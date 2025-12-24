  • Delo d.o.o.
VELIKO PRESENEČENJE

Ljubitelji štirikolesnikov presenetili otroke, ki so ostali brez mame

Ljubitelji štirikolesnikov so polepšali dan trem otrokom. Nadeli so si Božičkove oprave in prihrumeli z darili.
Galu, Mii, Lani in njihovemu očku so pokazali, da niso sami. FOTOGRAFIJE: Arhiv kluba

Galu, Mii, Lani in njihovemu očku so pokazali, da niso sami. FOTOGRAFIJE: Arhiv kluba

Božičkova pomočnica

Božičkova pomočnica

Štirikolesniki so bili prava atrakcija.

Štirikolesniki so bili prava atrakcija.

Galu, Mii, Lani in njihovemu očku so pokazali, da niso sami. FOTOGRAFIJE: Arhiv kluba
Božičkova pomočnica
Štirikolesniki so bili prava atrakcija.
T. J. G.
 24. 12. 2025 | 08:42
2:22
Ljubitelji štirikolesnikov so se pred slabim letom povezali v klub, ki so mu nadeli ime ATV odvisniki, vodi pa ga predsednik Matej Fortin. Radi se družijo in se podajo na panoramske vožnje, da pa imajo hkrati tudi veliko srce, so pokazali minuli vikend, ko so razveselili otroke enega od članov. »Po hudi bolezni se je njihova mamica lani poslovila, očetu pa prepustila vse vajeti skrbi za družino. Petletni Gal, šestletna Mia in 10-letni Lan so otroci, ki bi mamico potrebovali vsak dan, na vsakem koraku. Čeprav izgube ne more nadomestiti nihče, imajo srečo, da jih obdajajo ljubeč očka, babici, dedka in tete, ki jim nudijo vso podporo in toplino. V klubu smo z dobrodelnimi prostovoljnimi donacijami zbrali sredstva, s katerimi smo te tri male škrate presenetili s štirikolesniki. Presenečenje je bilo popolno tudi zato, ker očka o obisku ni vedel nič – ganjeni in presenečeni so bili prav vsi domači,« je povedala članica Tinka Vdovč, pobudnica te nepozabne in zelo čustvene akcije.

Štirikolesniki so bili prava atrakcija.
Štirikolesniki so bili prava atrakcija.

Pod čeladami se ne skrivajo norci, ampak sočutje, dobrota in prijaznost.

Na obisk otrok so se še posebej pripravili. Svoje štirikolesnike so okrasili, vsi so si nadeli Božičkovo opravo in za otroke pripravili darila. »Saj otrokom v gmotnem smislu ne manjka nič. Tega, kar jim manjka in kar pogrešajo, jim mi ne moremo dati, smo jim pa pokazali, da niso sami, da so ob njih poleg njihove družine tudi očkovi prijatelji,« je še dodala Tinka, ki se iskreno zahvaljuje vsem, ki so prispevali donacije in pomagali polepšati dan otrokom. »Posebna zahvala gre SBA Grosuplje – prodaji štirikolesnikov, ki nam je omogočila, da smo Božička in njegovo pomočnico popeljali z njihovim UTV-jem. Skupaj smo za trenutek pričarali nasmehe, toplino in občutek, da niso sami. S to dobrodelno gesto želimo povedati, da znamo biti tudi mi ljudje z velikim srcem, da se pod čeladami ne skrivajo norci, ampak sočutje dobrota ter prijaznost,« je dodala sogovornica.

Božičkova pomočnica
Božičkova pomočnica

