Kraj, kjer domuje dedek Mraz

Adventno dogajanje v Varaždinu je vedno bolj priljubljeno, zato ni presenetljivo, da so mesto lani razglasili za najlepšo adventno destinacijo na Hrvaškem. Če živite v severovzhodnem ali vzhodnem delu Slovenije, lahko obisk tamkajšnjih prazničnih sejmov načrtujete kot lep enodnevni izlet, drugim pa priporočamo, da si vzamete kak dan več. Ne nazadnje se mesto, ki je bilo med letoma 1767 in 1776 prestolnica tedanje Hrvaške, pohvali z zanimivo arhitekturno in kulturno dediščino, o kateri se lahko seznanimo v lokalnih muzejih. Dodajmo še, da se ga je v času Habsburžanov oprijelo celo ime Mali Dunaj.

Glavni varaždinski trg FOTO: Blaž Kondža

Čarobni mestni vrt dedka Mraza

Ali je k adventni slavi mesta pripomoglo dejstvo, da je dedek Mraz doma prav tam, ne vemo. Namreč v starem mestnem jedru, nedaleč od mestne hiše, smo lahko v prednovoletnem času obiskali Hišo dedka Mraza. A ta je pred dvema letoma postala premajhna za številne obiskovalce, zato je najbolj priljubljeni dedek na svetu dobil kar svoje naselje – Čarobno mesto dedka Mraza bo znova na dvorišču palače Sermage na Stančićevem trgu. V njem bo šest pravljičnih hišk: Hiša dedka Mraza, Hiša babice Mraz, Grinčeva votlina, Ustvarjalnica, Darilna hiška – suvenirnica in Sladka hiška.

Čarobno mesto dedka Mraza v Varaždinu FOTO: TZG Varaždin

Vse informacije o prazničnem dogajanju v Varaždinu lahko najdemo na www.adventuvarazdinu.com.

Do dedkovega doma se bodo obiskovalci lahko znova podali s Čarobnim dvigalom, ki je bilo lani ena največjih atrakcij Varaždinskega adventa. Posebej zasnovano doživetje združuje tehnologijo in praznično čarobnost – dvigalo z videoprojekcijo simulira potovanje iz Varaždina do severnega pola, medtem ko popotnike dviguje nad zgodovinsko mestno jedro. Od tam se razprostira čudovit pogled na baročne palače, cerkve in praznično osvetljene ulice. Nato pa se pot nadaljuje visoko med oblake, skozi snežinke in zimske vrtince – vse do kraja, kjer čaka dedek Mraz.

Rudolfov čarobni let pred Starim gradom FOTO: TZG Varaždin

Novosti letošnjega adventa

Druženje v Čarobnem mestu dedka Mraza bo tudi letos brezplačno, s še več pravljične čarobnosti in prazničnega utripa. Med novostmi letošnjega leta je tudi praznično osvetljen Stari grad, najprepoznavnejši simbol mesta. Na Korzo se vrača retro vrtiljak, panoramsko kolo pa bo znova najlepši razgledni kotiček na praznično mesto. Posebna pridobitev je olimpijsko drsališče s površino 1800 kvadratnih metrov – največje v regiji. Ob koncih tedna bodo obiskovalci lahko uživali tudi v bogatem glasbenem programu in lokalnih kulinaričnih dobrotah, ki bodo polnile mestne trge. Ne smemo pa tudi pozabiti na spektakularni let dedka Mraza z vprego, ki vsak dan ob 16.30 preleti varaždinski Stari grad.

Praznično okrašen Stari grad FOTO: Blaž Kondža

Adventna prizorišča

Varaždinsko praznično dogajanje bo trajalo vse do 6. januarja prihodnjega leta, ko bodo ugasnili pisane lučke in pospravili decembrsko okrasitev ter lične lesene hiške z gostinsko ponudbo in najrazličnejšimi različnih izdelki. Do takrat pa nas vabijo tri prizorišča: Kapucinski trg, kjer bomo vstopili v Ledeno čarovnijo, kot so poimenovali veliko drsališče in ledeni tobogan, Korzo, kot pravijo območju pred mestno hišo na Trgu kralja Tomislava, in Stančić, kot pravijo domačini božičnemu sejmu na Trgu Miljenka Stančića. Praznično doživetje mesta pa bo z lepimi razgledi tudi letos obogatilo 23-metrsko panoramsko kolo z osemnajstimi gondolami.

