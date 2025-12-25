  • Delo d.o.o.
PRAZNIČNO

Klasično, a drugače: ideje za praznični obed, ki navduši

Praznična kuha je lahko užitek. Z nasveti in recepti mojstrov Jezeršek akademije bodo slavnostni okusi letos brez stresa – in z veliko navdiha.
Tatarski biftek Jezeršek 360° FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija

Špinačni trikolini z lososom FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija

Govedina Wellington FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija

Praznična večerja FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija

Pavlova z vanilijevo kremo in jagodičevjem FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija

Orehova potica FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija

Praznična večerja FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija
Blaž Kondža
 25. 12. 2025 | 08:00
Prazniki so tisti redki dnevi v letu, ko si za mizo vzamemo več časa – zase, za bližnje in za okuse, ki imajo pomen. A prav slavnostna večerja je za marsikoga tudi vir zadrege in vprašanj: kaj pripraviti, kako združiti tradicijo in sodobnost ter predvsem – kako kuhati brez nepotrebnega stresa. Odgovor se pogosto skriva v preverjenih receptih in jasnih postopkih.

Tokrat smo se po navdih obrnili na kuharske in slaščičarske mojstre Jezeršek akademije, ki praznično kulinariko razumejo kot preplet spoštovanja do klasičnih jedi in sodobnega pristopa k pripravi. Njihovi recepti ponujajo celostno zgodbo slavnostne mize – od elegantnega tatarskega bifteka in bogate glavne jedi v obliki govedine Wellington, do nežne sladice Pavlove in nepogrešljive kraljice praznikov, orehove potice.

Gre za jedi, ki niso namenjene le razkazovanju tehničnega znanja, temveč ustvarjanju doživetja. Takšnega, ki ostane v spominu še dolgo po tem, ko so krožniki že pospravljeni. Če letos iščete ideje za praznično večerjo, ki bo hkrati posebna, domača in brezčasna, so naslednji recepti zanesljivo pravo izhodišče.

Tatarski biftek Jezeršek 360°

Sestavine za 4 osebe:

400 g dobro uležanega očiščenega govejega fileja (npr. Zorjena govedina Jezeršek 360°),
večja šalotka, kapre, delikatesne kisle kumarice,
sardelni fileje/inčuni,
polnozrnata gorčica,
majoneza ali rumenjak,
solni cvet in sveže mlet poper,
nežno oljčno olje,
konjak,
tabasco ali čili,
maslo

Iz vaše kuhinje boste potrebovali:

sveže mlet poper,
jajce (ni nujno)

Dobro je vedeti

Priprava:

1. Očiščen in uležan goveji file dobro ohladimo, lahko ga za nekaj časa postavimo tudi v zamrzovalnik, da ga lažje narežemo na majhne kockice.
2. Na drobno narežemo šalotko in jo dodamo narezanemu mesu.
3. Na drobno narežemo kapre, kisle kumarice in sardeline filete.
4. Narezanemu mesu po okusu primešamo vse ali samo izbrane sestavine. Dodatke dodajamo po svojem okusu, vendar pazimo, da katera od sestavin ne prevladuje.
5. Po okusu začinimo in vse skupaj dobro premešamo.

Predlog za izbrano prilogo:

Navadno tatarski biftek postrežemo z maslom in popečenim kruhom, lahko pa ste tudi malenkost bolj drzni in klasiko zamenjate s:

Koromačem
Koromač očistimo, odstranimo trdi del. Narežemo na tanke prosojne lističe. Takoj ga osvežimo s kapljicami limoninega soka, da ne oksidira. Dodamo kapljice nežnega oljčnega olja, gorčična semena, akacijev med, sol in poper. Narahlo vse skupaj premešamo.

Malinami
Malinin pire s sirupom smrekovih vršičkov (maline pretlačimo in obogatimo s sirupom smrekovih vršičkov).

Dekorativnim zelenjem
Mlada solatka

Kako jed postrežemo?

Za kreiranje si pomagamo z okroglim kovinskim modelčkom. Okrogel kovinski modelček položimo na izbran krožnik in vanj nadevamo pripravljen goveji tatar, ki ga obložimo z izbrano prilogo ali pa poleg postrežemo maslo in opečene kruhke. Lahko pa preprosto pripravimo žličnike ali kepice.

Kaj boste potrebovali iz vaše kuhinje

Oster nož, desko za rezanje, skledo za mešanje. 2 žlici, manjšo čajno žličko in krožnik za serviranje.

Uvodnik v večerjo

Ko se začetni vtis umiri, je čas za jed, ki večerjo nadgradi in ji doda toplino. Polnjene testenine so v praznični kuhinji pogosto nekoliko zapostavljene, a prav zato lahko presenetijo. Špinačni trikolini z lososom združujejo nežnost testa, polnost nadeva in eleganco omake – ravno prav za prehod k osrednjemu delu večera.

Špinačni trikolini z lososom

Sestavine za testo:

275 g bele ostre moke,
2 jajci, 3 rumenjaki,
50 g masla,
1 velika žlica olja,
mlačna voda po potrebi,
sol

Priprava:

Vse sestavine ugnetemo v gladko testo in zavijemo v prozorno folijo. Tako pripravljeno testo naj počiva najmanj 2 uri.

Sestavine za nadev:

100 g prekajenega lososa,
100 g smetanovega sirčka,
150 g rikote ali skute,
50 g naribanega sira Zbrinca,
1 jajce po potrebi,
nasekljan petršilj,
pesto sušenih paradižnikov,
pinjole, muškatni orešček,
dol, sveže mlet poper, nasekljan timijan,
1 jajce za premaz

Priprava:

Vse sestavine za nadev zmiksamo v multipraktiku. Testo na tanko razvaljamo. Z okroglim obodcem izrežemo kroge. Na vsakega položomo žličko nadeva. Zunanji rob kroga premažemo z raztepenim jajcem. Oblikujemo v hišni žepek s tremi robovi. Kuhamo jih v slanem kropu, da splavajo na površino. Kuhane testenine odcedimo in zabelimo z maslom.

Sestavine za omako:

250 ml belega vina,
1 sesekljana šalotka,
2 žlici jabolčnega kisa,
250 g hladnega masla

Priprava:

Šalotko olupimo in drobno nasekljamo. V majhno kozico damo vino in kis, dodamo šalotko in zavremo. Reduciramo na močnem ognju približno 5 minut. Ko vino skoraj povsem povre, postopoma dodajamo na kocke narezano hladno maslo in ob tem neprestano mešamo z metlico za stepanje. Mešamo tako dolgo, da nastane emulzija, torej da se maščoba in tekočina povežeta v enotno zmes. Solimo in popramo – uporabimo beli poper, ki je v tem primeru boljši kot črni, saj se v omaki ne opazi. Na koncu masleno omako precedimo skozi fino cedilo, da prestrežemo šalotko in dobimo res gladko omako. Pri tem šalotko stisnemo s hrbtno stranjo žlice, da iztisnemo čim več njenih sokov.

Srce praznične mize

Glavna jed je srce praznične mize in trenutek, ko si lahko dovolimo več. Govedina Wellington je klasika, ki zahteva nekaj več pozornosti, a nagradi z razkošnim okusom in vizualnim učinkom. V prazničnem kontekstu predstavlja jed, ki povezuje tradicijo, tehnično dovršenost in tisti občutek posebnosti, zaradi katerega se ob praznikih radi zberemo za isto mizo.

