Koliko elektrike porabijo praznične lučke

Ker svetlikajoča se smrečica, osvetljen balkon ali nežna svetloba ob vhodnih vratih in oknih ustvarjajo občutek topline, si brez njih težko predstavljamo praznični december. Ob že tako visokem računu za elektriko pa se v tem obdobju številni sprašujejo, koliko k temu prispeva ta praznična razsvetljava in kako lahko kljub razsvetlitvi prihranimo kakšen evro. A kot sta pred časom za naš portal pojasnila dr. Matko Matkovič in Matjaž Česen z Inštituta Jožef Stefan – Centra za energetsko učinkovitost ter porabo, praznične lučke našemu računu za elektriko dodajo zanemarljivo majhno vsoto.

Čeprav se morda zdi, da decembra poraba elektrike eksplodira, praznične lučke pri tem igrajo presenetljivo majhno vlogo. Sodobne svetlobne verige, zlasti LED, spadajo med najmanjše porabnike v gospodinjstvu. Kot pojasnjujeta strokovnjaka, se moč prazničnih verig običajno giblje med 2 in 10 W, odvisno od dolžine in števila svetilk. Tudi daljše verige s 600 do 1000 LED-svetilkami praviloma ne presegajo 10 W moči. To pomeni, da tudi če takšna veriga sveti ves dan, njena dnevna poraba znaša približno 0,2 kWh. Pri današnjih cenah električne energije, ki se za gospodinjstva gibljejo okoli 0,15 do 0,18 evra na kilovatno uro, to predstavlja približno tri cente na dan – oziroma manj kot evro dodatnega stroška na mesec.

Ni pomembno, ali so zunanje ali notranje, ključno je to, kakšne uporabljamo. FOTO: Olga Yastremska/Getty Images

Razlika med klasičnimi žarnicami in LED-tehnologijo je ogromna.

Ponoči jih izklopimo

Ključna razlika pri praznični razsvetljavi ni v tem, ali lučke visijo na smrečici ali zunaj, temveč v tem, kakšne uporabljamo. Razlika med klasičnimi žarnicami in LED-tehnologijo je ogromna. LED-sijalke so tudi do 80 odstotkov bolj učinkovite od klasičnih, kar pomeni, da z njimi dosežemo enak svetlobni učinek ob bistveno manjši porabi energije. Na primer: če klasična svetlobna veriga z močjo 100 W v določenem obdobju porabi približno 24,8 kWh električne energije, pametne LED-lučke (tudi RGB) z močjo okoli 10 W v istem času porabijo le 2,48 kWh. Ob povprečni ceni elektrike okoli 0,16 evra na kWh to pomeni skoraj 4 evre stroška pri klasičnih lučkah in zgolj okoli 40 centov pri LED-različici.

Brez njih ne gre. FOTO: Tol_u4f/Getty Images

Razlika v ceni za isto obdobje uporabe tako znaša več kot 3,50 evra – pri eni sami verigi. Če jih imamo več ali jih uporabljamo več sezon zapored, se razlika hitro sešteje. Pogosto se pojavlja vprašanje, ali lučke z različnimi svetlobnimi programi in utripanjem porabijo manj elektrike, odgovor pa ni povsem enoznačen. Verige, ki se ugašajo, imajo lahko nekoliko nižjo porabo, vendar to ne velja za vse modele in vse nastavitve. Razlike so pogosto majhne, zato na tak način varčevanja ni smiselno računati. Veliko večji učinek ima, kot rečeno, izbira LED-lučk in preprosta navada, da jih ponoči in takrat, ko nismo doma, izklopimo.

Zakaj so decembrski računi višji

Podatki iz tujine kažejo, da se decembra računi za elektriko pogosto občutno zvišajo. V ZDA so v eni od raziskav ugotovili, da se povprečen mesečni račun, ki v preostalih delih leta znaša okoli 114 dolarjev, v decembru lahko dvigne tudi na 200, 400 ali celo več kot 500 dolarjev. A razlog za to ni predvsem praznična razsvetljava. V zimskih mesecih več časa preživimo doma, več kuhamo in pečemo, intenzivneje ogrevamo prostore in pogosteje uporabljamo električne naprave. Zmerna dekoracija s pomočjo lučk je v tej enačbi majhen, skoraj zanemarljiv del porabe – seveda ob predpostavki, da so te sodobne in varčne.