Odlični triki za čist dom pred božičem

Pozabite na dolgotrajno in naporno predpraznično čiščenje. Za bleščeč dom v rekordno kratkem času preizkusite preverjene trike in posebno metodo ter v družbi najbližjih uživajte v praznikih brez stresa. Preden vzamete krpo in čistila, vzemite papir in svinčnik. Največja napaka je začeti čiščenje brez načrta, kar pogosto privede do utrujenosti in občutka, da niste dosegli cilja. Ni treba čistiti vsakega milimetra doma. Osredotočite se na prostore, kjer boste preživeli največ časa in kjer boste gostili goste, običajno so to dnevna soba, kuhinja, jedilnica in kopalnica. Preostanek doma le na hitro pospravite.
Če vas misel na čiščenje hromi, poskusite metodo močna ura (power hour). Tehnika 60 minut čiščenja uro razdeli na štiri intervale po 15 minut. Nastavite budilko in začnite:
Ena izmed zlatih pravil učinkovitega čiščenja je, da najprej odstranite nered. Čiščenje doma, polnega stvari, je kot poskus barvanja stene čez stare, razpokane plasti: Sizifovo delo. Po stanovanju se sprehodite z zabojem in vanj položite vse, kar zaseda površine v njem. Tako boste takoj dobili občutek reda in si olajšali brisanje prahu ter sesanje. Nato pa uporabljajte genialne trike za praznične izzive.
Če imate pravo božično drevo, so iglice povsod. Ne sesajte jih, saj lahko poškodujejo sesalnik. Namesto tega okoli roke ovijte širok lepilni trak z lepljivo stranjo navzven in tapkajte po tleh. Iglice se bodo prijele traku. Za bleščice, ki se skrivnostno pojavijo na kavču, preprogah ali oblačilih, uporabite lepilni valjček za oblačila.
Čist dom je le polovica zgodbe. Pravo praznično vzdušje ustvarjajo detajli, ki pobožajo vse čute. Običajna čistila nadomestite z dišečimi po božiču, takšna z vonjem po cimetu, pomaranči ali smreki. Na umetno drevo obesite dišeče palčke, ki se neopazno namestijo na veje in v prostor sproščajo avtentičen vonj po gozdu. Ne pozabite na vhod, ta je prvi, ki ga gostje opazijo. Očistite predpražnik, sprostite obešalnik za plašče in dodajte majhen praznični detajl, kot so pentlje v kombinaciji rdeče in zelene barve.
Najpomembnejše pravilo: ne stremite k popolnosti. Božič ni v popolnoma čistih prostorih, ampak v toplini, druženju in ustvarjanju lepih spominov. Zavrtite priljubljeno praznično glasbo, razdelite naloge med družinske člane in čiščenje spremenite v zabavno aktivnost. Ni treba, da je dom videti, kot so tisti na instagramu, dovolj je, da je čist, prijeten in poln ljubezni, piše 24 sata.hr.