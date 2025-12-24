  • Delo d.o.o.
V RAZMISLEK

Od božičnih lučk do valentinovega razočaranja: zakaj so prazniki čas slabih zvez

Veliko je takšnih, ki v slabe zveze vstopajo od decembrskih praznikov do valentinovega.
M. Fl.
 24. 12. 2025 | 18:00
3:15
A+A-

V bistvu ni treba ugibati, zakaj se prav med prazniki snujejo slabe zveze: nekateri se vračajo k bivšim, drugi se, samo da ne bi bili sami, zapletajo z novimi osebami. Kajti če ste samski, ste tudi sami zagotovo opazili, da je ob praznikih občutek osamljenosti še močnejši, saj mediji vsakodnevno ponavljajo, da je to čas druženja, pogostitev in obdarovanja. Pred očmi se odvijajo slike, ki odražajo ljubezen, razumevanje, bližino in toplino: velika, srečna družina, zbrana okrog bogatega prazničnega obroka ali fant in dekle, ki objeta sedita v udobnem naslanjaču.

Krpanje starih vezi

Pod vplivom teh romantičnih prizorov mnogi nočejo dajati vtisa, da nimajo nikogar posebnega, s katerimi bi delili praznične trenutke, zato poskušajo obnoviti star ali začeti nov odnos z nekom, ki ga še niso dobro spoznali. Vendar ima čudežna moč praznikov svoje realne omejitve. In dejstvo je, da če se z bivšim ne razumeta v običajnem delu leta, samo zaradi prazničnega vzdušja ne bosta nenadoma postala pozorna in nežna drug do drugega. Če je bila denimo razlog za razhod agresija, ta ne bo izginila kar čez noč. Če je bil partner nezvest, bo nezvest tudi, ko svetijo lučke ali ga bo skok čez plot zamikal kmalu, ko bodo ugasnile. Zato naj odnosi, ki so se z dobrim razlogom končali, kljub nekakšni praznični družbeni normi, ostanejo v preteklosti. Poskus ponovnega ljubezenskega začetka bo namreč prinesel le novo razočaranje.

Strpnost namesto naglice

Če namesto bivšega želite v svoje življenje sprejeti nekoga, s katerim se komaj spoznavate, se spomnite tveganj, ki jih prinašajo hitro zasnovane zveze. Raje si, ne glede na del leta, vzemite čas. Bodite potrpežljivi, stabilna zveza, začeta v marcu, je boljša od krhkega odnosa, katerega osnova je strah pred praznično osamljenostjo. Da bi se izognili težavam, ki izhajajo iz slabih ljubezenskih razmerji, se ne pustite preslepiti idiličnim filmom in oglasom, ki se vrtijo v tem času. Naredite si uslugo in se osvobodite vsiljenega diktata prekomernega uživanja hrane, zapravljanja in ljubezni pod masko prazničnega obdobja.

Praznični stres poslabša odnose

Raziskave kažejo, da se nestabilni medosebni odnosi med prazniki slabšajo, ne pa izboljšujejo. To je posledica stresa, ki so mu posamezniki izpostavljeni v tem času leta. Tu je nekaj težav, povezanih s prazniki, ki slabo vplivajo na vse, zlasti pa na trhle odnose, osnovanih na napačnih temeljih:

  • Povečanje stopnje depresije in tesnobe.
  • Povečana poraba alkohola.
  • Povečani izdatki in nesoglasja zaradi denarja.
  • Manj počitka in neredno spanje.
  • Povečana verjetnost družinskega nasilja.
  • Povečana napetost in nesoglasja v zvezi, opozarja miss zdrava.

