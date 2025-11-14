Srce hotela Le Primore Hotel & Spa je Eden Spa, ki se razprostira na več kot 11.500 kvadratnih metrih. Gostom ponuja termalni bazen z lastnim izvirom, doživetveni bazen, whirlpoole in 25-metrski plavalni bazen. Tri različne savne – družinam prijazna, nudistična in Lady Sauna za ženske – izpolnjujejo vse želje, zasebni spa in hamam pa ponujata popolno sprostitev in intimen mir. Tradicionalne zdravilne terapije iz Hévíza so tukaj interpretirane na sodoben način, dopolnjene z luksuznimi rituali GAIA in Omorovicza.

Notranji bazen v Le Primore Hotel & Spa FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Le Primore pa ni le spa hotel – pomembno vlogo ima tudi gastronomija, kar potrjujejo mednarodna priznanja. Restavracija La Vie Gourmet na strešni terasi je že tri mesece po odprtju prejela dve kuharski kapici v vodniku Gault&Millau, hotel pa je bil uvrščen v Michelin Guide kot kraj, ki omogoča izjemno celostno izkušnjo – s čimer se je Hévíz znova vrnil na mednarodni gastronomski zemljevid.

Vrhunska kulinarika v Le Primore Hotel & Spa FOTO: Le Primore Hotel & Spa

Posebnost kuhinje je mesečni koncept »Chef’s Table«, v okviru katerega ekipa La Vie z gostujočimi kuharji ustvarja edinstvene degustacijske menije.

Decembra restavracija La Vie predstavlja meni Best of La Vie – izbor najuspešnejših jedi leta, tokrat v praznični, elegantni interpretaciji, dopolnjen z vrhunskimi vini in penečimi se vini.

30. in 31. januarja 2026 pa bo v Hévíz prispel Daniele Lippi, izvršni chef dveh Michelinovih zvezdic restavracije Acquolina iz Rima, skupaj s svojim pomočnikom Alessandrom Sabatinijem.

Na ekskluzivni večerji »štirih rok« bosta združila sodobno italijansko kuhinjo, sredozemsko lahkotnost in natančno tehniko z regionalnimi madžarskimi sestavinami – v meniju, ki obljublja pravo fuzijo okusov in tekstur.

Poleg tega bogat bife v Le Restaurant, lahke jedi z naravnimi aromami v Eden Bistro, izbor mednarodnih vin in koktajl barov dopolnjujejo kulinarično doživetje.

Nasvet Postanite član Le Privileged Club – člani uživajo do 30 % popusta in številne ekskluzivne ugodnosti. Ponudbe že od 299 EUR za dvoposteljno sobo s polpenzionom.

Vse sobe in suite imajo zasebni balkon ali teraso. Družine lahko izbirajo med studii Family Relax in sobami s povezovalnimi vrati, parom pa studii Romantic Oasis z whirlpoolom in ekskluzivni penthouse apartmaji ponujajo popolno sprostitev. Gostom penthouse apartmajev je na voljo strešni neskončni bazen z edinstvenim panoramskim razgledom.

Najmlajše goste čaka 800 kvadratnih metrov velik notranji pustolovski svet z VR-sobo, UV-minigolfom in interaktivnimi igrami, poseben Kids Spa pa poskrbi, da tudi otroci doživijo čarobnost velnesa.

Dobrodošli so tudi najmlajši gosti FOTO: Le Primore Hotel & Spa

V decembrskem času se hotel prelevi v praznično oazo miru in razkošja. Gostje lahko uživajo v toplini termalne vode, spa večerih s svečami, božičnih savna ritualih in gurmanskih večerjah. Le Primore Gift Voucher je popolno darilo za vse, ki bi radi podarili sprostitev, lepoto in nepozabno izkušnjo.

Le Primore Hotel & Spa v vsaki podrobnosti izžareva filozofijo miru, skrbi in prefinjenosti.

Ne glede na to, ali gre za regeneracijo, kulinarično raziskovanje ali družinske počitnice – hotel želi gostom podariti odkritje nove evropske velnešeke destinacije.

Naš naslov – H-8380 Hévíz, Le Primore tér 1. Telefonska številka – +36 83 330 330 Več informacij: https://leprimore.hu/en

Naročnik oglasne vsebine je Le Primore Hotel & Spa