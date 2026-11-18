Pokanje petard, ognjemeti in nenadni glasni zvoki so za številne hišne ljubljenčke ena najbolj stresnih izkušenj. Medtem ko ljudje v njih vidimo praznično zabavo, jih živali doživljajo kot nepredvidljive in pogosto grozeče dražljaje. Nekatere postanejo nemirne, druge se skrivajo, tresejo ali v paniki poskušajo pobegniti. Strah je lahko tako hud, da vpliva na njihovo počutje še dolgo po koncu praznikov. Kako ravnati, smo vprašali nekaj strokovnjakov: veterinarja in direktorja Veterinarske postaje Ljubljana Marka Omana, strokovnjaka za vzgojo psov Jureta Pribičeviča iz Alfakana in vzreditelja nemških ovčarjev Blaža Goloba iz Psarne Golobova.

Tišje je lepše

Verjetno bi bilo za hišne ljubljenčke lepše, če se med decembrskim praznovanjem ne bi pokalo, a pričakovati kaj takega je še utopično, čeprav je tistih, ki ne podpirajo pokanja, vedno več. Ne nazadnje na trgu že nekaj časa obstajajo t. i. tihi ognjemeti, ki zaradi svoje kemijske sestave ustvarijo svetlobni spektakel brez glasnih pokov. Za takšne, ki zmanjšujejo stres pri živalih in hkrati tveganje za poškodbe ljudi, se že nekaj let odločajo mnoga evropska mesta, vedno več pa je tudi slovenskih občin, ki se občinskemu ognjemetu celo odpovedo in sredstva namenijo v dobrodelne namene. Pohvalno je tudi, da vedno več trgovcev in občin reče odločen ne petardam. To je pravi korak v smeri bolj odgovornega praznovanja.

Novoletni ognjemet (simbolična fotografija) FOTO: arhiv TO Črne gore

Strah se lahko stopnjuje

Pri psih se nelagodje pogosto začne z nemirnostjo, sopenjem, oblizovanjem, napetostjo telesa in povečano pozornostjo na zvoke iz okolice. Pes išče prostor, kamor bi se umaknil, prestavlja se iz enega prostora v drugega in se težko sprosti. Pri močnejšem strahu se pojavijo tresenje, pretirano slinjenje, cviljenje in panično iskanje izhoda. V skrajnih primerih žival poskuša pobegniti ali izgubi nadzor nad izločanjem.

Pri mačkah so znaki pogosto manj očitni. Največkrat se umaknejo v skrivališče in tam ostanejo več ur. Strah spremljajo razširjene zenice, napeta drža, tresenje, zmanjšan apetit in izogibanje stikom. Ob močnem preplahu lahko tudi panično bežijo ali se vedejo agresivno.

Strokovnjak za vzgojo psov Jure Pribičevič opozarja, da se občutljivost na glasne zvoke lahko razvije tudi pri psih, ki so se v prvih letih življenja na pokanje odzivali povsem mirno. »Včasih je dovolj že en zelo glasen pok v neposredni bližini, da se začne razvijati strah. Ta se lahko s časom stopnjuje, saj postaja pes ob ponavljajoči se izpostavljenosti nekemu dražljaju vse občutljivejši. Pojavu pravimo senzibilizacija,« pojasni Pribičevič.

Neprijetna izkušnja ni nujno vedno tako izrazita, da bi jo lastnik sploh opazil. Pes si lahko zapomni tudi manjši dogodek, ob katerem se je počutil ogroženega. Na občutljivost vplivajo še starost, spremembe v zaznavanju okolice, zdravstvene težave, bolečina in pretekle izkušnje. Pri nekaterih starejših psih se strah zaradi slabšega sluha celo zmanjša, vendar to ne velja za vse, saj še vedno zaznavajo vibracije in druge dražljaje, povezane z ognjemeti. »Pomembno je, da že prve znake nelagodja jemljemo resno in začnemo psa pravočasno navajati na zvoke, namesto da čakamo, da se razvije izrazit strah,« svetuje Pribičevič.

Podobno opozarja veterinar Marko Oman. Že en sam zelo glasen in nepričakovan pok, ki ga spremlja svetlobni učinek, lahko povzroči dolgotrajnejšo občutljivost. Če hkrati nastane poškodba, so posledice lahko še resnejše in dolgotrajnejše, v nekaterih primerih tudi trajne. Žival lahko pozneje strah poveže tudi z drugimi zvoki, denimo grmenjem, loputanjem vrat ali ropotom posode.

Marko Oman, veterinar in direktor Veterinarske postaje Ljubljana FOTO: Blaž Kondža

Najboljša preventiva se začne zgodaj

Veliko lahko naredimo že v obdobju odraščanja psa. Blaž Golob, vzreditelj nemških ovčarjev, poudarja pomen zgodnje socializacije in postopnega spoznavanja različnih dražljajev. Mladiček ima sprva omejeno predstavo o svetu, zato lahko marsikateri zvok ali dogodek sprejme kot nekaj običajnega. Če ga na različne okoliščine navajamo postopoma in ob tem ne doživi ničesar neprijetnega, jih bo lažje sprejel tudi pozneje.

