  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNO

Ko sneg diši po limoni in komarčku

Včasih je dovolj ena preprosta sladica, da nas vrne v otroštvo – v čas, ko so bili prazniki preplavljeni z vonjem po domačem pecivu, lesketom sveč in pričakovanjem prve snežinke. Chef Matjaž Šinigoj iz Perle v Novi Gorici je spomin na bela božična jutra ujel v nežno limonino tortico s komarčkom.
FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

Chef Matjaž Šinigoj FOTO: Arhiv Hit

Chef Matjaž Šinigoj FOTO: Arhiv Hit

FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos
Chef Matjaž Šinigoj FOTO: Arhiv Hit
FOTO: Depositphotos
Bl. Ko.
 24. 12. 2025 | 11:00
4:01
A+A-

Ko Matjaž Šinigoj, glavni chef Perle, Resort & Entertainment v Novi Gorici, pripoveduje o praznikih, njegove besede hitro zavijejo med spomine. »Mama, mama, lei na gwri je padaw snig,« (mama, mama, glej, na gori je padal sneg!) se je po vasici Tabor nad Dornberkom razlegal otroški vzklik v tamkajšnjem narečju.

Chef Matjaž Šinigoj FOTO: Arhiv Hit
Chef Matjaž Šinigoj FOTO: Arhiv Hit

»To je resnična zgodba. Ko sem bil majhen, smo pozimi vedno strmeli proti gori, zlasti okoli božiča. Ko smo zjutraj zagledali belo goro, smo stekli k mami in ji povedali, da je padel sneg. Gora oziroma hrib, ki smo ga opazovali, je Trstelj, našemu domu najbližji. Žal je bilo snega iz leta v leto manj, zato je otroško razočaranje mama odgnala s pripravo sladice s snegom, po katerem je bila tudi poimenovana,« pripoveduje chef Šinigoj. Zdah je ta okus otroštva obudil v sodobni različici: limonini tortici s komarčkom in sijočo glazuro. Sladica je nežna, aromatična in ravno prav praznična, da z njo v dom prikličemo iskrico tistih zim, ki so nekoč dišale po snegu.

Limonina tortica s komarčkom in glazuro

Sestavine za tortico:

  • 200 g gladke moke
  • 200 g kristalnega sladkorja
  • 4 majhna jajca
  • 150 ml sladke smetane (nekaj je lahko nadomestimo tudi s kislo smetano za polnejši okus)
  • 85 g masla
  • naribana lupinica 2 bio limon
  • 1 čajna žlička semen komarčka (lahko tudi mletih)
  • ½ zavojčka pecilnega praška

Sestavine za glazuro:

  • 200 g sladkorja v prahu
  • 2–3 žlice sveže iztisnjenega limoninega soka

Priprava:

Maslo razpustimo (v mikrovalovni pečici ali na nizki temperaturi na štedilniku). Dodamo limonino lupinico in semena komarčka, premešamo in pustimo, da se mešanica malo ohladi.

V drugi posodi stepamo jajca s sladkorjem, dokler zmes ne postane svetla in penasta. Primešamo smetano, nato stopljeno maslo z aromo limone in komarčka. Na koncu dodamo presejano moko, pomešano s pecilnim praškom, in vse skupaj nežno zmešamo v gladko maso.

Maso vlijemo v namaščen in pomokan model premera približno 22 centimetrov in pečemo pri 175 °C približno 20–25 minut, odvisno od pečice. Ko se tortica ohladi, jo prelijemo z glazuro – sladkor v prahu zmešamo z limoninim sokom, da dobimo gosto, sijočo zmes. Po želji jo okrasimo z nekaj naribane limonine lupinice ali s sladkornimi perlami.

Recept pripravil: Matjaž Šinigoj, glavni chef, Perla, Resort & Entertainment, Nova Gorica

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Chefovi nasveti za praznični pogrinjek

  • Naj bo letošnji praznični pogrinjek v duhu pričakovanja snega.
  • Namizna podloga ali tekač naj spominja na zasneženo površino – rahlo zmečkan ali nabran prt ustvarja občutek naravne teksture.
  • Za glavni podstavek uporabimo kos lesa ali lubja, prekrit s tanko plastjo vate ali koprene, ki spominja na sneg.
  • Prtiček zavežemo z žametnim trakom ali nanj položimo droben okrasek ali kartico z imenom gosta – osebna nota naredi čudeže.
  • Na mizo dodamo vejico bora, storž ali svečo v kovinskem ali steklenem svečniku. Naj bodo dekoracije nizke, da ne ovirajo pogleda med gosti.
  • Uporabimo največ tri barve, ki se ponavljajo v različnih elementih – manj je več, tudi pri prazničnem vzdušju.
  • Za piko na i poskrbi mehka svetloba sveč ali drobnih lučk, ki poudarijo toplino tekstur in ustvarijo čarobno praznično svetlobo.

Več iz teme

kulinarikaMatjaž Šinigojsladicabožič
ZADNJE NOVICE
11:30
Bulvar  |  Domači trači
DRŽAVNA PROSLAVA

Tako ga je gledala Gabrova, potem pa pikro dodala: »Ker ne vedo, da se znava gledati tudi kot dve stekli lisici«

Hrvaški mediji navdušeni nad parom. Tina pa je komentirala: Ker ne vedo, da se znava gledati tudi kot dve stekli lisici.
24. 12. 2025 | 11:30
11:00
Lifestyle  |  Polet
VSE SE DA

Moški v šestdesetih izgubil več kot 20 odstotkov telesne maščobe! Njegova zgodba in trije preprosti nasveti

David Tuckfield je tik pred svojim 60. rojstnim dnevom sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje.
Miroslav Cvjetičanin24. 12. 2025 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Ko sneg diši po limoni in komarčku

Včasih je dovolj ena preprosta sladica, da nas vrne v otroštvo – v čas, ko so bili prazniki preplavljeni z vonjem po domačem pecivu, lesketom sveč in pričakovanjem prve snežinke. Chef Matjaž Šinigoj iz Perle v Novi Gorici je spomin na bela božična jutra ujel v nežno limonino tortico s komarčkom.
24. 12. 2025 | 11:00
10:05
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVENI SISTEM

Urška Bačovnik Janša: V bolnišnici vladajo izredne razmere, bolniki ležijo na hodnikih

Razmere v urgentnih centrih opisuje kot nevzdržne.
24. 12. 2025 | 10:05
09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
09:44
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Tri hiše, ki so letos navdušile Slovenijo – poglejte, zakaj

Tri navdihujoče arhitekturne zgodbe: alpska počitniška hiša, sodobna kraška hiša in interier, kjer imajo glavno vlogo knjige.
Aleksandra Zorko24. 12. 2025 | 09:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki