas,« je dodala Lazarusova. Pomembno je, da sebe postavite na prvo mesto, kar lahko dosežete z dodajanjem preprostih ritualov v svojo rutino, za katere ne potrebujete veliko časa ali truda, dodaja psihologinja. Ponuja nekaj nasvetov, kako ostati miren med naglico praznikov: »Ko se odločite, da boste nekaj časa preživeli sami, telefon pustite v drugi sobi. Čeprav se vam bo to sprva morda zdelo težko, je pomembno, da odstranite vse, kar krade vašo pozornost, in se tako lahko popolnoma posvetite sebi.«

»Ali si, preden iz njega izstopite, vzemite dve ali tri minute v avtu samo zase. Zapomnite si, da to, da v tistem trenutku postavite sebe na prvo mesto, ne pomeni, da ste sebični, in ne pomeni, da vedno mislite le nase,« dodaja. Čas zase ne pomeni nujno popolne osame: »Nekateri si lahko vzamejo čas samo zase tako, da gredo sami v kino, v park ali v kavarno,« pravi Lazarusova. »To je prav tako koristno, saj ni nujno, da se družite z drugimi ali imate socialno interakcijo.« Dajanje prednosti samoti, čeprav v majhnih odmerkih, lahko praznike naredi prijetnejše, piše Miss zdrava.

Več iz teme

praznikiprazničnostreszdravjenovo leto
