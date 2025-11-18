Ko dom zadiha v prazničnem ritmu

Če smo pred leti stremeli k razkošni, skoraj filmski dekoraciji, letošnji božično-novoletni trendi iščejo ravnovesje med toplino domačnosti in estetsko preprostostjo. Dom naj v prazničnem času ne zablesti zaradi množice okraskov, temveč zaradi premišljenih detajlov, vonja po naravi in občutka miru.

Narava, kovina in nostalgija

Letošnje smernice prinašajo tri izrazite smeri pri decembrski okrasitvi. Prva stavi na naravno estetiko, kombinacijo lesa, lanu, volne in suhega cvetja. Okraski so v zemeljskih tonih, z zlatimi ali bakrenimi poudarki, smreke pa pogosto dopolnjujejo trakovi iz jute in okraski iz lesa ali papirja.

Druga smer je elegantno-moderna, v kateri kraljujejo srebrni in ledeno modri toni, dopolnjeni z minimalističnim oblikovanjem in steklenimi dekoracijami. To je slog, ki ga odlično dopolnijo LED-lučke v topli beli svetlobi.

Tretji trend pa v dom vrača retro nostalgijo, to je pisanost 80. let, klasične rdeče-zlate kombinacije in starinske steklene bunkice. Marsikdo bo letos posegel tudi po podedovanih okraskih ali ročno izdelani dekoraciji, ki pripoveduje svojo zgodbo.

Koristen nasvet za praznični sijaj Za skladen videz dekoracije uporabite pravilo 60–30–10: 60 odstotkov naj bo glavne barve (npr. zlate ali zelene),

30 odstotkov dopolnilne (npr. bele ali srebrne),

10 odstotkov pa poudarka – bleščečih dodatkov, ki pritegnejo pogled. Tako bosta smreka ali dnevni prostor delovala uravnoteženo in elegantno.

Kakšno smreko izbrati?

Ko pride čas za osrednjo zvezdo praznikov – novoletno smreko –, velja razmisliti, ali želimo naravno ali umetno.

FOTO: Pikselstock/Shutterstock

Naravna smreka prinaša neprekosljiv vonj in toplino, a zahteva nekaj nege. Najdlje obstane nordijska jelka (lat. Abies nordmanniana), ki ohrani iglice tudi več tednov, če je ne postavimo preblizu radiatorja. Klasika ostaja navadna smreka, ki je cenejša, a se iglice hitreje osujejo. Za tiste, ki razmišljajo trajnostno, so zanimiva izbira tudi smreke v loncu, ki jih lahko po praznikih posadimo na vrt.

Umetne smreke pa so primerne za tiste, ki iščejo dolgotrajno rešitev brez odpadanja iglic. Novi modeli so presenetljivo realistični, nekateri celo dišijo po iglavcih. Pri nakupu bodite pozorni na kakovost materiala in stabilnost stojala.

Nasveti za dolgo svežino naravne smreke Smreko po nakupu pustite nekaj ur v hladnejšem prostoru, da se prilagodi temperaturi doma.

Odžagajte nekaj centimetrov debla in jo postavite v stojalo z vodo.

Vodo redno dolivajte – drevo je lahko v prvih dneh vsrka tudi do liter dnevno.

Ne postavite je k radiatorju ali kaminu.

Če imate talno gretje, pod stojalo položite toplotnoizolacijsko podlago.

Praznični ambient z občutkom

Letos velja pravilo »manj je več«. Raje kot množico barv izberite dve do tri med seboj skladne. Okraski v različnih teksturah – mat, sijoči in kovinski – dodajo globino, sveče in mehke luči pa toplino. Vonj po cimetu, vanilji ali borovcih bo zaokrožil praznično vzdušje.

Rdeči škrati – gnomi, znani tudi pod imeni Tomte, Nisse in Tonttu, so značilni za skandinavske dežele, prinašajo darila in veljajo za skandinavsko različico Božička. FOTO: Shutterstock

Praznični pridih lahko ustvarimo tudi z naravnimi venčki, aranžmaji iz evkaliptusa, borovih vej in storžev ali pa z detajli, kot so blazine v prazničnih tonih in mehke odeje. Ne gre pozabiti niti na zunanje prostore – preprosta veriga lučk okoli vhodnih vrat ali na balkonu zadošča za prijetno, diskretno praznično noto.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Praznično.