Govedina Wellington

Sestavine:

600 g srednji del goveje pljučne pečenke,
sol, poper,
olje, maslo,
3 žlice gorčice

Sestavine za gobov nadev:

400 g šampinjonov,
2 drobno narezani šalotki,
2 dobro sesekljana stroka česna,
2 žlici masla

Sestavine špinačne palačinke:

100 g špinače,
3 jajca,
300 ml mleka,
100 g moke,
sol

Ostale sestavine:

10-12 rezin pršuta,
2 zavitka listnatega testa,
500 g korenja,
500 g gomoljne zelene

Priprava:

Meso dobro solite in poprajte. V ponvi segrejte olje in maslo ter rahlo popečete meso, na vsaki strani cca 2 min. Odstavite in pustite počivati 10 min. Premažite ga z gorčico.
Za gobov nadev na maslu prepražite šalotko in česen, drobno sesekljate gobice ter pražite dokler ne izpari vsa tekočina. Solite in poprajte ter popolnoma ohladite.
Za špinačno palačinko na hitro pokuhajte špinačo in jo šokirajte v ledeni vodi. Ohlajeno špinačo zmiksajte in dodajte jajce, moko, mleko in sol. Spečemo palačinke.
Na delovno površino položite prozorno folijo, na folijo razporedite palačinke in pršut. Na pršut namažite gobov nadev in nanj položite meso. Zavijete v folijo in date v hladilnik za eno uro. Po eni uri razvaljate listnato testo in nanj položite meso. Premažite z rumenjakom in pečete okoli 15 minut.
Krompir olupite in narežete na majhne koščke, kuhate v slani vodi približno pol ure. Gomoljno zeleno narežete na koščke in date v pečico za 30 minut na 200 stopinj Celzija. Ko je krompir kuhan in zelena pečena, skupaj naredite pire. Dodate maslo, mleko, sol in poper.

Čas za sladico

Po bogatih okusih glavne jedi prija sladica, ki je zračna, sveža in ne pretežka. Pavlova z vanilijevo kremo in jagodičevjem ponuja prav to ravnovesje – sladko razvajanje brez občutka teže. Je zaključek, ki večer umiri in ga prijetno zaokroži.

Pavlova z vanilijevo kremo in jagodičevjem

Sestavine Pavlova:

4 velike beljake sobne temperature,
200 g sladkorja,
1 žlica koruznega škroba,
1 žlica belega kisa

Sestavine za vanilijevo kremo:

1 l mleka,
200 g sladkorja,
4 jajca,
50 g moke,
50 g škroba,
50 g masla,
1 vanilijev strok

Priprava:

Sladkor, moko, škrob in jajca v skledi gladko zmešaš. Vanilijev strok po dolgem prerežeš, razpoloviš in s konico noža odstraniš sredico. Mleko skupaj z vanilijevo sredico zavreš. Malo mleka zliješ v pripravljeno jajčno mešanico, premešaš in vliješ nazaj v mleko.
Kuhaš in mešaš, da se zgosti, odstopi od posode. Odstaviš in dodaš maslo.
Če želiš ali potrebuješ bolj tekočo kremo, jo razredčiš z rahlo stepeno sladko smetano.

Kraljica prazničnih sladic – orehova potica

In čeprav se zdi, da je zgodba s sladico zaključena, prazniki pri nas skoraj vedno zahtevajo še en epilog. Orehova potica ni le sladica, temveč simbol – vonj doma, spomin na praznike in dokaz, da se tradicija lahko ohranja tudi z natančnostjo sodobne kuhinje. Je jed, ki povezuje generacije in praznično mizo postavi v domač, topel okvir.

Orehova potica

Pripomočki, ki jih potrebujemo, preden se lotimo peke potice:

  • Model za potico – potičnica
  • Primerna delovna površina – miza ali pult
  • Primerno velik prt za valjanje in servet ali prtiček za vzhajanje testa
  • Lesena deska – namesto deske lahko uporabimo pult ali mizo
  • Valjar
  • Skodelice za pripravo potrebnih sestavin
  • Primerno velika skleda za pripravo testa
  • Skleda za pripravo nadeva in snega
  • Manjša skodelica za pripravo kvasca
  • Šiviljski meter ali podoben predmet za merjenje potičnice
  • Kozica za kuhanje (manjši lonček ali ponev)
  • Strgalnik (ribežen) za limonino lupinico
  • Kuhalnica, lopatka (spatula), žlica, metlica
  • Čistilna karta (ni nujno potrebna)
  • Čopič (ni nujno potreben)
  • Paleta za mazanje (lahko si pomagamo tudi z žlico ali lopatko)
  • Leseno nabodalo
  • Metlica oziroma mikser za pripravo snega
  • Kuhinjska tehtnica
  • Pečica in veliko dobre volje

Priprava testa

Predpriprava:

Jajca ubijemo in ločimo beljake od rumenjakov. Natehtamo vse preostale sestavine, ki jih potrebujemo. Odtehtamo maslo, kar ga je preveč, bomo potrebovali za mazanje potičnice.

Sestavine – testo:

500 g bele moke
42 g kvasa
80 g masla
3 rumenjaki
60 g sladkorja
vaniljev sladkor
1 žlica ruma
limonina lupinica
200 – 250 ml mleka

Iz vaše kuhinje boste potrebovali:

10 g soli
ostro moko za potresanje

Postopek:

1. Moko presejemo v skledo, v kateri bomo zamesili testo. Moko solimo (čajna žlička) in premešamo.
2. Za kvasec nadrobimo kvas v manjšo posodico. Dodamo malo toplega mleka, žličko moke in sladkorja. Premešamo in pustimo nekaj časa, da kvasovke zaživijo. Površina nastane mehurčkasta, tekstura pa penasta.
3. Posebej v kozici raztopimo maslo in mu dodamo sladkor, vaniljev sladkor, žlico ruma in limonino lupinico. Sestavine premešamo in zalijemo s toplim mlekom. Dodamo rumenjake in še enkrat premešamo. Sestavine ne smejo biti ne prehladne in ne pretople.
4. Ko kvasec zaživi, ga dodamo moki.
5. Počasi in med mešanjem postopoma prilivamo mlačno mešanico mleka, masla, rumenjakov, ruma, limonine lupinice in vaniljevega sladkorja. Premešamo in zamesimo testo.
6. Ko je testo homogeno umešano in se vse sestavine med seboj dobro povežejo (suhe in mokre), testo s čistilno karto prenesemo na dobro pomokano desko. Priporočamo, da za pomokanje deske uporabite ostro moko.
7. Testo z rokami rok ugnetemo v hlebček. Ne gnetemo predolgo, samo toliko, da dobimo lep gladek hlebček, ki je še vedno nežen in mehek. Pazimo, da ne umešamo preveč moke.
8. Oblikovan hlebček prestavimo nazaj v pomokano skledo in pokrijemo s prtičkom.
9. Vzhajamo toliko časa, da se količina testa podvoji. Vzhajamo v toplem prostoru. Pravilno vzhajano testo je mehko, nežno in elastično.

Kaj boste potrebovali iz vaše kuhinje

Posodice za sestavine, večjo posodo za pripravo testa, manjšo posodico za pripravo kvasca, strgalnik, manjšo kozico, kuhalnico, žlico.

Priprava nadeva

Predpriprava:

Odtehtamo kislo smetano. Ločimo beljak od rumenjaka in beljak stepemo v sneg.

Sestavine:

500 g mletih orehov
50 g piškotnih drobtin
100 g kisle smetane
200 ml sladke smetane
200 g sladkorja
1 žlica ruma
1 rumenjak
1 beljak (sneg)
1 vaniljev sladkor
mešanica cimeta in kave
limonina lupinica

Iz vaše kuhinje boste potrebovali:

ščepec soli

Postopek:

1. Sladko smetano zavremo, prelijemo po mletih orehih in dobro premešamo.
2. Dodamo začimbe – mešanico cimeta in kave, rum, vaniljev sladkor in limonino lupinico. Seveda lahko začimbe prilagodimo svojemu okusu. Vse skupaj dobro premešamo.
3. Dodamo še rumenjak, ščep soli ter kislo smetano in vse skupaj dobro umešamo v gost homogen nadev.

