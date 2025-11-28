Najzanimivejše tradicionalne božične večerje po svetu: ena vas bo presenetila

Vsaka država glede božične večerje goji svoje navade, ki odražajo njeno kulturo in zgodovino, ter vključuje lokalne sestavine. Nekje je obrok razkošen in bogat, drugje simboličen in skromen, v nekaterih primerih tradicija res preseneča. Prav te razlike božičnemu času dajejo poseben čar. Tu je nekaj najbolj zanimivih božičnih večerij s širom sveta.

Italija: praznik sedmih rib

V južni Italiji je božična večerja Il Cenone di Vigilia pogosto v znamenju rib. Tradicija sedmih ribjih jedi izhaja iz verskega posta in starodavnih običajev. Na mizo postavijo slano trsko (baccalà), školjke, lignje, kozice in testenine z morskimi sadeži. V nekaterih družinah pripravijo celo več kot sedem jedi, saj verjamejo, da prinašajo srečo. Za sladico običajno postrežejo struffoli, majhne medene kroglice, polnjene z medom in okrašene z barvnimi sladkornimi posipi ali kandiranim sadjem, ki simbolizirajo srečo in obilje za prihajajoče leto. Ob obilici okusov je večer prijeten, družaben in poln nežnega prazničnega razkošja.

Japonska: najbolj nepričakovana tradicija

Božič na Japonskem ni tradicionalni religiozni praznik, zato se je tam razvila povsem edinstvena kulinarična navada. V sedemdesetih letih je KFC sprožil izjemno uspešno oglasno kampanjo, ki je prepričala Japonce, da je ocvrti piščanec idealna božična večerja. Danes prebivalci dežele vzhajajočega sonca tudi več tednov vnaprej pred božičem naročajo posebne KFC-menije. V mnogih družinah je to celo edini stalni božični običaj. Ta nenavadna tradicija je postala eden najbolj znanih primerov vpliva sodobnega oglaševanja na praznovanja.

Poljska: 12 jedi za 12 apostolov

Poljska božična večerja Wigilia je polna simbolike. Miza se tradicionalno pogrne z belim prtom, pod katerega položijo šop slame kot simbol Jezusovega rojstva. Obrok vsebuje 12 postnih jedi, ki predstavljajo apostole, med katerimi ne smejo manjkati poljski cmoki pierogi, juha iz rdeče pese z drobnimi cmoki, ki spominjajo na ušesa, krap in makova potica. Pred jedjo družina med seboj deli oblat: zelo tanek, svetel, belo obarvan list iz moke in vode, podoben naši hostiji in si zaželi miru ter sprave. V mnogih domovih pustijo kot znak dobrodošlice prazen krožnik za morebitnega nepričakovanega gosta.

Filipini: glasna in vesela Noche Buena

Na Filipinih božični večer ni tih in umirjen, ampak živahen, glasen in poln radosti. Noche Buena se tradicionalno začne po polnočnici, ko se domači zberejo ob bogato obloženi mizi. Najpomembnejša jed je pečeni odojek (lechon), ki velja za kulinarični ponos filipinske kulture. Pogosto postrežejo še božično šunko, trdi sir v obliki krogle queso de bola in rezance pancit, ki simbolizirajo dolgo življenje. Praznovanje traja do poznih ur, polno smeha, glasbe in družinskega veselja.

Danska: sladica z mandljem presenečenja

Danska božična večerja je topla in prijetna, polna tradicionalnih okusov. Glavna jed je običajno pečena raca ali gos z rdečim zeljem ter posebno vrsto karameliziranega krompirja. Najbolj priljubljen del večera je risalamande, kremast rižev puding s sesekljanimi mandlji. V njem je skrit en cel mandelj, ki ga iščejo z veliko navdušenja. Najditelj prejme simbolično nagrado, pogosto čokolado ali majhen spominek. Ta igriv običaj ustvarja dodatno praznično vzdušje.

Mehika: praznični okusi tradicije

Mehiška božična miza je živahna, aromatična in bogata. Med najznačilnejšimi jedmi so tamales, polnjene koruzne štručke, pozole, tradicionalna koruzna enolončnica, ter buñuelos, hrustljave sladice s sladkorjem. Najbolj praznična jed pa je bacalao a la vizcaína, pripravljena iz slane trske s paradižnikom, česnom, olivami in kaprami. Božični večer v Mehiki je zelo družaben, zato se miza ves čas dopolnjuje z novimi jedmi. Petje, ples in druženje so prav tako pomembni kot hrana.

Islandija: večerja z najmočnejšim vonjem

Islandija ima morda eno najbolj nenavadnih božičnih tradicij, povezanih s hrano. Dan pred božičem jedo fermentiranega skata, ki ima izjemno močan vonj in specifičen okus. Mnogi ga jedo iz tradicije in ne nujno iz užitka. Božični večer je nekoliko bolj klasičen, saj postrežejo jagnjetino ali svinjino. Kljub temu ostaja fermentirani skat pomemben del islandske identitete.

Portugalska: skromno, a polno tradicije

Portugalski božični obrok Consoada je preprost, a napolnjen s simboliko. Najznačilnejša jed je soljena trska (bacalhau) s kuhanim zeljem in krompirjem, jed, ki praznike približa tradicionalnim koreninam. Poleg tega postrežejo različne sladice, med katerimi so najbolj znane rabanadas, portugalska različica božičnega toast kruha, ter Bolo Rei, kraljevi kolač. Mnoge družine ohranjajo običaj obiskovanja sosedov in prijateljev ter izmenjave sladkih dobrot. Tako se božični duh povezuje z gostoljubnostjo.

Francija: razkošen Réveillon

Francoski božični Réveillon je prava gastronomska poslastica. Miza je bogato obložena z ostrigami, gosjo pašteto, dimljenim lososom, jakobovimi pokrovačami in pogosto tudi pečeno divjadjo. Večerja traja več ur, saj Francozi cenijo počasno, sproščeno in sofisticirano uživanje v hrani. Za konec ne sme manjkati Bûche de Noël, umetelno pripravljen čokoladni božični hlod. Ta razkošni obrok je ena najbolj prestižnih tradicij v Evropi.

Etiopija: pikantni doro wat

Etiopijci, ki božič praznujejo 7. januarja, se za praznik zberejo ob bogatem obroku, imenovanem doro wat. Gre za izjemno aromatičen in pikanten piščančji golaž z jajci, pripravljen s tradicionalno začimbno mešanico berbere. Jed postrežejo z injerom, veliko kislo ploščato »palačinko«, ki služi tudi kot pribor. Božična tradicija vključuje tudi skupno petje in obiskovanje cerkve. To je čas duhovne zbranosti, topline in skupnosti.