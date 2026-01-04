  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VPLIVA NA POČUTJE

Kdaj pospraviti smrečico, da ne podaljšujemo prazničnega stresa

Opravilo je povezano s spoštovanjem tradicije, varnostjo doma, ohranjanjem okraskov za leta, ki sledijo, in s sprostitvijo po prazničnem času.
Pospravimo jih v primerno škatlo. FOTO: Lexashka/Getty Images

Pospravimo jih v primerno škatlo. FOTO: Lexashka/Getty Images

Če imamo naravno drevo, se temu ne moremo izogniti. FOTO: Ramilf/Getty Images

Če imamo naravno drevo, se temu ne moremo izogniti. FOTO: Ramilf/Getty Images

Preden jih pospravimo, najbolje je, da jih ovijemo okoli tulca, preverimo, da res vse delajo. FOTO: Viktor_gladkov/Getty Images

Preden jih pospravimo, najbolje je, da jih ovijemo okoli tulca, preverimo, da res vse delajo. FOTO: Viktor_gladkov/Getty Images

Pospravimo jih v primerno škatlo. FOTO: Lexashka/Getty Images
Če imamo naravno drevo, se temu ne moremo izogniti. FOTO: Ramilf/Getty Images
Preden jih pospravimo, najbolje je, da jih ovijemo okoli tulca, preverimo, da res vse delajo. FOTO: Viktor_gladkov/Getty Images
M. F.
 4. 1. 2026 | 06:50
4:01
A+A-

Božični in novoletni prazniki s smrečico, okraski, lučkami in venčki v domove prinesejo toplino, svetlobo ter čarobno vzdušje. A vsak čarobni trenutek se enkrat konča, in vprašanje, kdaj pospraviti božično-novoletne okraske, je eno tistih, ki se pojavlja vsako leto. Čeprav je odgovor odvisen od osebnih navad, kulture, običajev in praktičnih razlogov, obstajajo smernice, ki nam lahko pomagajo pri poslednjem dejanju zadnjih praznikov v letu.

Tradicija in običaji

Pravila se od kulture do kulture razlikujejo, v Sloveniji in večini zahodnoevropskih držav velja, da se praznična dekoracija umakne po prazniku svetih treh kraljev, torej 6. januarja, ki simbolizira konec božičnega časa. V nekaterih državah, še posebno na severu Evrope, okraske pogosto pospravijo že na silvestrovo, kar mnogi vidijo kot simbol novega začetka. S spravilom jaslic je tesno povezana svečnica, ki nastopi 2. februarja. V mnogih domovih in tudi cerkvah po tradiciji jaslice ostanejo vse do tedaj, medtem ko se ostale okraske (drevo, lučke, trakove) pospravi prej. To simbolično predstavlja zaključek božične zgodbe.

Vrnitev v rutino

Pospravljanje prazničnih okraskov ni le gospodinjsko opravilo, ima tudi psihološki učinek. Dolgotrajno ohranjanje prazničnih okraskov na različne načine vpliva na razpoloženje: nekaterim prinaša veselje in občutek topline, drugim občutek preobremenjenosti. Študije so pokazale, da lahko predolgo okrašeni prostori podaljšajo občutek prazničnega stresa, zato je pospravljanje okraskov ob pravem času koristno za duševno zdravje, saj pomeni dobrodošlo vrnitev v rutino. Praznično obdobje je neredko povezano s povečano napetostjo, dodatnimi obveznostmi in gnečo, zato je dobro okraske pospraviti z vrnitvijo vsakodnevnih obveznosti in še preden okrašeni prostori povzročijo dodaten stres.

Sploh pa imajo naravna božična drevesca omejen rok trajanja: posušijo se, iglice odpadajo in obstaja povečano tveganje za požar. Umik takšnega drevesa ob pravem času je torej tudi varnostni ukrep. Čeprav obstajajo različne tradicije, je za večino optimalno pospravljanje med 6. in 15. januarjem: še vedno dovolj zgodaj za začetek novega leta brez nereda, a hkrati dovolj pozno za malce daljše praznično vzdušje.

Okraske očistimo

Preden začnemo, pripravimo škatle, vreče in zaščitni material. Dekoracijo razporedimo po kategorijah: kaj bo drugo leto še uporabno in kaj ne več, še uporabne okraske pa na lučke, stekleno, plastično, leseno dekoracijo, tkanine, sveče … Če imamo naravno drevesce, bo, če smo ga med prazniki dobro zalivali, pri spravilu odpadlo manj iglic, a v nobenem primeru se jim ne bomo mogli izogniti. Nekoliko manj jih bo, če drevo, preden ga odstranimo iz podstavka, ovijemo v veliko vrečo za smeti ali plastično folijo, podenj pa postavimo zaščitno podlogo, ki bo ujela večino iglic. Če je umetno, ga razstavimo po navodilih proizvajalca in ga s primerno embalažo zaščitimo pred prahom ter drugo umazanijo, da ga bomo lahko še uporabili.

Preden pospravimo lučke, preverimo, ali še dobro delujejo; najbolje je, da jih navijemo okoli kartona ali posebnih tulcev, s tem bomo preprečili vozlanje in poškodbe. Steklene in krhke okraske očistimo, zavijemo v mehke materiale ali mehurčasto folijo. Očistimo tudi vse ostale okraske in njihovo embalažo. To označimo, da bomo naslednje leto lažje našli, kar potrebujemo. Okraske, ki jih ne želimo več, lahko podarimo ali recikliramo, polomljene ali drugače poškodovane zavržemo.

Več iz teme

božičnovo letoveseli decemberpraznikibožično drevoplastikapraznovanječiščenjepospravljanjenovoletna dekoracija
ZADNJE NOVICE
07:59
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Poglejte, kaj je znani Slovenec naredil iz ostankov potice – tega res ne bi pričakovali

Suha in stara potica še ni za odpis. Iz nje namreč lahko ustvarimo kar nekaj novih sladic.
Kaja Berlot4. 1. 2026 | 07:59
07:55
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OBJAVLJEN POSNETEK

»Ogabno in nehumano«: ženski odvrgli sedem pasjih mladičev in jih pustili umreti (VIDEO)

Kruti osumljenki še iščejo.
4. 1. 2026 | 07:55
07:50
Bulvar  |  Domači trači
NOVA PESEM

Nostalgija, bolečina in navdih: zgodba za pesmijo Žana Serčiča

Prvi udarni video leta z vročo igralko Leo Mihevc napoveduje album in koncertni spektakel v Odiseji BTC.
4. 1. 2026 | 07:50
07:30
Premium
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

O tem podvigu je Domen sanjal vse od otroštva

Najmlajši od bratov Prevc z zmago v Ga-Pa naredil še en korak proti lovoriki na novoletni turneji. Skakalnica v Innsbrucku mu je zelo všeč, upa, da mu bo poslej lažje.
Miha Šimnovec4. 1. 2026 | 07:30
07:15
Novice  |  Svet
PO NAPADU

Trump po Venezueli dve državi označil kot naslednji tarči: »Nekatere proizvajajo kokain, druge so propadle države«

Venezuelci v tujini slavijo prijetje Madura, v ZDA protesti.
4. 1. 2026 | 07:15
07:10
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI SKOK V MORJE

V novo leto z morsko mrzlico

Jubilejni, 20. skok v morje je v Portorožu združil pogumne in radovedne.
Janez Mužič4. 1. 2026 | 07:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki