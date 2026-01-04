Karneval band, Domen Kumer in poln Trg Leona Štuklja: župan priznal, da take množice že dolgo ni bilo

TOVRSTNA silvestrovanja so postala prestiž, ker so bile mize že vnaprej razprodane. Sprva je to počela le Mačka na Lentu, tokrat pa so se zabavali prav v vseh lokalih, ki v mestu ob Dravi dajo kaj nase. Štajerska prestolnica je zadnji dan v letu pokala po šivih. Vse se je začelo z dopoldanskim silvestrovanjem na Glavnem trgu s Karneval bandom, ki je skupaj z Domnom Kumrom skočil v 2026. še na velikem silvestrovanju na Trgu Leona Štuklja. »Toliko vas že nekaj let ni bilo na osrednjem trgu,« je dejal mariborski župan Saša Arsenovič, ki je okoli 10.000 obiskovalcem zaželel vse najboljše v letu 2026. Z velikim silvestrovanjem se je zaključil tudi Čarobni Maribor, ki je trajal vse od 27. novembra in je z bogatim programom na dveh trgih ter za konec še na Trgu svobode z drsališčem Maribor postal prestolnica zabave pri nas.