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Ko se vnameta žrelo in grlo

Hladne zimske mesece pogosto spremljajo različna virusna obolenja kot so prehlad, gripa, covid-19, vnetje žrela in grla. Akutno in kronično vnetje žrela in grla, o katerih bomo podrobneje pisali, povzročajo podobni dejavniki, ker pa sta to dva različna organa, so znaki obolenja različni.
Zimo pogosto spremljajo okužbe zgornjih dihal. FOTO: Seb_ra/Gettyimages
Zimo pogosto spremljajo okužbe zgornjih dihal. FOTO: Seb_ra/Gettyimages
V. S.
 30. 10. 2026 | 08:00
 30. 10. 2026 | 13:52
4:00
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Večina ljudi ne ve, da sta žrelo in grlo dva različna organa, zato pogosto pravijo, da jih »boli grlo«, pa čeprav je lahko vzrok njihov težav vneto žrelo. Zato za začetek pojasnimo razliko med žrelom in grlom. Žrelo je cev, ki predstavlja pot za hrano, pijačo in zrak. V žrelu je obrambno tkivo, ki je v ustnem delu žrela zbrano v nebnicah in jezičnem mandlju, otroci imajo še žrelnico v nosnem delu žrela. Limfatično tkivo se aktivira pri vdoru virusov in bakterij. Izloča obrambne snovi in pomaga premagati bolezen.

Grlo leži nad sapnikom in preko njega prehaja zrak v pljuča. V grlu sta glasilki, kjer s pomočjo izdihanega zraka, ki zaniha glasilki, nastaja glas, kar nam omogoča glasno sporazumevanje. Grlo se pri požiranju hrane in pijače povsem zapre in tako ščiti spodnja dihala pred aspiracijo.

Zakaj zaboli 

Bolečina v žrelu se pojavi zaradi akutnega vnetja sluznice, ki nastane zaradi virusne ali bakterijske okužbe. 

Pri virusni okužbi govorimo o prehladu. Bolnik ima bolečine v žrelu, težave pri požiranju sline, izcedek iz nosu, zamašen nos, dražeče kašlja, lahko je vzdražena očesna veznica. Prehlad blažimo z mlačnimi, zeliščnimi čaji, vlažnimi inhalacijami in kapljicami za nos. Bolniki lahko ližejo pastile, ki lokalno omilijo vnetje in bolečino. Priporočljivo je, da ostanejo doma, počivajo in ne širijo okužbe. V preventivi je namreč izrednega pomena higiena rok.

Če bakterijska okužba žrela prizadene nebnici, govorimo o angini. V tem primeru ima bolnik bolečine v žrelu, težave pri uživanju hrane in pijače, lahko je povišana telesna temperatura, prehladnih znakov pa ni. Angino zdravimo z antibiotikom, ki ga predpiše zdravnik.

Kronično draženje žrela

Drugi vzrok za bolečine v žrelu je kronično draženje sluznice žrela. To nastane zaradi kajenja, alergijskega vnetja, uživanja alkoholnih pijač, gaziranih in mrzlih pijač, vračanja želodčne vsebine do ravni žrela – želodčnega refluksa, zadrževanja v prostorih, kjer so slabe mikroklimatske razmere (močne klimatske naprave, prepih, prah, hlapi čistil in lakov, velike temperaturne razlike). Pri zdravljenju je bistveno izogibanje tem dejavnikom.

Ne smemo spregledati, da je bolečina v žrelu lahko posledica rakaste spremembe v žrelu. Pozorni moramo biti na bolečino, ki je prisotna dlje od treh tednov, ne pojenja, se stopnjuje in se poslabša ob hranjenju. Bolečina lahko seva v uho. Lahko se pojavi krvav izpljunek. Bolnik bo morda opazil razjedo ali bulo na sluznici žrela. V kasnejši fazi se lahko pojavi oteklina na vratu. V vseh teh primerih je nujno, da bolnik čim prej obišče svojega izbranega zdravnika.

Okužbe grla

Pri akutni virusni okužbi grla so bolniki hripavi, dražeče kašljajo, lahko nastopi popolna izguba glasu. Redkeje se pojavijo težave pri dihanju, celo dihalna stiska. Bolnikom predpišemo glasovni počitek oziroma molk, vlažne inhalacije in uživanje mlačnih čajev. Bolnik z dihalnimi težavami sodi v bolnišnico. Bakterijske okužbe grla so redke.

Tudi dejavniki kroničnega draženja sluznice grla povzročajo hripavost. Če ta traja več kot mesec dni, naj bolnika pregleda otorinolaringolog, ki bo lahko izključil obolenja, ki ogrožajo zdravje in življenje bolnika.

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