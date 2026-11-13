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PRAZNIČNO

Od zasneženih Karavank do praznične pravljice ob morju

Veseli december je odlična priložnost za odkrivanje Slovenije. Praznično okrašena mesta, slikovite vasi, pohodniški izleti, lokalne kulinarične dobrote in prav posebna doživetja vabijo, da se tudi v hladnejših dneh odpravimo na pot.
Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK

Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK

Veseli december v Tržiču FOTO: arhiv Visit Tržič

Veseli december v Tržiču FOTO: arhiv Visit Tržič

Praznično okrašena Nova Gorica FOTO: Arhiv ZTNGVD

Praznično okrašena Nova Gorica FOTO: Arhiv ZTNGVD

V božično okrasitev odeti Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK

V božično okrasitev odeti Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK

Čarobni Maribor FOTO: Klemen Golob/arhiv Visit Maribor

Čarobni Maribor FOTO: Klemen Golob/arhiv Visit Maribor

Silvestrovanje v Piranu FOTO: Omar Palakovič/arhiv Visit Portorož

Silvestrovanje v Piranu FOTO: Omar Palakovič/arhiv Visit Portorož

Božičkov muzejski vlak bo tudi letos razveseljeval mlado in staro. FOTO: Miško Kranjec/SŽ

Božičkov muzejski vlak bo tudi letos razveseljeval mlado in staro. FOTO: Miško Kranjec/SŽ

Muzejski vlak bo decembra gostil prav posebnega potnika - Božička. FOTO: Miško Kranjec/SŽ

Muzejski vlak bo decembra gostil prav posebnega potnika - Božička. FOTO: Miško Kranjec/SŽ

Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK
Veseli december v Tržiču FOTO: arhiv Visit Tržič
Praznično okrašena Nova Gorica FOTO: Arhiv ZTNGVD
V božično okrasitev odeti Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK
Čarobni Maribor FOTO: Klemen Golob/arhiv Visit Maribor
Silvestrovanje v Piranu FOTO: Omar Palakovič/arhiv Visit Portorož
Božičkov muzejski vlak bo tudi letos razveseljeval mlado in staro. FOTO: Miško Kranjec/SŽ
Muzejski vlak bo decembra gostil prav posebnega potnika - Božička. FOTO: Miško Kranjec/SŽ
V. S.
 13. 11. 2026 | 08:00
8:20
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Ko se dnevi krajšajo in se mesta odenejo v praznične luči, pride čas za decembrske izlete. Nekateri bodo obiskali adventne sejme, drugi iskali mirnejše kotičke za sprehod v naravi, tretji pa praznično vzdušje povezali z dobro hrano, glasbo in spoznavanjem lokalnih običajev. Slovenija ponuja veliko možnosti za prijeten pobeg iz vsakdana.

Praznična doživetja v objemu Karavank

Tržič z okolico je zanimiva izbira za vse, ki želijo združiti zimsko rekreacijo, gorsko pokrajino in praznično tradicijo. Karavanke ponujajo možnosti za zimsko pohodništvo, sankanje, krpljanje in turno smučanje. Med priljubljenimi cilji so Kofce, Zelenica, Stari Ljubelj in Kriška gora. Družine lahko izberejo sankaške poti do Doma pod Storžičem in koče na Starem Ljubelju ali naravno sankaško progo na Zelenici, za umirjene sprehode pa sta primerni Pot treh zvonov in Rožnovenska pot.

Veseli december v Tržiču FOTO: arhiv Visit Tržič
Veseli december v Tržiču FOTO: arhiv Visit Tržič

Tržič se ponaša tudi z bogato obrtniško in industrijsko dediščino. Obiskovalci lahko raziščejo Tržiški muzej, Kurnikovo hišo in fužino Germovko, obiščejo muzej taborišča Ljubelj ali se odpravijo na voden ogled starega mestnega jedra. Posebno mesto imajo znamenite Tekčeve jaslice.

