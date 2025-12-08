Ni vseeno: zakaj morajo biti jajca pri peki sobne temperature

Velikokrat je v receptih, kjer so ena od sestavin jajca navedeno, da morajo ta biti sobne temperature. Zakaj je to pomembno in kaj se zgodi, če uporabite jajca, ki ste jih tik pred pripravo vzeli iz hladilnika, pojasnjuje slaščičarka Jami Mercado, ki pravi, da se jajca sobne temperature lažje povežejo z maslom, sladkorjem in drugimi sestavinami. Tako nastane gladko in enakomerno testo, brez grudic in ločevanja, kar je še posebej pomembno pri biskvitih in tortah, kjer je ključna lahka in zračna tekstura. Dodaja še en pomemben razlog: jajca sobne temperature se med mešanjem bolje »ujamejo« v zračne mehurčke. Ti mehurčki se med peko razširijo in pecivu zagotovijo tisto mehko, rahlo, puhasto strukturo.

FOTO: Magone/Gettyimages

Če uporabite hladna jajca, lahko masa postane pregosta, končni izdelek pa je na koncu zbit in težak. Sobna temperatura jajc je torej zelo pomembna pri pripravi biskvitov in mafinov pa tudi kvašenega testa. Če jih pozabite pravočasno vzeti iz hladilnika, jih preprosto položite v skodelico z mlačno vodo in jih tam pustite približno deset minut. Obstajajo tudi primeri, ko temperature jajc ni treba posebej upoštevati. Če pripravljate piškote ali krhko testo, ta ne igra tako pomembne vloge, povzema glossy.rs.