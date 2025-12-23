Ko glasba postane objem: glasbena šola Bučar s čarobno skladbo za decembrske dni

Glasbena šola (GŠ) Bučar je s svojimi učenci in mentorji izdala novo skladbo z naslovom Podari objem, na katero so vsi zelo ponosni in jo zadovoljno pošiljajo v svet skupaj s pomembnim sporočilom za vse ljudi. Živimo v obdobju, ko mnogi menijo, da je premalo pristnih odnosov, lepih pogledov, objemov, topline v srcu in časa za najbližje. »Zato je ta skladba ravno pravšnja v teh prazničnih decembrskih dneh,« pravi Simon Bučar, harmonikar in vodja GŠ, ki je v tej skladbi povezal tako učence kot tudi mentorje GŠ, ki so tudi ustvarili skladbo, kar daje celotnemu projektu še dodaten čar.

Poleg Bučarja in Žige Mežana, ki sta avtorja melodije in besedila, sta glavni vokal odpela Kaja Grašič in Žiga Mežan, na instrumentih pa so jih poleg nadobudnih učencev in že imenovanih mentorjev podprli še učitelji Mimi Arcet, Gašper Brunskole, Boštjan Černe, Ema Dobrina, Anže Kristan, Gašper Sedej, Grega Skubic in Jan Zgonc. Pri projektu so sodelovali učenci vseh programov, ki jih Glasbena šola Bučar ponuja, zato je aranžma res pester.

Pesem bi lahko postala celo njihova uradna himna.

Posebej so posneli vse, ki se učijo igranja kitare.

Na Miklavževo z Božičkom

V dvorani kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji so posneli tudi videospot, ki so ga snemali na Miklavževo nedeljo. Ustvarili so pravo praznično vzdušje, z njimi je snemal celo Božiček, kar je bilo za vse posebno doživetje, saj so ga vsi ves dan imeli v svoji bližini. »Vsi nastopajoči so bili oblečeni v prekrasna elegantna oblačila, kar je delovalo zelo simpatično, in marsikateri starš si je z lica obrisal solzo sreče in po koncu snemanja ponosno podaril objem, kot je naslov pesmi,« pravi Bučar. Nekateri so bili v vrhunskem studiu Fono prvič in od blizu spoznali, da je tudi delo glasbenikov garaško in je treba isto melodijo ponavljati skoraj v nedogled, dokler ni vse tako, kot mora biti. Nič manj naporno ni snemanje videospota. A mentorji GŠ Bučar so enotni, da so njihovi učenci, ki so snemali ta glasbeni projekt, res zelo delavni, ustvarjalni in poslušni, zato jim je že doslej uspelo ljudi povezati v različne glasbene projekte. Pesem Podari objem bi lahko postala celo njihova uradna himna.

Učenci, ki so snemali ta glasbeni projekt, so zelo delavni, ustvarjalni.