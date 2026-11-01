  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNO

Od Dom Perignona do simbolike prestiža in užitka

Šampanjec, ta slavni peneči se napitek, ima bogato in fascinantno zgodovino, ki sega več stoletij v preteklost. Od nekdaj smo te opojne kapljice uživali za veselje, odlikovanje, razumevanje, za tolažbo in zdravilo, pa tudi za odkrivanje skrivnosti in pregrešno zapeljevanje.
Pridelava šampanjca je umetnost, ki zahteva natančnost, potrpežljivost in strokovno znanje. FOTO: Depositphotos
Pridelava šampanjca je umetnost, ki zahteva natančnost, potrpežljivost in strokovno znanje. FOTO: Depositphotos
V. S.
 1. 11. 2026 | 08:00
7:03
A+A-

Pomembno ime, ki izstopa v zgodbi o šampanjcu, je Dom Perignon, benediktinski menih, ki ga številni priznavajo kot »duhovnega očeta« šampanjca. Dom Perignon je leta 1668 pri komaj 29 letih postal glavni kletar v opatiji Hautvillers. Njegova prizadevanja in inovacije v pridelavi vina so postavila temelje za sodobno metodo pridelave šampanjca. Zgodba pravi, da je ob prvi pokušini svojega penečega se vina vzkliknil: »Pridite hitro, jaz pijem zvezde,« kar ponazarja njegovo navdušenje nad novim odkritjem.

Čeprav je Dom Perignon pogosto priznan kot pionir šampanjca, obstajajo trditve, da so peneče se vino uživali že v antičnih časih, saj zgodovinski zapisi omenjajo, da sta ob njem uživala že Kleopatra in Cezar. Vatikanska knjižnica naj bi hranila dokumente, ki pričajo o pridobivanju penečega se vina v zgodnjih stoletjih. Poleg tega so ga Angleži uvažali in pili že pred letom 1668, kar kaže na širšo zgodovinsko prisotnost tega napitka.

Hudičevo vino

Leto 1668 pa ostaja ključno v zgodovini šampanjca, saj je takrat Dom Perignon začel svoje delo v opatiji Hautvillers. Njegove metode in prakse so bile tako inovativne, da so mnoge še danes osnova za pridelavo penečih se vin. Dom Perignon je uvedel uporabo plutovinastih zamaškov, ki so lahko zadržali visok tlak v steklenicah, kar je bilo ključno za ohranitev mehurčkov v vinu. Vendar pa so imeli v tistem obdobju težavo, da so steklenice pogosto pokale zaradi visokega pritiska, zato so šampanjec takrat imenovali »hudičevo vino« (fr. vin diable).

Prva pridelava šampanjca v opatiji Hautvillers leta 1668 je bila prelomnica, ki je zaznamovala začetek nove ere v svetu vin. Dom Perignon je s svojim delom in predanostjo postavil temelje za razvoj šampanjca, kot ga poznamo danes. Njegove inovacije in skrbno raziskovanje pridelovalnih metod so omogočili, da je šampanjec postal simbol prestiža in užitka, ki ga danes povezujemo z najpomembnejšimi dogodki in praznovanji.

Umetnost pridelave

Pridelava šampanjca je umetnost, ki zahteva natančnost, potrpežljivost in strokovno znanje. Klasična šampanjska metoda, znana tudi kot »méthode champenoise«, je temeljna tehnika, ki je ključna za ustvarjanje tega prestižnega penečega se vina. Proces se začne z izbiro grozdja, saj se uporabljajo specifične sorte: modri pinot, postič (pinot meunier) in chardonnay. Te sorte grozdja so znane po svojih edinstvenih lastnostih, ki prispevajo h kompleksnosti in bogatosti šampanjca.

Suho penino postrežemo kot aperitiv, lahko pa tudi k predjedem, kot so kaviar, rakci … Polsladka peneča se vina pa se lepo podajo k sladicam. 

Postopek pridelave šampanjca po klasični metodi vključuje več faz. Najprej se grozdje stisne v osnovno vino, pri čemer se pazljivo izogibajo rdeči barvi, čeprav uporabljajo tudi rdeče sorte. Nato se osnovna vina pomešajo v cuvée, kar omogoča ustvarjanje želenega okusa in kakovosti. V steklenice se nato doda mešanica sladkorja in kvasovk, kar sproži drugo alkoholno vrenje. Ta faza traja od šest do osem tednov in v njej nastaja ogljikov dioksid, ki je odgovoren za mehurčke v šampanjcu.

Po drugem vrenju sledi staranje vina, ki traja najmanj dve leti. Steklenice so postavljene na posebna stojala (pupitre), kjer jih redno obračajo, da se usedline premaknejo proti vratu steklenice. Ta postopek, imenovan remuage, je ključen za čistočo končnega izdelka. Ko je staranje zaključeno, se vrat steklenice zamrzne, usedline pa odstranijo z metodo degoržiranja. Na koncu se doda odpremni liker, ki določa sladkost šampanjca, steklenice pa se zaprejo s posebnimi plutovinastimi zamaški in žičnato kapico.

