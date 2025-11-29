Najlepši trendi letošnjega božičnega okraševanja

Namesto hladnega sijaja in pretiravanja z bleščicami, nas letošnji božično-novoletni prazniki vračajo k avtentičnemu: udobnosti, nostalgiji in rahlo starinskemu pridihu. V svetu, kjer vse bolj iščemo mir, povezanost in iskrenost, domovi, sploh med prazniki, postajajo zatočišča, polna čustev, tekstur in topline. Tu je nekaj letošnjih najlepših trendov prazničnega okraševanja

Kristal in steklo

Namesto preveč pisanega glamurja letos prevladuje subtilen sijaj stekla in kristala. Trend spodbuja uporabo obarvanega ali reliefnega stekla, dekoracije, ki odbija svetlobo in ustvarja občutek topline. Stekleni ali kristalni okraski, svečniki in vaze se kombinirajo z naravnimi materiali in kovinami, posledično prostor deluje elegantno in hkrati sproščeno.

FOTO: Gettyimages

Topla svetloba

Glavni poudarek zadnjih praznikov letošnjega leta je svetloba. Ne hladna, temveč mehka in nežna. Namesto močnih LED lučk so v ospredju sveče in topli toni, ki ustvarjajo vzdušje nostalgije in miru. Topla svetloba na prazničnem drevesu in zlat sijaj svečnikov dajeta domu poseben občutek čarovnije, prostor pa se spremeni v mirno, bleščeče zatočišče.

Romantična estetika

Praznični čas romantiko, knjige, sveče in tišino zimskih večerov postavlja na prvo mesto. V ospredju je ideja, da bi prostor s predmeti, ki pripovedujejo zgodbe, deloval živahen in topel. Praznično vzdušje nastaja z utripajočo svetlobo sveč, žametnimi trakovi na svečnikih, lanenimi prti in zlatimi detajli, ki dodajo pridih čarovnije. Cilj je ustvariti občutek topline in miru.

FOTO: Aleksandra Selivanova/Gettyimages

Starinski božič

Eden največjih trendov sezone je povratek k estetiki naših babic. Mize, prekrite s starinskimi prti v odtenkih žajblja, temnordeče in bež barve, skupaj z ročno izdelanimi detajli, ustvarjajo vzdušje praznične intime. Stare posode, keramične sklede in diskretni poudarki vračajo šarm preteklosti. Barve so tople in naravne, tkanine mehke in prijetne. Vse diši po eleganci, ki ni vsiljiva, temveč iskrena in domača. Enostavnejši in toplejši okraski, ki spominjajo na božič iz otroštva, so prav tako velik trend.

Naravni materiali in trajnostni okraski

Trajnost ostaja eno glavnih vodil pri urejanju doma. Namesto plastike iz masovne proizvodnje v ospredje stopajo les, papir, lan in naravno zelenje. Posebej priljubljeni so papirnati okraski, platnene vrvice in ročno izdelane sveče: preprosti, a polni šarma. Vsaka dekoracija naj ima smisel in trajno vrednost, hkrati pa naj dom obdaja z eleganco in toplino. Pečeni okraski in lesene jaslice imajo poseben čar.

FOTO: Heliopix/Gettyimages

Alpski šarm

Za tiste, ki imajo radi rustikalni luksuz, je tu trend, navdihnjen s planinskimi kočami. Paleta barv je umirjena: siva, krem, zelena v tonih mahu in kostanjeva, medtem ko materiali, kot so volna, les in kamen, ustvarjajo občutek varnega in prijetnega zatočišča, svetuje Zadovoljna.hr.