Kaj boste potrebovali iz vaše kuhinje

Večjo posodo za pripravo nadeva, kuhalnico, žlico, spatulo ali metlico, manjšo kozico, strgalnik.

Priprava potice

Predpriprava:

1. Izbrani model za potico natančno premažemo z mehkim maslom po vseh površinah in robovih modela. Izmerimo notranji premer modela za potico. Mero bomo potrebovali pri valjanju testa v pravokotnik. Testo moramo zvaljati v pravokotnik, katerega širina ustreza dvakratni velikosti izmerjenega notranjega premera modela za potico. Tako moramo za potičnico z izmerjenim notranjim premerom 23 cm testo razvaljati vsaj 46 cm v širino.
2. V nadev umešamo piškotne drobtine in sneg iz beljaka. Oboje dodamo z občutkom. Pazimo, da nadev ni preredek. Vsekakor je boljše, če je gost, tudi če ga težje razmažemo.
3. Pripravimo si kozarec ali posodico z vodo.

Postopek:

1. Ko je testo dovolj vzhajano (pravilno vzhajano testo je mehko, nežno in elastično), ga prestavimo na dobro pomokan prt. Površino testa pobožamo, da moko enakomerno razporedimo po površini, in ga z valjarjem nežno razvaljamo v pravokotnik.
2. Poskusimo ga razvaljati v velikost, ki jo potrebujemo glede na izbiro in velikost modela. Širina razvaljanega testa (krajši konec) za model z notranjim premerom 23 cm naj bo 46 cm, kar pomeni dvakrat toliko, kot je premer modela – potičnice.
3. Na razvaljano testo z žlico razporedimo nadev. Zadnji konec testa pustimo prazen, brez nadeva (4- ali 5-centimetrski rob).
4. S paleto nadev enakomerno razmažemo po celotni površini testa (razen na koncu testa, kjer nismo dali nadeva). Nadev lahko razmažemo tudi z žlico.
5. Testo nato zvijemo. Tega se vedno lotimo na krajši stranici testa, ki smo jo tudi izmerili za model. S prsti začnemo testo previdno zvijati. Zvijamo z rokami in si ne pomagamo s prtom.
6. Dobimo lep enakomerno zvit štrukelj.
7. Potičnico postavimo pred štrukelj. Štrukelj izmerimo. V našem primeru potrebujemo štruco, dolgo 46 cm. Če je štrukelj predolg, ga na vsakem koncu odrežemo, kolikor je potrebno.
8. Štrukelj odločno dvignemo in ga na hitro prestavimo v model, tako da je rob potice na notranjem robu – tulcu. Konca testa zlepimo, tako da ju, preden ju spnemo, premažemo z vodo ali beljakom (snegom, ki nam je ostal). Testo nato z nabodalom prebodemo do dna, da bo zrak lažje izhajal.
9. Potico v potičnici pokrito še enkrat vzhajamo. To traja približno 40 minut.

Kaj boste potrebovali iz vaše kuhinje

Prt, valjar, paleto, žlico, skledo, mikser ali metlico za stepanje, čopič, potičnico

Peka potice

Potico pečemo v predogreti pečici (brez ventilatorja) na 180 °C približno eno uro.

Mazanje potice ni potrebno.

Ko je potica pečena, jo vzamemo iz pečice in jo kakih 10 do 15 minut pustimo v potičnici, da se malo ohladi. Potem potičnico previdno zvrnemo na leseno desko, še bolje pa na rešetko. Preden potico razrežemo, počakamo pol ure do 45 minut.

In na koncu sledi trenutek resnice.

Recepte so pripravili: Luka in Sonja Jezeršek ter Karmen Kozjek 

božično-novoletni praznikiorehova poticabožični receptiJezeršek akademijaLuka JezeršekSonja Jezeršek
