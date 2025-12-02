Mozirsko smreko okrasil prvak v plezanju, je namreč med najvišjimi v Evropi (FOTO)

V soboto ob zgodnjem sončnem zahodu, ko je pod Delejevim jezom na Savinji v Mozirju večerni hlad že krepko stisnil, so v dendrološko-hortikulturnem parku Zgornje Savinjske doline že 10. leto zapovrstjo prižgali s svetlobnimi girlandami okrašeni Mozirski gaj. Kar je podjetna Hrvatica Ana Bertić prinesla v nekoč Savinjski gaj, se je med prvimi v Sloveniji dobro prijelo v ekipi EHD Darka Beleta. Od prve božične okrasitve parka in takrat 500 tisoč barvitih sijalk so do danes dosegli kar dva miljona lučk, po besedah prvega elektroinštalaterja Draga Poličnika na skoraj 40 kilometrov uporabljenih okrasnih setov nizke napetosti.
Laskava nominacija
Mozirska Božična bajka je pred velikim izzivom, nominirana je bila za najlepšo božično vas Evrope 2025. Rezultat bo odvisen od več meril, pomanjkljivost pa bi bila lahko skromna sejemska ponudba. A vsaj za večino obiskovalcev to načeloma ni ovira, saj prodaja izdelkov velikokrat pokvari pravljično podobo.
Ob tokratni okrasitvi Božične bajke Slovenije so izbrali vodilo Ne morem brez tebe, kar pomeni, da ta park ne more dihati in živeti brez srčnih sodelavcev ter obiskovalcev. Brez prijateljev in partnerjev. Mozirjani so tokrat presenetili z eno najvišjih rastočih okrašenih smrek v Evropi. Po meritvi podjetnika Petra Trogarja (Arboristika IVEL), ob pomoči Tanje Skok in aranžerskih navodilih Bertićeve, je drevo visoko skoraj 40 metrov. Le z vrvno tehniko, kot jo uporabljajo alpinisti in gasilci, je Trogar, večkratni prvak v plezanju na mlaj v Mozirju, brez dodatne dvigalne mehanizacije nameščal instalacije v pasovih v petih različnih barvah. Potreboval je nekaj več kot 70 ur. Posebnost letošnje razstave sta hologramski točki, jaslice v kapeli sv. Valentina in Božiček na stari leseni kašči.
Gostitelj dogajanja Bele je ob prižigu luči preletel zadnje desetletje prizadevanj za naravni park mednarodnega slovesa in še posebej za možnost celoletnih obiskov za javnost ob številnih spremljajočih prireditvah in razstavah. Zahvalil se je za pomoč ob obnovi Mozirskega gaja, podjetnici Bertićevi pa za odlično sodelovanje ob vseh dozdajšnjih postavitvah in posodobitvah ene najlepših in najveličastnejših decembrskih okrasitev.
Veselimo se, ko prejmemo darilo, osreči nas pa samo tisto, kar nas tudi osrči.
2
MILIJONA lučk sijeta v gaju.
Ne morem brez tebe je torej rdeča nit letošnje osvetlitve v Mozirskem gaju. Prižgimo luči, je že nekoč povedal Fran Milčinski Ježek. In prižgali so čudovito pravljico, ki je povabila reko ljudi v Mozirje, v ta praznično razsvetljeni prostor, ki odstira povsem nove like in domišljijski svet ter vsaj za nekaj lepih trenutkov drugačno stvarnost.