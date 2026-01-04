Karneval band, Domen Kumer in poln Trg Leona Štuklja: župan priznal, da take množice že dolgo ni bilo

TOVRSTNA silvestrovanja so postala prestiž, ker so bile mize že vnaprej razprodane. Sprva je to počela le Mačka na Lentu, tokrat pa so se zabavali prav v vseh lokalih, ki v mestu ob Dravi dajo kaj nase. Štajerska prestolnica je zadnji dan v letu pokala po šivih. Vse se je začelo z dopoldanskim silvestrovanjem na Glavnem trgu s Karneval bandom, ki je skupaj z Domnom Kumrom skočil v 2026. še na velikem silvestrovanju na Trgu Leona Štuklja. »Toliko vas že nekaj let ni bilo na osrednjem trgu,« je dejal mariborski župan Saša Arsenovič, ki je okoli 10.000 obiskovalcem zaželel vse najboljše v letu 2026. Z velikim silvestrovanjem se je zaključil tudi Čarobni Maribor, ki je trajal vse od 27. novembra in je z bogatim programom na dveh trgih ter za konec še na Trgu svobode z drsališčem Maribor postal prestolnica zabave pri nas.

Saša Arsenovič je skupaj z Domnom Kumrom ter Ano Grdadolnik in Špelo Novak vstopil v leto 2026 na nabito polnem Trgu Leona Štuklja. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dr. Ludvik Toplak, rektor Univerze AMEU, s soprogo Edito Benko Toplak

Vladimir Rukavina - Gogo, direktor Festivala Lent, v družbi soproge in prijateljev v Baščaršiji na Poštni ulici v Mariboru

Matjaž Šalamun - Šalca, direktor Totega radia, v družbi ekipe na Glavnem trgu

Klemen Flisar, Bistro Alexander, Mitja Špes, Factumevent, Igor Domadenik, Puklavec Wines, in Sebastijan Holcman