Med prazničnimi doživetji izstopa Nepozabni božič Jakoba Aljaža, ki bo na voljo 12., 19. in 26. decembra. Obiskovalci bodo spoznali praznično podobo starega mestnega jedra, se okrepčali s tržiško fliko in božičnim čajem, prisluhnili kolednikom ter si ogledali Tekčeve jaslice in Kurnikovo hišo. Doživetje obuja tudi spomin na Jakoba Aljaža, ki je v Tržiču prevedel in v slovenščini prvič zapel Sveto noč. Na prazničnem programu najdemo še prižig lučk 6. decembra ob nastopu Čukov, obisk Božička, žive jaslice v Žiganji vasi 18. in 19. decembra ter božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Tržič 26. decembra.

Vipavska dolina v znamenju vina in prazničnih luči

V Vipavski dolini se praznični čas prepleta z vinarsko tradicijo, kulinariko in gostoljubnostjo domačinov. Prireditev Vinski hrami Vipavske doline med martinom in božičem bo vse do 19. decembra povezovala vasi, vinarje in ljubitelje dobrih okusov. Vinarji bodo odpirali vrata svojih kleti, predstavljali vina novega letnika in obiskovalce pogostili z domačimi dobrotami.

Ljubitelji pohodništva se lahko 22. novembra udeležijo tradicionalnega Pohoda po Vertovčevih poteh. Približno pet ur dolga pot vodi skozi vinograde, slikovite vasi in čez griče, povezane z življenjem Matije Vertovca, ter je priložnost za uživanje v lepih razgledih in spoznavanje lokalne kulinarike.

Praznično okrašena Nova Gorica FOTO: Arhiv ZTNGVD
Praznično okrašena Nova Gorica FOTO: Arhiv ZTNGVD

Praznično bo tudi v Novi Gorici, kjer bodo 28. novembra prižgali luči in odprli drsališče, ki bo obratovalo do 3. januarja 2027. Do božičnega večera bo obiskovalce vabila praznična tržnica, med 27. decembrom in 1. januarjem pa koncerti, ki jih bo odprl Parni valjak. V Ajdovščini se bo veseli december začel 3. decembra, osrednji božični sejem s koncertoma Trkaja in skupine Mrfy bo 19. decembra. Nastopili bodo tudi Elvis Jackson, na silvestrovo pa ansambel Stil. Praznično dogajanje bodo dopolnile prireditve v občini Renče - Vogrsko, med njimi prihod dedka Mraza v Bukovici in božično-novoletni koncert Pihalnega orkestra Vogrsko. Posebno vzdušje bodo pričarale tudi jaslice po vipavskih vaseh.

Prešernovi verzi in skrita doživetja

Kranj vstopa v praznični čas že novembra. V rovih pod starim mestom od 20. do 22. in od 27. do 29. novembra pripravljajo dogodek Vinska pot, 22. novembra pa bo park Brdo gostil Gorenjski adventni sejem z lokalnimi dobrotami, izdelki rokodelcev in programom za družine.

Osrednje praznično dogajanje bo prinesel Prešerni december, ki se bo začel 3. decembra s prižigom luči. Nad ulicami starega mestnega jedra bodo zasijali osvetljeni verzi Franceta Prešerna, na Poštni ulici pa bo zaživel praznični sejem lokalnih ustvarjalcev. Najmlajše bodo razveselili Miklavž, dedek Mraz, otroške predstave in animacije.

V božično okrasitev odeti Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK
V božično okrasitev odeti Kranj FOTO: Aleš Komovec/arhiv ZTKK

Praznično podobo mesta bo mogoče odkrivati tudi v okrašenih rovih pod starim Kranjem. Le nekaj korakov od mestnih ulic se odpira kanjon Kokre, z zvonika cerkve sv. Kancijana pa se odpre pogled proti Alpam. Zanimiva sta tudi postanka v Kabinetu izumitelja Janeza Puharja in Info centru SOS proteus, kjer lahko obiskovalci spoznajo človeško ribico.

