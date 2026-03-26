Na pirhe in potico v Vrbljene

Turistično društvo Krim iz Vrbljen pri Igu in Občina Ig vabita na ogled velikonočne razstave, ki jo prirejajo v zgornjih prostorih oziroma dvorani domačega prostovoljnega gasilskega društva Vrbljene - Strahomer ob tamkajšnjem hipodromu. Obiskovalcem te edinstvene in ogleda vredne razstave bo na voljo dovolj parkirnih mest. Razstava, ki velja za eno najlepših predstavitev najrazličnejših pirhov, sladkih in mesnih velikonočnih dobrot ter drugih običajev, bo na ogled to soboto od 12. ure pa vse do 18. ure in na cvetno nedeljo od 10. do 18. ure.

Tudi letos bodo prikazali izdelavo butaric.

Pripravo razstave so članice in člani TD Krim začeli že kmalu po novem letu, ko se je začelo okraševanje jajc. Lahko si boste ogledali črno kuhinjo, velikonočne jedi, pirhe na sto in en način, več vrst potic in drugih sladkih prazničnih dobrot, staro posodo, pripomočke in še marsikaj. Že po tradiciji bodo razstavili izdelke otrok o veliki noči. Kot vsako leto bo tudi letos Joži Glavan prikazala izdelavo butaric, ki jih boste lahko tako rekoč v zadnjem trenutku kupili. Na ogled bodo tudi leseni pirhi, Iva Jakič z Iga bo izdelovala zobotrebce, njen mož Edo pa bo prikazal, kako nastajajo pletene košare. Na razstavi se bo predstavil še Aktiv podeželskih žena, ki deluje znotraj Turističnega društva Škofljica. »Vzemite si urico časa in pridite na ogled naše razstave,« vabi Darja Modic, ki v TD Krim skrbi za organizacijo vsakoletnih prireditev.