Odlični triki za čist dom pred božičem

Pozabite na dolgotrajno in naporno predpraznično čiščenje. Za bleščeč dom v rekordno kratkem času preizkusite preverjene trike in posebno metodo ter v družbi najbližjih uživajte v praznikih brez stresa. Preden vzamete krpo in čistila, vzemite papir in svinčnik. Največja napaka je začeti čiščenje brez načrta, kar pogosto privede do utrujenosti in občutka, da niste dosegli cilja. Ni treba čistiti vsakega milimetra doma. Osredotočite se na prostore, kjer boste preživeli največ časa in kjer boste gostili goste, običajno so to dnevna soba, kuhinja, jedilnica in kopalnica. Preostanek doma le na hitro pospravite.

FOTO: Famveld/Gettyimages

Preizkusite metodo močna ura

Če vas misel na čiščenje hromi, poskusite metodo močna ura (power hour). Tehnika 60 minut čiščenja uro razdeli na štiri intervale po 15 minut. Nastavite budilko in začnite:

0–15 min: Smeti in odpadki: z vrečko za smeti hodite po prostoru in vanjo zmečite vse, kar je za zavreči: stare časopise, prazno embalažo in vse druge odpadke

Smeti in odpadki: z vrečko za smeti hodite po prostoru in vanjo zmečite vse, kar je za zavreči: stare časopise, prazno embalažo in vse druge odpadke 15–30 min: Umikanje: vse stvari, ki niso na svojem mestu, zberite v zaboj ali škatlo. Ni jih treba takoj pospraviti, samo odstranite jih s površin.

Umikanje: vse stvari, ki niso na svojem mestu, zberite v zaboj ali škatlo. Ni jih treba takoj pospraviti, samo odstranite jih s površin. 30–45 min: Čiščenje površin: ko so površine očiščene, obrišite prah, očistite mizice, kuhinjske elemente in druge vidne površine.

Čiščenje površin: ko so površine očiščene, obrišite prah, očistite mizice, kuhinjske elemente in druge vidne površine. 45–60 min: Zaključni detajli: stvari iz zaboja vrnite na njihovo mesto, posesajte tla in uredite okrasne blazine. V samo eni uri bo prostor izgledal popolnoma drugače.

Najprej nered, potem prah

Ena izmed zlatih pravil učinkovitega čiščenja je, da najprej odstranite nered. Čiščenje doma, polnega stvari, je kot poskus barvanja stene čez stare, razpokane plasti: Sizifovo delo. Po stanovanju se sprehodite z zabojem in vanj položite vse, kar zaseda površine v njem. Tako boste takoj dobili občutek reda in si olajšali brisanje prahu ter sesanje. Nato pa uporabljajte genialne trike za praznične izzive.

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

Boj proti iglicam in bleščicam

Če imate pravo božično drevo, so iglice povsod. Ne sesajte jih, saj lahko poškodujejo sesalnik. Namesto tega okoli roke ovijte širok lepilni trak z lepljivo stranjo navzven in tapkajte po tleh. Iglice se bodo prijele traku. Za bleščice, ki se skrivnostno pojavijo na kavču, preprogah ali oblačilih, uporabite lepilni valjček za oblačila.

Detajli, ki naredijo razliko

Bleščeče steklene krogle: Stare steklene kroglice brez leska obrišite z vlažno krpo, namočeno v beli kis. Svetile se bodo kot nove.

Stare steklene kroglice brez leska obrišite z vlažno krpo, namočeno v beli kis. Svetile se bodo kot nove. Odstranjevanje čokoladnih madežev: Če se na kavču znajde čokolada, najprej odstranite odvečno količino, nato na madež nanesite malo z vodo razredčenega detergenta za pomivanje in nežno od roba proti sredini podrgnite s spužvico. Na koncu še dobro popivnajte umazano površino.

Če se na kavču znajde čokolada, najprej odstranite odvečno količino, nato na madež nanesite malo z vodo razredčenega detergenta za pomivanje in nežno od roba proti sredini podrgnite s spužvico. Na koncu še dobro popivnajte umazano površino. Čiščenje pečice brez truda: Če med peko na dno pečice kaplja maščoba, jo takoj posujte s soljo. Ko se pečica ohladi, boste maščobo veliko lažje odstranili.

FOTO: Filistimlyanin/Gettyimages

Ustvarite praznično vzdušje

Čist dom je le polovica zgodbe. Pravo praznično vzdušje ustvarjajo detajli, ki pobožajo vse čute. Običajna čistila nadomestite z dišečimi po božiču, takšna z vonjem po cimetu, pomaranči ali smreki. Na umetno drevo obesite dišeče palčke, ki se neopazno namestijo na veje in v prostor sproščajo avtentičen vonj po gozdu. Ne pozabite na vhod, ta je prvi, ki ga gostje opazijo. Očistite predpražnik, sprostite obešalnik za plašče in dodajte majhen praznični detajl, kot so pentlje v kombinaciji rdeče in zelene barve.

FOTO: Nellisyr/Gettyimages

Najpomembnejše pravilo: ne stremite k popolnosti. Božič ni v popolnoma čistih prostorih, ampak v toplini, druženju in ustvarjanju lepih spominov. Zavrtite priljubljeno praznično glasbo, razdelite naloge med družinske člane in čiščenje spremenite v zabavno aktivnost. Ni treba, da je dom videti, kot so tisti na instagramu, dovolj je, da je čist, prijeten in poln ljubezni, piše 24 sata.hr.