Panoramsko kolo FOTO: Blaž Kondža

Vlogo glavnega prizorišča ima Korzo, kjer nas bodo poleg hišk s pretežno gostinsko ponudbo pričakali še vrtiljak, otroški vlakec dedka Mraza, velika okrašena smreka in oder za glasbene nastope, ki bodo potekali ob koncih tedna, praviloma ob 19. uri. Na Trgu kralja Tomislava je tudi znana mestna kavarna Grofica Marica, ki se lahko pohvali z istoimensko torto – če ste sladkosnedi, jo le pokusite, ne bo vam žal.

Dobro je vedeti Za pot od Ljubljane do Varaždina bomo potrebovali dobri dve uri in pol. Za parkiranje priporočamo zunanje parkirišče na Trgu bana Jelačića, nedaleč od živilske tržnice, ki je odprta prav vsak dan. Če tam ni prostora ali bi želeli imeti avtomobil pod streho, pa je pod Kapucinskim trgom podzemna garažna hiša.

Palače so muzeji

Hiške z različnimi izdelki bodo tudi na Frančiškanskem trgu (hrv. Franjevački trg), pred rožnatim pročeljem palače Varaždinske županije, katere okna se bodo spremenila v domiseln adventni koledar. Omenimo, da se splača pokukati v okrašen atrij palače, ki bo namenjen ustvarjanju prazničnih fotografij. Tam je tudi doprsni kip avstrijske monarhinje Elizabete Bavarske, ki je bolj znana po vzdevku Sissi. Kot smo izvedeli, Varaždina nikoli ni obiskala. Na istem trgu stoji palača Herzer, v kateri ima prostore mestni muzej. Dodajmo, da to ni edina palača, ki obiskovalcem ponuja zanimive vsebine, saj mestni muzej vključuje več lokacij.

Palača se spremeni v adventni koledar. FOTO: Blaž Kondža

Tradicionalni advent

Na Trgu M. Stančića bo na tradicionalnem Adventu na Stančiću med hišicami z jedačo in pijačo ob izbranih dnevih mogoče prisluhniti tudi glasbenim nastopom v živo.

Lučaj stran je impozantna graščina, Stari grad, kjer so prav tako prostori mestnega muzeja z bogato zbirko kulturne dediščine teh krajev. Na žalost zdaj v njem potekajo obnovitvena dela, zaradi katerih je navkljub 100. obletnici ustanovitve muzeja zaprt za obiskovalce. Ponovno odprtje energetsko obnovljenega poslopja načrtujejo v prvih dneh januarja 2026.

Muzej angelov FOTO: Blaž Kondža

Mesto spečih angelov

Če s Trga M. Stančića zavijemo v Ulico Silvija S. Kranjčevića, naletimo na Muzej angelov, ki ga je ustanovil varaždinski slikar Željko Prstec. Muzej, v katerem bi zbirali umetniška dela na temo angelov, je bil njegova velika želja, ki jo je uresničil pred dobrimi enajstimi leti. Slikarjeva dela in umetniške akcije že vrsto let sledijo sloganu, da je Varaždin mesto, v katerem angeli spijo. Del muzeja je tudi rajski vrt, ki je odprt v delovnem času muzeja. Z angeli in Prstcem je prav tako povezana umetniška instalacija Angelnjak (hrv. Anđelinjak), postavljena med varaždinsko frančiškansko cerkvijo in samostanom na Frančiščanskem trgu.

Drsališče v Varaždinu FOTO: TZG Varaždin

Vrhunski adventni uspeh

Zadnji dve leti je bil Advent v Varaždinu razglašen za najlepši advent na Hrvaškem v izboru nacionalnega portala Gradonačelnik.hr pod pokroviteljstvom hrvaškega ministrstva za turizem in šport. Lani ga je obiskalo rekordnih 200.000 obiskovalcev, organizatorji pa pričakujejo, da bo letos številka še višja, saj so prepričani, da bo Varaždin tudi to zimo prava praznična uspešnica.