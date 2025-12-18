Koncert Božič v Ljubljani, kjer se bodo poklonili 200. obletnici rojstva kralja valčkov

V soboto, 27. decembra, ob 19. uri bo v Grand hotelu Union že 11. božični koncert Simfoničnega orkestra Cantabile. Na koncertu Božič v Ljubljani se bodo prepletale praznična božična glasba in mojstrovine Johanna Straussa. Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika nadaljuje tradicijo navdihujočih in edinstvenih božičnih koncertov v Ljubljani. Ustvarjalci se bodo v programu poklonili tudi 200. obletnici rojstva Johanna Straussa, kralja valčkov in mojstra dunajske elegance.

Krstno bo izvedena nova skladba skladatelja in člana orkestra Cantabile Abela Modica, v kateri bo mogoče slišati neandertalčevo piščal, nanjo bo igral Miro Božič. Prvinski zvok starodavnega instrumenta se bo v interpretaciji Borisa Ježa prepletel z besedili iz Poljanskega rokopisa Jezusovo življenje, enega najpomembnejših srednjeveških zapisov v slovenskem jeziku. Koncert bodo obogatili še izjemna pevska solista sopranistka Mojca Bitenc Križaj in baritonist Domen Križaj ter Ajda Gutnik, nagrajenka Mednarodnega tekmovanja Matije Bravničarja. Vsi pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika in koncertne mojstrice Neže Nahtigal.