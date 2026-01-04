Kdaj pospraviti smrečico, da ne podaljšujemo prazničnega stresa

Božični in novoletni prazniki s smrečico, okraski, lučkami in venčki v domove prinesejo toplino, svetlobo ter čarobno vzdušje. A vsak čarobni trenutek se enkrat konča, in vprašanje, kdaj pospraviti božično-novoletne okraske, je eno tistih, ki se pojavlja vsako leto. Čeprav je odgovor odvisen od osebnih navad, kulture, običajev in praktičnih razlogov, obstajajo smernice, ki nam lahko pomagajo pri poslednjem dejanju zadnjih praznikov v letu.

Tradicija in običaji

Pravila se od kulture do kulture razlikujejo, v Sloveniji in večini zahodnoevropskih držav velja, da se praznična dekoracija umakne po prazniku svetih treh kraljev, torej 6. januarja, ki simbolizira konec božičnega časa. V nekaterih državah, še posebno na severu Evrope, okraske pogosto pospravijo že na silvestrovo, kar mnogi vidijo kot simbol novega začetka. S spravilom jaslic je tesno povezana svečnica, ki nastopi 2. februarja. V mnogih domovih in tudi cerkvah po tradiciji jaslice ostanejo vse do tedaj, medtem ko se ostale okraske (drevo, lučke, trakove) pospravi prej. To simbolično predstavlja zaključek božične zgodbe.

Vrnitev v rutino

Pospravljanje prazničnih okraskov ni le gospodinjsko opravilo, ima tudi psihološki učinek. Dolgotrajno ohranjanje prazničnih okraskov na različne načine vpliva na razpoloženje: nekaterim prinaša veselje in občutek topline, drugim občutek preobremenjenosti. Študije so pokazale, da lahko predolgo okrašeni prostori podaljšajo občutek prazničnega stresa, zato je pospravljanje okraskov ob pravem času koristno za duševno zdravje, saj pomeni dobrodošlo vrnitev v rutino. Praznično obdobje je neredko povezano s povečano napetostjo, dodatnimi obveznostmi in gnečo, zato je dobro okraske pospraviti z vrnitvijo vsakodnevnih obveznosti in še preden okrašeni prostori povzročijo dodaten stres.

Sploh pa imajo naravna božična drevesca omejen rok trajanja: posušijo se, iglice odpadajo in obstaja povečano tveganje za požar. Umik takšnega drevesa ob pravem času je torej tudi varnostni ukrep. Čeprav obstajajo različne tradicije, je za večino optimalno pospravljanje med 6. in 15. januarjem: še vedno dovolj zgodaj za začetek novega leta brez nereda, a hkrati dovolj pozno za malce daljše praznično vzdušje.

Okraske očistimo

Preden začnemo, pripravimo škatle, vreče in zaščitni material. Dekoracijo razporedimo po kategorijah: kaj bo drugo leto še uporabno in kaj ne več, še uporabne okraske pa na lučke, stekleno, plastično, leseno dekoracijo, tkanine, sveče … Če imamo naravno drevesce, bo, če smo ga med prazniki dobro zalivali, pri spravilu odpadlo manj iglic, a v nobenem primeru se jim ne bomo mogli izogniti. Nekoliko manj jih bo, če drevo, preden ga odstranimo iz podstavka, ovijemo v veliko vrečo za smeti ali plastično folijo, podenj pa postavimo zaščitno podlogo, ki bo ujela večino iglic. Če je umetno, ga razstavimo po navodilih proizvajalca in ga s primerno embalažo zaščitimo pred prahom ter drugo umazanijo, da ga bomo lahko še uporabili.

Preden pospravimo lučke, preverimo, ali še dobro delujejo; najbolje je, da jih navijemo okoli kartona ali posebnih tulcev, s tem bomo preprečili vozlanje in poškodbe. Steklene in krhke okraske očistimo, zavijemo v mehke materiale ali mehurčasto folijo. Očistimo tudi vse ostale okraske in njihovo embalažo. To označimo, da bomo naslednje leto lažje našli, kar potrebujemo. Okraske, ki jih ne želimo več, lahko podarimo ali recikliramo, polomljene ali drugače poškodovane zavržemo.