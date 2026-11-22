Praga je mesto, ki zna očarati v vseh letnih časih, vendar ji december doda prav posebno razsežnost. Zgodovinsko jedro, ki ga zaznamujejo ozke ulice, slikovite fasade in mogočne cerkve, se od konca novembra naprej odene v praznično okrasje. Na trgih se prižgejo velike božične jelke, lesene hišice se napolnijo z rokodelskimi izdelki, iz stojnic pa se širijo vonjave, ki jih povezujemo z najlepšim časom leta.

Osrednje dogajanje poteka na Staromestnem trgu (češ. Staroměstské náměstí), kjer pod znamenito astronomsko uro (češ. Pražský orloj) pripravijo največji božični sejem na Češkem. V središču pozornosti je mogočna božična jelka, obdana s stojnicami, na katerih ponujajo steklene in keramične izdelke, slamnate okraske, ročno izdelana darila in praznične dobrote. Obiskovalci se ustavljajo ob jaslicah, prisluhnejo božičnim pesmim in si privoščijo kozarec kuhanega vina ali medice.

Praznično okrašena Praga FOTO: Radoslav Vnencak/arhiv Prague City Tourism

Posebno doživetje je obisk trga po sončnem zahodu, ko se razsvetljene zgodovinske stavbe zlijejo s tisočerimi lučkami. Čeprav je Staromestni trg najbolj znano zbirališče, se velja odpraviti tudi do drugih prizorišč. Na Vaclavskem trgu (češ. Václavské náměstí) je prav tako velik božični sejem, na Trgu miru (češ. Náměstí Míru), pred mogočno cerkvijo svete Ludmile (češ. kostel sv. Ludmily), pa je vzdušje nekoliko bolj umirjeno. Med zanimivejšimi prizorišči sta še trg Mariánské náměstí v bližini mestne hiše in Trg republike (češ. Náměstí Republiky).

Za tiste, ki radi odkrivajo manj množična prizorišča, so zanimivi tudi adventni dogodki v četrtih Karlín in Smíchov ter različni oblikovalski in rokodelski sejmi. Tam je mogoče najti izvirnejša darila, izdelke lokalnih ustvarjalcev in predmete, ki imajo precej več osebnega značaja kot običajni turistični spominki.

Prago je vredno pogledati tudi z višine

Ko se sprehodimo med stojnicami, je čas za nekoliko drugačen pogled na praznično dogajanje. Eden najlepših razgledov se odpira z razglednega stolpa stare mestne hiše (češ. Staroměstská radnice). Ta stoji neposredno ob Staromestnem trgu, z višine približno 70 metrov pa lahko opazujemo osvetljene stojnice, božično drevo in morje zgodovinskih streh.

Praga je posebno privlačna tudi ob reki Vltavi. Sprehod čez Karlov most (češ. Karlův most), od koder se odpira pogled na Praški grad (češ. Pražský hrad), je skoraj obvezen del obiska. V prazničnem času je lepo osvetljeno tudi širše mestno središče, zato se splača sprehoditi po nabrežjih in si mesto ogledati še z druge strani reke.

Za romantično doživetje se lahko odločimo za vožnjo s pokritim in ogrevanim turističnim čolnom po Vltavi. Mesto tako spoznamo z nekoliko drugačne perspektive, medtem ko se ob rečnih bregovih vrstijo osvetljene znamenitosti. Druga možnost je vožnja s starinskim, praznično okrašenim tramvajem, ki obiskovalce popelje v čas avstro-ogrske monarhije. Za ljubitelje zgodovine je zanimiva tudi vožnja s tramvajsko linijo številka 42 (češ. historická tramvajová linka 42), ki povezuje številne pomembne mestne znamenitosti.

Drsanje v Pragi FOTO: Arhiv Prague City Tourism

Na drsalke kar sredi mesta

Praznični obisk Prage si lahko popestrimo tudi z drsanjem. Na Vaclavskem trgu vsako leto uredijo drsališče, ki je zaradi svoje lokacije še posebno privlačno. Drsanje sredi zgodovinskega mestnega jedra, obkroženega s praznično razsvetljavo, je zanimiva izkušnja tako za družine kot za pare in posameznike. Na prizorišču je mogoče najeti drsalke, na voljo pa so tudi okrepčilo in izdelki lokalnih ustvarjalcev.

V sezoni 2026/27 bo drsališče odprto od 28. novembra do 14. februarja, vsak dan med 9. in 22. uro. Kdor bi rad praznični izlet združil z nekoliko drugačnimi doživetji, lahko obišče tudi Botanični vrt glavnega mesta Prage (češ. Botanická zahrada hl. m. Prahy), kjer med 27. novembrom in 14. februarjem pripravljajo razstavo Crystal Garden, posebno svetlobno in umetniško doživetje v rastlinjaku Fata Morgana (češ. skleník Fata Morgana).

Razstava Crystal Garden v praškem botaničnem vrtu FOTO: Arhiv Prague City Tourism

Miklavž, angel in hudič

Češka ima nekaj zanimivih božičnih običajev, ki jih je vredno spoznati. Eden najbolj prepoznavnih je prihod svetega Miklavža, ki otroke obišče 5. decembra zvečer. V nasprotju z nekaterimi drugimi evropskimi državami ga praviloma ne spremljajo le angeli, temveč tudi hudič. Trojica predstavlja nasprotje med dobrim in zlim: angel simbolizira dobroto, hudič opozarja na neprimerno vedenje, Miklavž pa otroke vpraša, ali so bili v preteklem letu pridni.