Obisk Kranja lahko dopolnimo s sprehodom mimo Prešernove hiše, mestnih trgov in butičnih trgovinic ter razvajanjem v kateri od gostiln ali kavarn, ki so vključene tudi v ponudbo Okusov Kranja. Za skoraj vse vodene oglede bo na voljo 20-odstotni popust, pri nakupih v TIC Kranj in spletni trgovini pa dvajsetodstotni popust s kodo KRANJ20. Kranj je tudi dobro izhodišče za zimski oddih: v okolici vabijo posestvo Brdo, Šmarjetna gora in Sv. Jošt, bližnja Krvavec in Stari vrh pa omogočata še smučarske užitke.

Čarobni Maribor FOTO: Klemen Golob/arhiv Visit Maribor
Čarobni Maribor FOTO: Klemen Golob/arhiv Visit Maribor

Čarobni Maribor z velikim panoramskim kolesom

Maribor bo v praznični december vstopil 26. novembra s prižigom prazničnih luči, ki bodo mesto razsvetljevale do 2. januarja. Čarobni Maribor bo tudi letos zavzel priljubljena prizorišča v mestnem središču. Na Glavnem trgu bo obiskovalce pričakalo veliko panoramsko kolo, Trg Leona Štuklja pa bo osrednje zbirališče za praznično druženje ob gostinskih hišicah. Letošnja novost bo drsališče ob Mariborskem gradu, ki bo delovalo od začetka prazničnega dogajanja, 26. novembra, pa vse do 24. januarja.

Prazniki z morskim pridihom

Tudi Obala vabi na praznično obarvan izlet. Morje zimskih doživetij 2026 bo od 27. novembra do 10. januarja 2027 popestrilo decembrske in januarske dni v Portorožu in Piranu. V Portorožu bodo pripravili božično-novoletni sejem in drsališče v Magazinu Grando, Piran pa bo obiskovalce privabljal s praznično tržnico na Tartinijevem trgu. Sprehod po obalnih promenadah, ogled mestnih znamenitosti in kosilo z morskim pridihom so lahko prijetna alternativa decembrskemu vrvežu v mestih v notranjosti.

Silvestrovanje v Piranu FOTO: Omar Palakovič/arhiv Visit Portorož
Silvestrovanje v Piranu FOTO: Omar Palakovič/arhiv Visit Portorož

Na praznični izlet z Božičkovim muzejskim vlakom

Tudi pot do prazničnega doživetja je lahko del izleta. Slovenske železnice bodo decembra znova organizirale priljubljene vožnje z Božičkovim muzejskim vlakom, ki bodo družine popeljale na vožnjo s starinsko parno lokomotivo in praznično okrašenimi vagoni. Na izbranih postajah bo najmlajše pričakal Božiček, vožnja pa bo posebno doživetje tudi za ljubitelje železniške zgodovine.

Program bo letos precej razvejan. V soboto, 5. decembra, se bo vlak odpravil iz Ljubljane proti Sežani in nazaj, dan pozneje pa na relacijo Ljubljana–Bohinjska Bistrica–Ljubljana. V soboto, 12. decembra, bodo na voljo vožnje na relacijah Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Sevnica–Celje in Celje–Velenje–Celje. Naslednji dan, 13. decembra, bo vlak povezal Celje in Mursko Soboto.

Božičkov muzejski vlak bo tudi letos razveseljeval mlado in staro. FOTO: Miško Kranjec/SŽ
Božičkov muzejski vlak bo tudi letos razveseljeval mlado in staro. FOTO: Miško Kranjec/SŽ

Praznično železniško dogajanje se bo nadaljevalo 19. decembra z vožnjami na relacijah Celje–Maribor, Maribor–Dravograd–Maribor in Maribor–Celje. Zadnja bo namenjena odraslim in bo potekala kot zabavni party vlak. V nedeljo, 20. decembra, bosta sledili še vožnji Celje–Ljubljana in Ljubljana–Kamnik–Ljubljana.

Vožnje so zanimiva priložnost za nekoliko drugačen decembrski izlet, saj lahko praznično vzdušje združimo z raziskovanjem slovenskih krajev in železniške dediščine. Zaradi velikega zanimanja je priporočljivo pravočasno preveriti razpoložljivost vozovnic in podrobnosti programa pri Slovenskih železnicah.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Praznično.

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