»Ena od možnosti je postopno navajanje na zvoke pokanja s predvajanjem zvočnih posnetkov. Začnemo pri zelo nizki glasnosti, ob kateri pes ne kaže znakov nelagodja. Zvok povežemo s prijetnimi izkušnjami, denimo hranjenjem, igro ali aktivnostjo, ki jo ima rad,« svetuje Golob. »Ko je pes sproščen, lahko glasnost počasi povečujemo. Če opazimo znake nelagodja, se vrnemo na nižjo raven.«

Takšno navajanje zahteva čas in potrpežljivost. Posnetki sicer ne morejo povsem posnemati resničnega ognjemeta, ki ga spremljajo tudi vibracije, svetlobni bliski in drugi dražljaji. Kljub temu so lahko koristni, če jih uporabljamo pravilno. Pribičevič priporoča, da jih predvajamo pri tako nizki glasnosti, da pes ne kaže nelagodja, ob tem pa mu ponudimo hrano, igro ali drugo prijetno aktivnost. Glasnost povečujemo postopoma, na primer vsakih nekaj dni, in le, če pes ostaja sproščen. Če postane negotov, se vrnemo na prejšnjo raven.

Blaž Golob, vzreditelj nemških ovčarjev, Psarna Golobova FOTO: osebni arhiv

Golob opozarja, da univerzalnega recepta za odpravljanje strahu ni. Veliko je odvisno od genetike, značaja in preteklih izkušenj posameznega psa. Pri izrazitejših težavah zato priporoča pomoč izkušenega inštruktorja.

Mirno okolje in občutek varnosti

Na praznično pokanje se lahko pripravimo tudi z nekaj preprostimi ukrepi. Psa pred večerom peljemo na daljši sprehod, poskrbimo za igro in miselne aktivnosti, denimo iskanje priboljškov z nosom. Glavne sprehode opravimo zgodaj zjutraj oziroma v času, ko je verjetnost pokanja manjša. V obdobju povečane uporabe pirotehnike naj bo pes zunaj vedno na povodcu, tudi če je sicer dobro vzgojen in zanesljiv. Prestrašena žival lahko namreč v trenutku zbeži.

Veterinar Oman svetuje tudi preverjanje opreme. Ovratnica, oprsnica in povodec morajo biti brezhibni, da ne bi ob nenadnem sunku prestrašenega psa popustili. Na ovratnico ali oprsnico namestimo obesek s telefonsko številko lastnika.

»Doma psu uredimo miren kotiček, kamor se lahko umakne. Nekaterim ustreza prostor pod mizo, drugim kotiček za kavčem ali njihova običajna posteljica. Zagrnemo zavese in spustimo rolete, da zmanjšamo svetlobne bliske, zunanje zvoke pa lahko nekoliko prikrijemo z radiem, televizijo ali glasbo. Ponudimo mu lahko tudi žvečilko ali napolnjen kong, če ga takšne aktivnosti sproščajo,« priporoča Oman.

Delno ustvarjeno s pomočjo UI.

Pribičevič dodaja, da lahko nekaterim psom pomagajo tudi posebni oprijeti plaščki, denimo Thundershirt, ki z blagim pritiskom na telo pri nekaterih živalih ustvarijo občutek varnosti. Vendar ne učinkujejo pri vseh enako, zato je smiselno, da jih preizkusimo že pred obdobjem ognjemetov in ne šele v najhujši stiski.

Pri mačkah poskrbimo za zaprta okna, zastrte zavese in dostop do njihovih priljubljenih skrivališč. Ne silimo jih iz njih in jih ne poskušajmo na silo tolažiti. Za mačke je praviloma najbolje, da med prazniki ostanejo v domačem okolju, saj so na spremembe prostora še posebej občutljive.

Tolažiti ali pustiti pri miru?

Pri ravnanju s prestrašeno živaljo je pomemben tudi odziv lastnika. Golob svetuje, naj ostanemo umirjeni, saj se pes uči tudi z opazovanjem našega vedenja. Če se prestraši, ga lahko mirno potolažimo, če išče našo bližino, vendar brez pretirane drame in vznemirjanja.

Tudi Pribičevič poudarja, da psa ne smemo siliti v aktivnosti, če je že v paniki. Če je še pripravljen sodelovati, lahko pozornost preusmerimo z igro ali preprostimi vajami, ki jih dobro pozna. Če išče stik z lastnikom, mu ga lahko ponudimo. Mirno božanje in podpora po njegovih besedah ne okrepita strahu.

Oman opozarja, da je treba najti pravo mero pozornosti. Živali ne smemo ignorirati ali je pustiti same v stiski, vendar lahko pretirano in dolgotrajno tolaženje, zlasti če je skrbnik tudi sam vznemirjen, težave še poglobi. Pomembno je, da zmanjšamo vpliv pokanja, ohranimo mirnost in žival usmerimo v prijetno, znano aktivnost. Ker je ustrezen odziv odvisen od posamezne živali, je pri večjih težavah smiselna pomoč strokovnjaka za vedenje.

Kdaj so potrebna zdravila?

Če se pes ob pokanju močno trese, sopiha, se pretirano slini, panično išče izhod ali se nikakor ne more umiriti, zgolj prilagoditev domačega okolja morda ne bo dovolj. V takšnih primerih je priporočljiv posvet z veterinarjem, najbolje že pred začetkom decembra.

Oman posebej opozarja na razliko med sedacijo in dejanskim zmanjšanjem strahu. Žival je lahko po nekaterih pomirjevalih videti mirna, ker je zaspana ali se težje odziva, vendar jo je še vedno strah. Za pse obstajajo zdravila, kot sta deksmedetomidin v obliki pomirjevalnega gela in imepitoin, ki lahko zmanjšajo znake strahu med ognjemeti. Uporabljajo se kratkotrajno in po načrtu, ki ga lastnik vnaprej pripravi z veterinarjem.

Jure Pribičevič, strokovnjak za vzgojo psov, Alfakan FOTO: osebni arhiv

Feromoni in prehranska dopolnila so po Omanovih besedah praviloma šibkejša podpora. Pri blažjih znakih strahu jih je mogoče uporabiti samostojno, pri izrazitejših težavah pa kot dodatek k drugim oblikam pomoči. Smiselno jih je začeti uporabljati vsaj dva do tri tedne pred pričakovanim obdobjem pokanja.

»Pri dolgotrajni tesnobi, ki se pojavlja tudi zunaj obdobja pokanja, lahko veterinar predlaga redno zdravljenje z zdravili, ki začnejo učinkovati v nekaj tednih, skupaj z vedenjskim načrtom, torej treningom. V resnejših primerih, ko se pojavljajo tudi druge oblike neželenega vedenja, se lahko uporabljajo močnejša zdravila z dolgotrajnim učinkovanjem, kot so anksiolitiki in antidepresivi,« pravi Oman.

Pri mačkah je pogosta kratkotrajna situacijska tesnoba, za lajšanje katere se lahko uporablja gabapentin ali pregabalin, predvsem pri prevozu in veterinarskem pregledu. »O rednem zdravljenju z antidepresivom razmišljamo, kadar je tesnoba pogosta, se pojavlja ob več sprožilcih in vpliva na vsakdanje življenje. Poln učinek teh zdravil je pogosto jasen šele po štirih do šestih tednih,« še doda veterinar.

O izbiri pripravkov in zdravil se vedno posvetujemo z veterinarjem, saj ni univerzalne rešitve. Pri izrazitem strahu ni smiselno čakati, da bo težava minila sama od sebe, saj se lahko iz leta v leto stopnjuje.

FOTO: Blaž Kondža

Ne pozabimo na druge živali

Pokanje ni stresno samo za pse in mačke. Tudi kunci, morski prašički in ptice lahko doživijo močan preplah. Kunci in morski prašički se lahko skrijejo ali otrpnejo, ptice pa se lahko med paničnim letanjem zaletavajo v stene, okna in druge ovire. Tudi plazilci zaznavajo zvoke in tresljaje, vendar je o njihovem odzivu na ognjemete manj podatkov.

Vsem omogočimo varen umik, zapremo okna, zagrnemo zavese in nekoliko okrepimo običajne zvoke v prostoru. Pri živalih v terarijih ohranimo običajno razporeditev, temperaturo in prezračevanje. V prazničnem času se izogibamo večjim spremembam njihovega okolja, novosti pa je bolje uvajati že nekaj tednov prej. Če je stiska izrazita, naj o morebitni uporabi zdravil presodi veterinar oziroma specialist, ki pozna posamezno živalsko vrsto.

Zlasti previdni moramo biti pri začasnem skrbništvu. Oman opozarja, da je lahko za psa kombinacija odsotnosti lastnika, novega okolja in pokanja še bolj obremenjujoča. Mladega psa, ki se z večjim izzivom srečuje prvič, zato ni priporočljivo pustiti v okolju, kjer ne more dobiti primerljive oskrbe in podpore, kot ju ima doma. Tudi začasno varstvo v pasjem hotelu ali pri sorodnikih naj spoznava postopoma, najprej za krajši čas, da se navadi na novo okolje in skrbnika.

Če smo med prazniki z živaljo, naj bo naš odziv miren. Zagrnimo zavese, nekoliko povečajmo glasnost znanih zvokov, denimo televizije ali glasbe, in jo, če je pripravljena sodelovati, poskusimo zamotiti z igro ali drugo prijetno dejavnostjo. Živali ne vodimo na prireditve, kjer se uporablja pirotehnika, in je ne izpostavljajmo množici, hrupu ter stikom z neznanci.

Praznično pokanje bo nekaterim živalim vedno povzročalo stres. Toda s pravočasnim navajanjem, varnim okoljem, premišljenim ravnanjem in po potrebi veterinarsko pomočjo jim lahko decembrske dni precej olajšamo. Za živali je namreč največje darilo prav občutek, da so varne.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Praznično.