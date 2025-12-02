Ne Božiček, maskota letošnjih praznikov je tale ljubki kosmatinec (FOTO)

Ko se začne december, trgovci kar tekmujejo, kdo bo privabil v trgovine več kupcev. Ena od strategij, ki so se izkazale za uspešne, je izbor srčkane živalske božične maskote. Na Irskem je letos zmaga pripadla kratkodlakemu jazbečarju Bobbyju Dasslerju – za manekena v prazničnih oglasih ga je najela irska trgovska veriga Brown Thomas. Bobby je v svojem domačem okolju dobro znan, saj je njegova lastnica ustanoviteljica in voditeljica priljubljenega srečanja jazbečarjev na Irskem The Sausage Social Dublin. Prirejajo ga od leta 2018, ko se ga je udeležilo le 20 jazbečarjev, potem pa je nastala skupnost, v kateri je zdaj 65 psov te pasme in ljubiteljev te. Skupina ima profile na Instagramu in Facebooku, nastopajo na televiziji. Jazbečar Bobby je že pravi mini vplivnež, saj ima profil na družbenih omrežjih. Sledilci lahko spremljajo utrinke iz njegovega življenja: občudujejo ga lahko med raziskovanjem Dublina in okolice, med zajtrki, ogledovanjem umetniških razstav in nakupovalnimi izleti. Pogosto nosi dodatke, kot so rute in pentlje, pa tudi oblačila. Kot vplivnež sodeluje z irsko znamko nakita Edge Only, bil je tudi obraz blagovne znamke Hotel Doggy. Veriga luksuznih trgovin, katere božična maskota je postal, je nad njim navdušena.

V letošnjo kampanjo je prinesel pravo veselje.

»Bobbyjeva osebnost popolnoma ujame božično čarobnost. V letošnjo kampanjo je prinesel pravo veselje,« so povedali za agencijo What's The Jam. Kot piše na spletni strani nekakšne irske manekenske agencije za pse urbanpawsireland, kjer pse, kot je Bobby, iščejo lovci na talente, je slavni osemletni jazbečar dokaz, da je strup zares v majhnih stekleničkah – in na štirih tačkah.

Bobbyjeva skrbnica Catherine je nanj zelo ponosna. FOTO: Bobby Dassler/Instagram