Obstaja tudi hitrejša in cenejša metoda pridelave penečih se vin, imenovana charmat. Pri tej metodi drugo alkoholno vrenje poteka v velikih nerjavečih jeklenih posodah namesto v posameznih steklenicah. Čeprav je ta metoda manj zahtevna in omogoča večjo proizvodnjo, se pogosto uporablja za pridelavo cenejših penečih se vin, ki nimajo enake kompleksnosti in prestiža kot šampanjec, pridelan po klasični metodi.ž

Šampanjec mora biti ohlajen na primerno temperaturo. FOTO: Evgeny Karandaev
Šampanjec mora biti ohlajen na primerno temperaturo. FOTO: Evgeny Karandaev

Simbol prestiža in hedonizma

Šampanjec že dolgo velja za simbol prestiža in hedonizma, pijačo, ki je tesno povezana z aristokracijo in visoko družbo. Njegova prisotnost na dogodkih in praznovanjih ni zgolj naključje, temveč odraz njegovega statusa kot napitka, ki poudarja pomembnost trenutka. Šampanjec je od nekdaj veljal za aristokratski napitek, ki je bil nepogrešljiv na dvorih in v salonih najpomembnejših osebnosti.

Zgodovinsko gledano je kulturo pitja šampanjca na francoskem dvoru začel uveljavljati vojvoda Orleanski v začetku 18. stoletja. Ta tradicija se je nadaljevala skozi stoletja, pri čemer so jo podpirali številni monarhi in plemiči, vključno s francoskim kraljem Ludvikom XV. in njegovo slavno ljubico markizo Pompadour. Velik ljubitelj šampanjca je bil tudi nemški državnik Otto von Bismarck, prav tako angleški kralji, dvorjani in plemstvo ter ruski carji. Šampanjec je bil tako močno povezan z visoko družbo, da je njegova priljubljenost pogosto odražala naklonjenost vladarjev do te peneče se pijače. Napoleon Bonaparte je nekoč dejal: »Brez šampanjca ne morem živeti. Kadar zmagujem, si ga zaslužim, ko izgubljam, ga potrebujem.«

Temperatura

Za suha peneča se vina je najprimernejša temperatura od 6 do 8 stopinj C, saj se pri tej temperaturi mehurčki iskrijo posebej dolgo.

Poleg tega, da je šampanjec simbol prestiža, ima tudi hedonistične lastnosti, ki vplivajo na razpoloženje. Njegov igrivi značaj, ki ga ponazarjajo čarobni mehurčki in njihov ples v kozarcu, je že sam po sebi praznovanje življenja. Šampanjec nas nagovarja, naj si vzamemo več časa zase in uživamo v trenutkih. Je vino, ki nas uči zmagovati, saj nam daje pogum in predrznost, hkrati pa nam pomaga prenašati tudi izgube.

Šampanjec je torej več kot le pijača; je simbol razkošja, užitka in slavja. Njegova prisotnost na pomembnih dogodkih in praznovanjih poudarja pomen teh trenutkov in jih naredi nepozabne. Zaradi svoje bogate zgodovine in povezanosti z visoko družbo ostaja šampanjec nepogrešljiv del kulture prestiža in hedonizma, ki ga cenijo po vsem svetu.

Ministrica za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

božično-novoletni praznikišampanjeckulinarika
ZADNJE NOVICE
10:15
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJSKI STANDARD V EVROPI

Koliko mora zaslužiti Slovenec za udobno življenje? To kažejo evropski podatki

Koliko denarja potrebujemo, da nam po plačilu položnic ostane dovolj tudi za prosti čas, varčevanje in nepričakovane izdatke? Evropska primerjava razkriva velike razlike med državami.
1. 11. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
V SLOVO

Marija je odšla na večerni tek, domov se ni več vrnila domov: po tragičnem razpletu se je oglasil njen mož

Okoliščine njene smrti iz navedenih informacij niso razvidne.
1. 11. 2026 | 10:05
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Marjan Ogorevc: Bolezen je naš najbolj iskren učitelj

Enajst let je služil na podmornici, med vajo reševanja ostal brez zraka in se znašel na robu. Danes je eden najbolj znanih slovenskih bioterapevtov, letos je izdal nov priročnik o karmični diagnostiki.
Drago Perko1. 11. 2026 | 10:00
09:25
Novice  |  Slovenija
TREZOR

Bančni rop gledalce prikoval pred zaslone

Na RTV Slovenija so navdušeni nad gledanostjo nadaljevanke Trezor. Navdihnil jo je rop sefov banke SKB, ki se je zgodil pred 21 leti.
Aleksander Brudar1. 11. 2026 | 09:25
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V GENOVI

Vrnila se je v gorečo hišo, da bi rešila svojih 20 mačk: 69-letnico zaman rotili, naj bo razumna (FOTO)

69-letna Italijanka se je z možem že rešila pred ognjenimi zublji in bi jo lahko odnesla brez praske, a se je vrnila po živali, ki jih je imela neizmerno rada.
1. 11. 2026 | 09:05
08:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Zadnji koncert Miša Kovača pred 30.000 ljudmi v Splitu: hči je jokala, ko je vnukinja prinesla rožo (FOTO)

Po smrti legendarnega hrvaškega pevca so znova zaokrožili posnetki njegovega zadnjega velikega koncerta v Splitu. Med skoraj triurnim spektaklom se je zgodil družinski trenutek, ob katerem njegova hči Ivana ni mogla zadržati solz.
1. 11. 2026 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki