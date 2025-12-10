Najlepše božične pesmi in njihovo ozadje

Božične pesmi so nepogrešljiv del prazničnega časa, saj ustvarjajo toplino, prebujajo spomine in v trenutkih, ko se leto počasi poslavlja, poglobijo stare ali snujejo nove vezi. A za vsem dobro poznanimi melodijami in stihi se skrivajo zanimive zgodbe, presenetljivi začetki in navdihujoči ustvarjalci. Poglejte nekaj najbolj znanih božičnih pesmi ter ozadja, ki so jih oblikovala in jih naredila brezčasne.

Sveta noč (Silent Night)

Sveta noč je ena svetovno najbolj znanih božičnih pesmi. Besedilo zanjo je leta 1816 napisal avstrijski kaplan Josef Mohr, glasbo je dve leti pozneje ustvaril Franz Xaver Gruber. Pesem je bila prvič zaigrana na kitari, saj so bile orgle v cerkvi v Oberndorfu, kjer je premierno zazvenela, poškodovane. Njena preprostost in mirni ton sta hitro osvojila svet, pesem je prevedena v več kot 300 jezikov.

Kraguljčki (Jingle Bells)

James Lord Pierpont je pesem napisal leta 1857 za zahvalni dan, a je hitro postala božična klasika. Opisuje vožnjo s sankami po snegu, njena vesela melodija še danes ustvarja praznično vzdušje. Povsod po svetu, tudi pri nas, se pogosto poje v šolah in vrtcih, predvsem med prazničnimi prireditvami, kjer otroci radi spremljajo melodijo z zvončki.

Bel božič (White Christmas)

Irving Berlin je pesem napisal leta 1942 za film Holiday Inn, prvič jo je zapel Bing Crosby. Odraža željo po mirnem, zasneženem božiču in je bila še posebej priljubljena med vojaki med drugo svetovno vojno. V Sloveniji so jo v sredini 50-ih prvič predvajali v radijskih prenosih in na televiziji, danes jo pogosto slišimo na prazničnih koncertih.

O sveta noč (O Holy Night)

Besedilo je leta 1847 napisal francoski pesnik Placide Cappeau, glasbo je ustvaril Adolphe Adam. Skladba je poznana po veličastnem, čustvenem tonu, ki izraža mir in upanje. V Sloveniji se pogosto poje v cerkvah med polnočnico ali na božičnih koncertih.

Rdečenosi jelenček (Rudolph the Red-Nosed Reindeer)

Na osnovi zgodbice za otroke jo le leta 1949 napisal Johnny Marks. Pripoveduje o jelenčku, ki s svojim svetlečim nosom reši božič. Pesem je priljubljena pri otrocih in se pogosto poje med gledališkimi uprizoritvami ali v vrtcih.

Last Christmas

Pesem skupine Wham! je ena najbolj priljubljenih božičnih pesmi vseh časov. George Michael jo je napisal leta 1984, navdihnila ga je osebna izkušnja neuslišane ljubezni. Besedilo je nostalgično in malce žalostno, a kljub temu toplo in praznično. Skladba se v božičnem času vsako leto znova pogosto predvaja in je izjemno priljubljena tudi pri mlajših generacijah.

Vse, kar si želim za božič, si ti (All I Want for Christmas Is You)

Sodobni božični hit sta leta 1994 ustvarila Mariah Carey in Walter Afanasieff. Je ena izmed najuspešnejših božičnih skladb vseh časov. Leta 2019 je, skoraj 25 let po izidu, prvič dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard, je uradno najbolj pretočna božična pesem vseh časov. Pojavlja se v filmih, reklamah ter na božičnih prireditvah po vsem svetu.

Na božično noč

Pesem Na božično noč Mirana Rudana je postala skoraj ponarodela božična uspešnica. Nastala je po pesmi Man of the World, ki sta jo leta 1987 ustvarila nemška glasbenika Grant Stevens in Micki Meuser, skladbo za slovenski trg je priredil Tone Košmrlj, besedilo je napisal Miran Rudan, izšla je leta 1989 in v Sloveniji hitro postala simbol božiča in nepogrešljiva melodija božičnih koncertov in domačih zabav.