Ko sneg diši po limoni in komarčku

Ko Matjaž Šinigoj, glavni chef Perle, Resort & Entertainment v Novi Gorici, pripoveduje o praznikih, njegove besede hitro zavijejo med spomine. »Mama, mama, lei na gwri je padaw snig,« (mama, mama, glej, na gori je padal sneg!) se je po vasici Tabor nad Dornberkom razlegal otroški vzklik v tamkajšnjem narečju.

Chef Matjaž Šinigoj FOTO: Arhiv Hit

»To je resnična zgodba. Ko sem bil majhen, smo pozimi vedno strmeli proti gori, zlasti okoli božiča. Ko smo zjutraj zagledali belo goro, smo stekli k mami in ji povedali, da je padel sneg. Gora oziroma hrib, ki smo ga opazovali, je Trstelj, našemu domu najbližji. Žal je bilo snega iz leta v leto manj, zato je otroško razočaranje mama odgnala s pripravo sladice s snegom, po katerem je bila tudi poimenovana,« pripoveduje chef Šinigoj. Zdah je ta okus otroštva obudil v sodobni različici: limonini tortici s komarčkom in sijočo glazuro. Sladica je nežna, aromatična in ravno prav praznična, da z njo v dom prikličemo iskrico tistih zim, ki so nekoč dišale po snegu.

Limonina tortica s komarčkom in glazuro

Sestavine za tortico:

200 g gladke moke

200 g kristalnega sladkorja

4 majhna jajca

150 ml sladke smetane (nekaj je lahko nadomestimo tudi s kislo smetano za polnejši okus)

85 g masla

naribana lupinica 2 bio limon

1 čajna žlička semen komarčka (lahko tudi mletih)

½ zavojčka pecilnega praška

Sestavine za glazuro:

200 g sladkorja v prahu

2–3 žlice sveže iztisnjenega limoninega soka

Priprava:

Maslo razpustimo (v mikrovalovni pečici ali na nizki temperaturi na štedilniku). Dodamo limonino lupinico in semena komarčka, premešamo in pustimo, da se mešanica malo ohladi.

V drugi posodi stepamo jajca s sladkorjem, dokler zmes ne postane svetla in penasta. Primešamo smetano, nato stopljeno maslo z aromo limone in komarčka. Na koncu dodamo presejano moko, pomešano s pecilnim praškom, in vse skupaj nežno zmešamo v gladko maso.

Maso vlijemo v namaščen in pomokan model premera približno 22 centimetrov in pečemo pri 175 °C približno 20–25 minut, odvisno od pečice. Ko se tortica ohladi, jo prelijemo z glazuro – sladkor v prahu zmešamo z limoninim sokom, da dobimo gosto, sijočo zmes. Po želji jo okrasimo z nekaj naribane limonine lupinice ali s sladkornimi perlami.

Recept pripravil: Matjaž Šinigoj, glavni chef, Perla, Resort & Entertainment, Nova Gorica

FOTO: Depositphotos