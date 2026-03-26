Na velikonočno delavnico na Ljubljanski grad

Duh pomladi praznično okrašenega Grajskega dvorišča na Ljubljanskem gradu, tradicionalni velikonočni izdelki v praznični liniji daril na Friderikovi stojnici, praznične jedi, ki simbolizirajo veliko noč, in raznoliki napitki, ki jih bodo pripravili v Grajski vinoteki in Grajski kavarni Lolita – to bo zaznamovalo velikonočni sejem na Ljubljanskem gradu, ki bo med 27. marcem in 6. aprilom vsak dan med 10. in 18. uro.

Pripravili so tudi dogodke za otroke in odrasle. 28. marca bo na sporedu lutkovno-pripovedovalska predstava Zmajevo jajce, v kateri glavni junak, grajska podgana Friderik, med iskanjem košare, prtičkov in pisanih okraskov za veliko noč naleti na prav posebno najdbo. Prvega aprila sledi dogodek za odrasle: delavnica izdelovanja pirhov. Na tokratni velikonočni delavnici bodo obiskovalci spoznali tehniko drsanke, ki prihaja iz Bele krajine. Delavnice, ki jo bo vodila Lucija Klemenčič, se lahko udeležijo vsi, ki jih zanima ta tehnika, tudi otroci, starejši od 10 let. Četrtega aprila se bo Friderik z otroki podal na lov za pirhi. Če bo lov uspešen in bo Friderik zadovoljen s številom nabranih pirhov, obljublja presenečenje – ogled lutkovno-pripovedovalske predstave.