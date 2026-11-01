Od Dom Perignona do simbolike prestiža in užitka

Pomembno ime, ki izstopa v zgodbi o šampanjcu, je Dom Perignon, benediktinski menih, ki ga številni priznavajo kot »duhovnega očeta« šampanjca. Dom Perignon je leta 1668 pri komaj 29 letih postal glavni kletar v opatiji Hautvillers. Njegova prizadevanja in inovacije v pridelavi vina so postavila temelje za sodobno metodo pridelave šampanjca. Zgodba pravi, da je ob prvi pokušini svojega penečega se vina vzkliknil: »Pridite hitro, jaz pijem zvezde,« kar ponazarja njegovo navdušenje nad novim odkritjem.

Čeprav je Dom Perignon pogosto priznan kot pionir šampanjca, obstajajo trditve, da so peneče se vino uživali že v antičnih časih, saj zgodovinski zapisi omenjajo, da sta ob njem uživala že Kleopatra in Cezar. Vatikanska knjižnica naj bi hranila dokumente, ki pričajo o pridobivanju penečega se vina v zgodnjih stoletjih. Poleg tega so ga Angleži uvažali in pili že pred letom 1668, kar kaže na širšo zgodovinsko prisotnost tega napitka.

Hudičevo vino

Leto 1668 pa ostaja ključno v zgodovini šampanjca, saj je takrat Dom Perignon začel svoje delo v opatiji Hautvillers. Njegove metode in prakse so bile tako inovativne, da so mnoge še danes osnova za pridelavo penečih se vin. Dom Perignon je uvedel uporabo plutovinastih zamaškov, ki so lahko zadržali visok tlak v steklenicah, kar je bilo ključno za ohranitev mehurčkov v vinu. Vendar pa so imeli v tistem obdobju težavo, da so steklenice pogosto pokale zaradi visokega pritiska, zato so šampanjec takrat imenovali »hudičevo vino« (fr. vin diable).

Prva pridelava šampanjca v opatiji Hautvillers leta 1668 je bila prelomnica, ki je zaznamovala začetek nove ere v svetu vin. Dom Perignon je s svojim delom in predanostjo postavil temelje za razvoj šampanjca, kot ga poznamo danes. Njegove inovacije in skrbno raziskovanje pridelovalnih metod so omogočili, da je šampanjec postal simbol prestiža in užitka, ki ga danes povezujemo z najpomembnejšimi dogodki in praznovanji.

Umetnost pridelave

Pridelava šampanjca je umetnost, ki zahteva natančnost, potrpežljivost in strokovno znanje. Klasična šampanjska metoda, znana tudi kot »méthode champenoise«, je temeljna tehnika, ki je ključna za ustvarjanje tega prestižnega penečega se vina. Proces se začne z izbiro grozdja, saj se uporabljajo specifične sorte: modri pinot, postič (pinot meunier) in chardonnay. Te sorte grozdja so znane po svojih edinstvenih lastnostih, ki prispevajo h kompleksnosti in bogatosti šampanjca.

Suho penino postrežemo kot aperitiv, lahko pa tudi k predjedem, kot so kaviar, rakci … Polsladka peneča se vina pa se lepo podajo k sladicam.

Postopek pridelave šampanjca po klasični metodi vključuje več faz. Najprej se grozdje stisne v osnovno vino, pri čemer se pazljivo izogibajo rdeči barvi, čeprav uporabljajo tudi rdeče sorte. Nato se osnovna vina pomešajo v cuvée, kar omogoča ustvarjanje želenega okusa in kakovosti. V steklenice se nato doda mešanica sladkorja in kvasovk, kar sproži drugo alkoholno vrenje. Ta faza traja od šest do osem tednov in v njej nastaja ogljikov dioksid, ki je odgovoren za mehurčke v šampanjcu.

Po drugem vrenju sledi staranje vina, ki traja najmanj dve leti. Steklenice so postavljene na posebna stojala (pupitre), kjer jih redno obračajo, da se usedline premaknejo proti vratu steklenice. Ta postopek, imenovan remuage, je ključen za čistočo končnega izdelka. Ko je staranje zaključeno, se vrat steklenice zamrzne, usedline pa odstranijo z metodo degoržiranja. Na koncu se doda odpremni liker, ki določa sladkost šampanjca, steklenice pa se zaprejo s posebnimi plutovinastimi zamaški in žičnato kapico.

Obstaja tudi hitrejša in cenejša metoda pridelave penečih se vin, imenovana charmat. Pri tej metodi drugo alkoholno vrenje poteka v velikih nerjavečih jeklenih posodah namesto v posameznih steklenicah. Čeprav je ta metoda manj zahtevna in omogoča večjo proizvodnjo, se pogosto uporablja za pridelavo cenejših penečih se vin, ki nimajo enake kompleksnosti in prestiža kot šampanjec, pridelan po klasični metodi.ž

Šampanjec mora biti ohlajen na primerno temperaturo. FOTO: Evgeny Karandaev

Simbol prestiža in hedonizma

Šampanjec že dolgo velja za simbol prestiža in hedonizma, pijačo, ki je tesno povezana z aristokracijo in visoko družbo. Njegova prisotnost na dogodkih in praznovanjih ni zgolj naključje, temveč odraz njegovega statusa kot napitka, ki poudarja pomembnost trenutka. Šampanjec je od nekdaj veljal za aristokratski napitek, ki je bil nepogrešljiv na dvorih in v salonih najpomembnejših osebnosti.

Zgodovinsko gledano je kulturo pitja šampanjca na francoskem dvoru začel uveljavljati vojvoda Orleanski v začetku 18. stoletja. Ta tradicija se je nadaljevala skozi stoletja, pri čemer so jo podpirali številni monarhi in plemiči, vključno s francoskim kraljem Ludvikom XV. in njegovo slavno ljubico markizo Pompadour. Velik ljubitelj šampanjca je bil tudi nemški državnik Otto von Bismarck, prav tako angleški kralji, dvorjani in plemstvo ter ruski carji. Šampanjec je bil tako močno povezan z visoko družbo, da je njegova priljubljenost pogosto odražala naklonjenost vladarjev do te peneče se pijače. Napoleon Bonaparte je nekoč dejal: »Brez šampanjca ne morem živeti. Kadar zmagujem, si ga zaslužim, ko izgubljam, ga potrebujem.«

Temperatura Za suha peneča se vina je najprimernejša temperatura od 6 do 8 stopinj C, saj se pri tej temperaturi mehurčki iskrijo posebej dolgo.

Poleg tega, da je šampanjec simbol prestiža, ima tudi hedonistične lastnosti, ki vplivajo na razpoloženje. Njegov igrivi značaj, ki ga ponazarjajo čarobni mehurčki in njihov ples v kozarcu, je že sam po sebi praznovanje življenja. Šampanjec nas nagovarja, naj si vzamemo več časa zase in uživamo v trenutkih. Je vino, ki nas uči zmagovati, saj nam daje pogum in predrznost, hkrati pa nam pomaga prenašati tudi izgube.

Šampanjec je torej več kot le pijača; je simbol razkošja, užitka in slavja. Njegova prisotnost na pomembnih dogodkih in praznovanjih poudarja pomen teh trenutkov in jih naredi nepozabne. Zaradi svoje bogate zgodovine in povezanosti z visoko družbo ostaja šampanjec nepogrešljiv del kulture prestiža in hedonizma, ki ga cenijo po vsem svetu.

Ministrica za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.