Tudi letos bodo v Pragi pripravili več dogodkov, povezanih s tem običajem. Miklavževanje bo 5. decembra mogoče doživeti v praškem živalskem vrtu (češ. ZOO Praha), poseben program pa pripravljajo tudi na otoku Kampa.

Češkega Miklavža spremlja tudi hudič. FOTO: Arhiv Prague City Tourism

Češki božič zaznamujejo tudi številna ljudska verovanja. Nekoč je bil božični večer dan strogega posta. Otrokom so obljubljali, da bodo, če bodo zdržali brez hrane, zagledali zlatega prašička (češ. zlaté prasátko). Za praznično mizo se je moralo zbrati sodo število ljudi, zato so družine pogosto povabile še kakšnega gosta. Pomembno mesto so imeli tudi različni običaji napovedovanja prihodnosti.

Eden najbolj znanih je spuščanje majhnih ladjic iz orehovih lupin, v katere so postavili svečke. Njihovo gibanje po vodi naj bi razkrilo, kaj človeka čaka v prihodnjem letu. Tudi prerezano jabolko je imelo simbolni pomen: zvezdasta sredica je napovedovala srečo in blagostanje, križ pa nesrečo. Zanimiv je bil tudi običaj vejic, imenovanih barborke (češ. barborky). Dekleta so jih narezala na dan svete Barbare, 4. decembra, in postavila v vodo. Če je vejica do božiča zacvetela, je to pomenilo srečo, po nekaterih različicah običaja pa tudi napoved skorajšnje poroke.

Praški grad FOTO: Arhiv Prague City Tourism

Krap na mizi, jaslice v cerkvah

Čehi božični večer tradicionalno preživijo v družinskem krogu. Na praznični mizi so ribja juha, ocvrt krap in krompirjeva solata, ob tem pa tudi božično pecivo. Tradicija uživanja krapa ob božiču se je uveljavila šele v 19. stoletju. V dneh pred prazniki je mogoče na ulicah opaziti velike bazene z živimi krapi, iz katerih si družine izberejo ribo za praznično večerjo.

Zanimivo je tudi češko verovanje, da darila otrokom prinese Jezušček (češ. Ježíšek). Ko družina po večerji zasliši zvonček, to pomeni, da je obiskal dom in pod smrečico pustil darila. Otroci mu pred prazniki pišejo pisma z željami, odrasli pa poskrbijo, da se darila pojavijo ravno ob pravem trenutku.

Božični sejem na Marianskem trgu v Pragi FOTO: Arhiv Prague City Tourism

Praznično razpoloženje se nadaljuje tudi v cerkvah, kjer postavijo jaslice, pogosto prave umetnine ljudskega rokodelstva. Posebej zanimive so jaslice v cerkvi svetega Mateja (češ. kostel sv. Matěje) v četrti Dejvice, ki so izdelane iz medenjakov in jih spremlja vonj sveže pečenega peciva. V samostanski cerkvi Naše Gospe Angelske (češ. kostel Panny Marie Andělské) v četrti Hradčany pa obiskovalce pričakajo jaslice v naravni velikosti.

Ljubitelji glasbe naj ne zamudijo češke božične maše skladatelja Jakuba Jana Rybe, znane tudi pod naslovom Hej, mojster (češ. Hej, mistře). Gre za eno najbolj priljubljenih čeških božičnih glasbenih del, ki ga v adventnem času izvajajo v cerkvah in koncertnih dvoranah. V sezoni 2026 so med drugim napovedani božični koncerti v cerkvi Naše Gospe pred Týnom (češ. kostel Matky Boží před Týnem), Zrcalni kapeli Klementinuma (češ. Zrcadlová kaple Klementina) in Rudolfinumu. Posebnost bo tudi izvedba Ryabove maše na glavni železniški postaji (češ. Praha hlavní nádraží) 23. decembra.

Praznična Praga tudi po božiču

Čeprav se glavnina adventnega dogajanja konča na božični večer, praznična podoba mesta ne izgine takoj. Največja sejma na Staromestnem in Vaclavskem trgu bosta v sezoni 2026/27 odprta vse do 6. januarja, prav tako bo do takrat mogoče obiskati sejem na Mariánskem trgu. Na Praškem gradu bo do 3. januarja na voljo poseben božični sprehod.

Plavanje svetih treh kraljev v Pragi FOTO: Jan Hromadko/arhiv Prague City Tourism

Še posebno zanimiv je praznik svetih treh kraljev, 6. januarja. Po mestnih ulicah bo potekal sprevod, na Karlovem mostu pa pripravljajo tudi tradicionalno zimsko kopanje v Vltavi. Pogumneži se bodo v ledeno reko podali ob 11.45.

Praga tako ponuja dovolj razlogov za obisk tudi v zadnjih dneh decembra in na začetku januarja. Najlepše jo je raziskovati brez naglice: dopoldne med zgodovinskimi znamenitostmi, popoldne ob skodelici vroče čokolade ali kuhanega vina, zvečer pa med osvetljenimi trgi in ob zvokih božičnih pesmi. Prav v tej kombinaciji bogate zgodovine, žive kulture in ohranjenih običajev se skriva njen poseben praznični čar.