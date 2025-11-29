Maribor je tokrat prehitel Ljubljano, na prižigu lučk tudi Rok Snežič (FOTO)

Štajerska prestolnica je po tem, ko ji je vlada z obiskom namenila 21 milijonov evrov za dokončanje projekta Center Rotovž, kot prva v Sloveniji prižgala praznične luči. Tokrat jih je za kar pet kilometrov več kot lani, torej 45 kilometrov. Kot se že nekaj zadnjih let spodobi, se v Mariboru vse začne na Trgu svobode, kjer v spremstvu akrobatov iz skupine Arbadakarba, animatorjev in pevskih zborov vse do Glavnega trga, kjer je tudi veliko panoramsko kolo, postopoma prižigajo lučke. Tokrat je čast doletela predsednika vlade Roberta Goloba, ki je v družbi mariborskega župana Saše Arsenoviča ter otrok prižgal praznične luči.

Tudi letos bosta v Mariboru kar dve veliki prizorišči z brezplačnimi koncerti. Pod panoramskim kolesom na Glavnem trgu ob božičnem sejmu so ponovno zgradili božično vas, kjer je prvi večer nastopala domača skupina Leonart. Na Trgu Leona Štuklja pa je zbrano množico, ki je uživala ob kuhanem vinu in drugih dobrotah, več kot štiri ure razveseljevala in ogrevala pomlajena zasedba Mambo Kings. V Mariboru bodo do silvestrovega, ko bo skupaj v leto 2026 skočil z Domnom Kumrom in Karneval Bandom, nastopili še DJ Umek, Estora, Marko Soršak z bobnarji, Polkaholiki, Miran Rudan, Dejan Vunjak, Nipke, Natalija Verboten, Denis&Denis ter Joker Out.

Saša Arsenovič in Robert Golob sta skupaj z otroki prižgala prve praznične lučke pri nas. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Doroteja Mauko, Zavod za turizem Maribor, Ana Lakota, povezovalka prireditve, Tina Vrdujka Kekec, Arbadakabra, ter Rebeka Hanžel FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ana Ranc, mariborska prvakinja v sušiju, v družbi Anemarije Noč, Hiperbarični center, ter vizažistke Doroteje Premužič FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI