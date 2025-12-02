  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNI DECEMBER

Mozirsko smreko okrasil prvak v plezanju, je namreč med najvišjimi v Evropi (FOTO)

Ob tokratni okrasitvi Božične bajke Slovenije v Mozirskem gaju izbrali vodilo Ne morem brez tebe.
Barve in liki, za mnoge umetniške slike FOTO: Jože Miklavc

Barve in liki, za mnoge umetniške slike FOTO: Jože Miklavc

Odprtje so glasbeno obarvale Mačice. FOTO: Jože Miklavc

Odprtje so glasbeno obarvale Mačice. FOTO: Jože Miklavc

Darko Bele, vodja EHD Mozirski gaj FOTO: Jože Miklavc

Darko Bele, vodja EHD Mozirski gaj FOTO: Jože Miklavc

Pater dr. Karel Gržan FOTO: Jože Miklavc

Pater dr. Karel Gržan FOTO: Jože Miklavc

Ob odprtju Božične bajke FOTO: Jože Miklavc

Ob odprtju Božične bajke FOTO: Jože Miklavc

Aleja Evropske unije FOTO: Jože Miklavc

Aleja Evropske unije FOTO: Jože Miklavc

Med najvišjimi božičnimi drevesi v Evropi! FOTO: Jože Miklavc

Med najvišjimi božičnimi drevesi v Evropi! FOTO: Jože Miklavc

Vrtnarka, delo mojstra Tadeja Brglesa FOTO: Jože Miklavc

Vrtnarka, delo mojstra Tadeja Brglesa FOTO: Jože Miklavc

Mozirski božični tulipani vabijo FOTO: Jože Miklavc

Mozirski božični tulipani vabijo FOTO: Jože Miklavc

Jaslice v lesu FOTO: Jože Miklavc

Jaslice v lesu FOTO: Jože Miklavc

Cerkev sv. Valentina FOTO: Jože Miklavc

Cerkev sv. Valentina FOTO: Jože Miklavc

Dr. Gržan in župan Suhoveršnik s soprogo Nado FOTO: Jože Miklavc

Dr. Gržan in župan Suhoveršnik s soprogo Nado FOTO: Jože Miklavc

Barve in liki, za mnoge umetniške slike FOTO: Jože Miklavc
Odprtje so glasbeno obarvale Mačice. FOTO: Jože Miklavc
Darko Bele, vodja EHD Mozirski gaj FOTO: Jože Miklavc
Pater dr. Karel Gržan FOTO: Jože Miklavc
Ob odprtju Božične bajke FOTO: Jože Miklavc
Aleja Evropske unije FOTO: Jože Miklavc
Med najvišjimi božičnimi drevesi v Evropi! FOTO: Jože Miklavc
Vrtnarka, delo mojstra Tadeja Brglesa FOTO: Jože Miklavc
Mozirski božični tulipani vabijo FOTO: Jože Miklavc
Jaslice v lesu FOTO: Jože Miklavc
Cerkev sv. Valentina FOTO: Jože Miklavc
Dr. Gržan in župan Suhoveršnik s soprogo Nado FOTO: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 2. 12. 2025 | 12:05
4:42
A+A-

V soboto ob zgodnjem sončnem zahodu, ko je pod Delejevim jezom na Savinji v Mozirju večerni hlad že krepko stisnil, so v dendrološko-hortikulturnem parku Zgornje Savinjske doline že 10. leto zapovrstjo prižgali s svetlobnimi girlandami okrašeni Mozirski gaj. Kar je podjetna Hrvatica Ana Bertić prinesla v nekoč Savinjski gaj, se je med prvimi v Sloveniji dobro prijelo v ekipi EHD Darka Beleta. Od prve božične okrasitve parka in takrat 500 tisoč barvitih sijalk so do danes dosegli kar dva miljona lučk, po besedah prvega elektroinštalaterja Draga Poličnika na skoraj 40 kilometrov uporabljenih okrasnih setov nizke napetosti.

Ena najvišjih okrašenih

Darko Bele, vodja EHD Mozirski gaj FOTO: Jože Miklavc
Darko Bele, vodja EHD Mozirski gaj FOTO: Jože Miklavc
Pred tokratnim odprtjem decembrskega dogodka so ob parku končali cestno-komunalno prenovo in veliko parkirišče, tako da so se domačini prav zares lahko sproščeni veselili pridobitve in jubileja Božične bajke. Ob tem je treba pokukati v zgodovino nastanka Mozirskega gaja in se spomniti prispevka nekaterih glavnih pobudnikov, med njimi očeta gaja, Jožeta Skornška, ki bo že čez nekaj mesecev čil in mladosten stopil v obdobje 90-letnika. Ko so pred desetletjem odprli božično razsvetljeni park in tako podaljšali sezono ogledov, je bil Jože veliki privrženec sprememb in napredka, ki sta ga prinesla novi čas in ekipa Beleta ter Elice Skornšek. Vsakega decembra od takrat preštejejo več tisoč obiskovalcev Božične bajke, s tem pa tudi novoletno okrašenega osrednjega trga Mozirja, nekdanjega Prassberga.

Laskava nominacija

Mozirska Božična bajka je pred velikim izzivom, nominirana je bila za najlepšo božično vas Evrope 2025. Rezultat bo odvisen od več meril, pomanjkljivost pa bi bila lahko skromna sejemska ponudba. A vsaj za večino obiskovalcev to načeloma ni ovira, saj prodaja izdelkov velikokrat pokvari pravljično podobo.

Ob tokratni okrasitvi Božične bajke Slovenije so izbrali vodilo Ne morem brez tebe, kar pomeni, da ta park ne more dihati in živeti brez srčnih sodelavcev ter obiskovalcev. Brez prijateljev in partnerjev. Mozirjani so tokrat presenetili z eno najvišjih rastočih okrašenih smrek v Evropi. Po meritvi podjetnika Petra Trogarja (Arboristika IVEL), ob pomoči Tanje Skok in aranžerskih navodilih Bertićeve, je drevo visoko skoraj 40 metrov. Le z vrvno tehniko, kot jo uporabljajo alpinisti in gasilci, je Trogar, večkratni prvak v plezanju na mlaj v Mozirju, brez dodatne dvigalne mehanizacije nameščal instalacije v pasovih v petih različnih barvah. Potreboval je nekaj več kot 70 ur. Posebnost letošnje razstave sta hologramski točki, jaslice v kapeli sv. Valentina in Božiček na stari leseni kašči.

Nagovor patra Gržana

Gostitelj dogajanja Bele je ob prižigu luči preletel zadnje desetletje prizadevanj za naravni park mednarodnega slovesa in še posebej za možnost celoletnih obiskov za javnost ob številnih spremljajočih prireditvah in razstavah. Zahvalil se je za pomoč ob obnovi Mozirskega gaja, podjetnici Bertićevi pa za odlično sodelovanje ob vseh dozdajšnjih postavitvah in posodobitvah ene najlepših in najveličastnejših decembrskih okrasitev.

Veselimo se, ko prejmemo darilo, osreči nas pa samo tisto, kar nas tudi osrči.

Pater dr. Karel Gržan FOTO: Jože Miklavc
Pater dr. Karel Gržan FOTO: Jože Miklavc
Ob pozdravu domačega župana Ivana Suhoveršnika, odločnega podpornika delovanja parka, ki je poudaril sodelovanje krajanov in dobrih prijateljev, pomen obujanja adventne zgodbe in pridobitve po poplavah, so zapele izvrstne pevke Mačice iz okolice Mozirja ter tako pred prižigom pravljične zgodbe adventa ustvarile tudi izjemno vzdušje. Pater dr. Karel Gržan je nato v svojem slogu dejal: »Je veselje in je sreča, je luč in je svetloba. Veselimo se, ko prejmemo darilo, osreči nas pa samo tisto, kar nas tudi osrči. Lučke so prijetne, razsvetljujejo naše okolje v tem prelepem gaju. Kar prebudi notranjo svetlobo, je samo srčna bližina. To je tista dodana vrednost, brez katere ne moremo živeti. Odpreti srce, sprejeti bližnjega.«

2

MILIJONA lučk sijeta v gaju.

