Naj se decembrska pravljica prične v Citycentru Celje

December v Celju že tradicionalno prinaša toplino, iskrice in nešteto drobnih radosti, letos pa praznični utrip mestu daje še poseben pečat – Celje je prejelo naziv Evropsko božično mesto 2025. Eden najlepših odsevov te prestižne oznake je prav v Citycentru Celje, ki v tem času zasije v vsej svoji praznični veličini.

Pravljični jelenček Rudolf Celjski – najbolj fotogenična točka v mestu

Že ob prihodu obiskovalca pozdravi pravljični Rudolf Celjski, največji jelenček v Sloveniji, ki je postal prava mestna ikona. Izdelan iz 4300 LED-diod, skoraj sedem metrov visok in impresivnih 700 kilogramov težak je brez dvoma najbolj fotogenična točka v mestu. Vabljeni vsi, da ga obiščete z enim samim ciljem – ujeti popoln praznični trenutek, ki združuje bleščeče in iskreno veselje.

FOTO: City Center Celje

Praznično nakupovanje za vsak okus

A čar Citycentra Celje ni le pred vhodom. Ko prestopimo prag, se odpre svet prazničnih užitkov, topline in številnih priložnosti za praznično nakupovanje. Več kot 90 prodajaln ustvarja pisano paleto idej za obdarovanje: od zimskih modnih kosov in butične kozmetike do tehnoloških presenečenj in otroških igrač. Posebej priljubljen je tradicionalni božično-novoletni sejem, na katerem lahko obiskovalci izbirajo med ročnimi izdelki in edinstvenimi darili lokalnih ustvarjalcev – popolna izbira za tiste, ki v darilu iščejo osebno noto.

Nova praznična razsvetljava – čarobna in trajnostna

Letos Citycenter Celje krasi tudi popolnoma nova praznična razsvetljava, ki s kar 244.468 LED-lučkami ustvarja enega najlepših ambientov v regiji. Hkrati pa je razsvetljava prijazna naravi: porabi manj kot polovico dnevne električne porabe povprečne slovenske družinske hiše, večina verig pa je iz energijsko varčne ECO linije. Vzdušje je tako pravljično in trajnostno – popolna kombinacija sodobnega praznovanja.

FOTO: City Center Celje

Miklavž in Božiček že pripravljata darila

Decembrski dobri možje že pridno pripravljajo darila, prvi med njimi pa je Miklavž. Tudi letos nas bo obiskal – in ne bo prišel sam. V družbi bo imel raperja Trkaja, z njim pa bodo prišli tudi nagajivi parklji, ki bodo začetek prazničnih dni naredili še bolj čaroben. Miklavž nam je že sporočil, da bo za prav vsakega otroka pripravil darilo. Miklavž v družbi Trkaja nas bo obiskal v petek, 5. decembra, ob 18. uri pred glavnim vhodom Citycentra Celje.

Svoj del praznične čarovnije pa že pripravlja tudi Božiček. Seznam je pripravljen, Rudolf zdrav, otroci pa … Božiček pravi, da so bili letos tako zelo pridni, da komaj čaka, da jih sreča in pohvali. Za vsakega otroka bo s seboj prinesel tudi darilce. Z Božičkom se bodo otroci lahko tudi fotografirali in mu prišepnili svoje želje. Pridružite se nam v četrtek, 18. decembra, med 17. in 19. uro!

FOTO: City Center Celje

Citycentrovo srce – dobrodelnost, ki povezuje

Posebno mesto v praznični zgodbi Citycentra Celje pa ima dobrodelnost. Humanitarni sklad Citycentrovo srce že 17 let zapored povezuje ljudi, ki želijo polepšati december otrokom iz rejniških družin. Vsako leto izpolnijo njihove božične želje in ustvarijo trenutke, ki imajo dolgoročno vrednost. Gre za projekt, ki presega meje nakupovalnega središča in piše zgodbo o toplini ter solidarnosti, ki jo z veseljem podpira širša celjska regija.

Čarobnost, ki jo je vredno doživeti

Za mnoge je obisk Citycentra Celje decembrski ritual. Je prostor druženja, raziskovanja in navdiha, kjer vsak najde kaj zase – od prazničnih melodij, sproščenih nakupov in gostinske ponudbe do iskrivih trenutkov, ki jih ustvarjajo praznične luči in nasmehi.

Zato v svoj praznični december vključite še postanek v Citycentru Celje. Zaradi veličastnega jelenčka Rudolfa Celjskega, edinstvene praznične atmosfere, najboljšega prazničnega nakupovanja, bogate gostinske ponudbe in topline, ki jo prinaša decembrski čas. Tukaj vsak najde nekaj zase – in domov odnese nepozabne spomine.

Vabljeni v Citycenter Celje!

Čarobnost je le korak stran.

