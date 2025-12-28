Ko poki prestrašijo naše kosmatince

Medtem ko mnogi zadnji decembrski večer zaključijo z glasnim ognjemetom, za hišne ljubljenčke to pomeni eno najbolj stresnih obdobij v letu. V času okoli božiča in novega leta društva za zaščito živali in veterinarji znova opozarjajo, da pokanje petard in raket povzroča paniko, beg in celo poškodbe.

»Vsa pirotehnična sredstva, ki povzročajo pok ali blisk, pri živalih sprožajo strah, ki lahko vodi v stanje panike in šoka,« opozarjajo v Nacionalnem centru za dobrobit živali (NCDŽ). Študije kažejo, da vsaj polovica psov strah jasno izraža, vendar na nenadne glasne zvoke občutljivo reagirajo tudi mačke, ptice, konji in druge živali.

FOTO: Blaž Kondža

Tišje je lepše

Na trgu že nekaj časa obstajajo tudi t. i. tihi ognjemeti, ki zaradi svoje kemijske sestave ponudijo svetlobni spektakel brez glasnih pokov. Za takšne ognjemete, ki zmanjšujejo stres pri živalih in tudi tveganje za poškodbe ljudi, se že nekaj let odločajo mnoga evropska mesta, vedno več pa je tudi slovenskih občin, ki se občinskemu ognjemetu celo odpovedo in sredstva namenijo v dobrodelne namene. Pohvalno je tudi, da vedno več trgovcev in občin reče odločen NE petardam. To je korak k bolj odgovornemu praznovanju.

Zakaj živali doživljajo strah

Psi in mačke slišijo veliko širši razpon frekvenc kot ljudje, kar pomeni, da so pirotehnični poki zanje izjemno glasni in lahko celo boleči. Strokovnjak za vzgojo psov Jure Pribičevič iz Alfakana pojasnjuje: »Pes, ki se prvič sreča s petardo ali ognjemetom, doživi travmatično izkušnjo, ker si zvoka ne zna razložiti. Lahko gre za en sam dogodek, ki se mu trajno vtisne v spomin.« Tudi vzreditelj nemških ovčarjev Blaž Golob opozarja: »Poki lahko povzročijo tesnobo, tresenje, beg ali celo samopoškodbe. Strah se pri nekaterih psih s staranjem še stopnjuje.«

Blaž Golob, vzreditelj nemških ovčarjev FOTO: osebni arhiv

Pet načinov, kako živalim olajšati silvestrovo Ustvarite varen prostor: pripravite miren kotiček z odejo, igračo in skledo vode.

Zaprite okna in spustite rolete: zmanjšajte hrup in bliske svetlobe.

Pred pokanjem žival utrudite: daljši sprehod ali igra jo bosta sprostila.

Uporabite pomirjevalne pripravke: po nasvetu veterinarja izberite primerne dodatke.

Ostanite mirni in prisotni: vaše vedenje bo živalim dalo občutek varnosti.

Miren skrbnik, mirna žival

Način, kako se lastnik odzove, je ključen. Če skrbnik ob pokanju ostane miren, bo tudi žival verjetno bolj sproščena. »Psi so pravi magnet za naša čustva. Če se človek ustraši poka, se njegov strah hitro prenese na psa,« pojasnjuje Pribičevič.

Golob svetuje postopno desenzibilizacijo z obratnim pogojevanjem – torej postopno navajanje psa na glasne zvoke ob hkratni nagradi za mirno vedenje. »V skrajnih primerih lahko pomagajo prehranski dodatki ali naravni pomirjevalni pripravki, o katerih naj lastnik povpraša veterinarja,« še dodaja.

Zavarujte dom in ustvarite varno zavetje

V času ognjemetov zaprite okna, vrata in spustite rolete. Ugasnite luči in ustvarite miren kotiček, kjer se bo žival počutila varno. Če pes sicer biva zunaj, ga v teh dneh preselite v notranjost. Poskrbite, da ne bo mogel pobegniti iz ograjenega prostora, saj v paniki lahko zbeži več kilometrov daleč. Žival se umiri, če je lastnik ob njej, zato naj vsaj en družinski član ostane doma. Vsekakor pa se s psom ne odpravljajte na javne ognjemete – za živali je to mučna izkušnja, ne zabava.

Nujno na povodcu Ob praznikih, ko je pokanja največ, se s psom izogibajte gneči in mestnim središčem. Če greste vseeno na sprehod, naj bo pes nujno na povodcu, tudi če je sicer ubogljiv. V trenutku poka ali bliska lahko reagira nepredvidljivo in zbeži, kar se lahko konča tragično.

Pomaga utrujenost in zaposlitev

Pes, ki je pred večerom ognjemetov fizično in miselno utrujen, bo lažje prenesel stres. Žvečenje igrače, hranjenje iz interaktivne posode ali kratka igra lahko žival sprostijo in preusmerijo pozornost. Strokovnjaki NCDŽ pa opozarjajo, naj živali ne vzamemo v naročje, saj lahko takšno vedenje pri njih še okrepi občutek nevarnosti.

Ko strah postane prevelik

Veterinarji opažajo, da se strah pred poki pri nekaterih psih z leti še povečuje. V takih primerih svetujejo, da se lastniki pravočasno – že pred decembrom – posvetujejo z veterinarjem. Na voljo so zeliščni in sintetični pripravki, ki pomagajo zmanjšati stres, vendar noben ni čudežno zdravilo. Pravilno doziranje in izbor je vedno najbolje prepustiti veterinarju. Kot še dodajo v NCDŽ, veterinarska stroka ne podpira predpisovanja pomirjeval za živali kar vsepovprek. To storijo le takrat, ko so drugi ukrepi izčrpani.

Veterinarjev nasvet Vaš veterinar vam lahko svetuje, kateri naravni dodatki ali zdravila so primerni za pomiritev živali. Med naravnimi pripravki se pogosto uporabljajo izvlečki baldrijana, melise ali konopljini kanabinoidi brez THC, pri hujših primerih pa tudi zdravila na recept.

Praznujmo odgovorno

Prazniki naj bodo veseli za vse, tudi za tiste s štirimi tačkami, perutmi ali kopiti. Pokanje petard in raket za trenutek zabave povzroča dolgotrajen strah in trpljenje mnogih živali. Če se odločimo za tišje oblike praznovanja, naredimo veliko gesto empatije. Odgovorna odločitev posameznika pomeni mirnejšo noč za tisoče prestrašenih živali in lepši začetek novega leta za vse.