Ne morem brez tebe je torej rdeča nit letošnje osvetlitve v Mozirskem gaju. Prižgimo luči, je že nekoč povedal Fran Milčinski Ježek. In prižgali so čudovito pravljico, ki je povabila reko ljudi v Mozirje, v ta praznično razsvetljeni prostor, ki odstira povsem nove like in domišljijski svet ter vsaj za nekaj lepih trenutkov drugačno stvarnost.

Odprtje so glasbeno obarvale Mačice. FOTO: Jože Miklavc
Odprtje so glasbeno obarvale Mačice. FOTO: Jože Miklavc

Ob odprtju Božične bajke FOTO: Jože Miklavc
Ob odprtju Božične bajke FOTO: Jože Miklavc

Aleja Evropske unije FOTO: Jože Miklavc
Aleja Evropske unije FOTO: Jože Miklavc

Mozirski božični tulipani vabijo FOTO: Jože Miklavc
Mozirski božični tulipani vabijo FOTO: Jože Miklavc

Jaslice v lesu FOTO: Jože Miklavc
Jaslice v lesu FOTO: Jože Miklavc

Dr. Gržan in župan Suhoveršnik s soprogo Nado FOTO: Jože Miklavc
Dr. Gržan in župan Suhoveršnik s soprogo Nado FOTO: Jože Miklavc

Med najvišjimi božičnimi drevesi v Evropi! FOTO: Jože Miklavc
Med najvišjimi božičnimi drevesi v Evropi! FOTO: Jože Miklavc

Vrtnarka, delo mojstra Tadeja Brglesa FOTO: Jože Miklavc
Vrtnarka, delo mojstra Tadeja Brglesa FOTO: Jože Miklavc

Cerkev sv. Valentina FOTO: Jože Miklavc
Cerkev sv. Valentina FOTO: Jože Miklavc

Več iz teme

Mozirski gajMozirjeBožična bajkadecemberokrasitevlučkebožič
ZADNJE NOVICE
12:33
Šport  |  Odmevi
ODLIČEN ZAČETEK

Sijajen start slovenskih orlov

Domžalski as prvi skakalec v tej sezoni, ki je ubranil rumeno majico. Nad njim so navdušeni tudi tuji poznavalci tega športa.
Miha Šimnovec2. 12. 2025 | 12:33
12:15
Novice  |  Slovenija
NEVARNOST NA CESTI

Voznik tovornjaka nevarno vijugal po cesti, za to ni bil kriv samo alkohol

Med vožnjo je tudi jedel.
2. 12. 2025 | 12:15
12:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI DECEMBER

Mozirsko smreko okrasil prvak v plezanju, je namreč med najvišjimi v Evropi (FOTO)

Ob tokratni okrasitvi Božične bajke Slovenije v Mozirskem gaju izbrali vodilo Ne morem brez tebe.
2. 12. 2025 | 12:05
11:48
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne nasedajte! “Zimski režim oken” je lahko past, opozarja strokovnjak

Nekateri trdijo, da gre za revolucionarno rešitev, drugi opozarjajo, da je le marketinška finta brez resničnega učinka. Kaj je torej res?
Kaja Berlot2. 12. 2025 | 11:48
11:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Kila je lahko nevarna: to so primeri, ko je treba čim prej obiskati zdravnika

Nastane, ko se organ ali tkivo izboči skozi šibko točko v okoliški mišici ali vezivnem tkivu.
2. 12. 2025 | 11:33
11:30
Lifestyle  |  Polet
OPAZUJMO SE

Pijem več kot drugi? Kako preveriti svojo porabo alkohola

December je že pregovorno pivski mesec. Alkoholna odvisnost je najhujša oblika tveganega pitja.
Miroslav Cvjetičanin2. 12. 2025 | 11:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ne boš verjel, koliko lahko prihraniš za programe, brez katerih ne gre!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

To orodje vam lahko zmanjša davčna tveganja že v prvem mesecu

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

Kako nastajajo najbolj čarobne mojstrovine?

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Naj se decembrska pravljica prične v Citycentru Celje

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
2. 12. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta

Pošta Slovenije nudi eno izmed najbolj naprednih orodij za pošiljanje pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Kako preprosto do luksuznega razvajanja?

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Ti deli telesa so najbolj na udaru za poškodbe pri smučanju

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pot do brezogljičnega cementa v Sloveniji

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

Zakaj bi se odpovedali okusnemu sendviču?

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki