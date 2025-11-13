  • Delo d.o.o.
PRAZNIČNO

Okusna darilca iz domače kuhinje

Decembrske dneve lahko izkoristimo tudi za izdelavo ličnih darilc za sorodnike in prijatelje. Če radi pečete slaščice, so okusni piškotki zapakirani v kozarčku izvrstno darilo. Pa poskrbite, da bodo v izdelavo vključeni vsi družinski člani, tudi najmlajši.
Doma pečeni piškoti so lahko lepo praznično darilo. FOTO: Olubovy/Shutterstock
Doma pečeni piškoti so lahko lepo praznično darilo. FOTO: Olubovy/Shutterstock
V. S.
 13. 11. 2025 | 08:00
 13. 11. 2025 | 15:28
5:03
A+A-

Doma narejena darila bodo obdarovanci še bolj cenili, saj smo vanje vložili več truda in ljubezni kot v spletni nakup še enega od daril. V domači Božičkovi delavnici lahko naredimo marsikaj, od kazal za knjige iz usnja, kozmetike, ki jo zamesimo s pomočjo receptov na spletu, do različnih sladkih presenečenj. Ker smo na teh straneh že v duhu sladkega, objavljamo nekaj bolj ali manj enostavnih receptov za piškote in druge slaščice, ki jih lahko postavimo pod praznično drevesce. 

Nakupimo vse potrebno

Predno se lotimo peke slaščic, s katerimi bomo obdarili naše sorodnike in prijatelje, nakupimo vse potrebno. Pri nakupu dajmo prednost kakovostnim sestavinam, ki naj bodo po možnosti lokalnega porekla. Poleg samih sestavin za peko kupimo še primerno embalažo, v katero bomo zapakirali naše stvaritve. Priporočamo nakup retro steklenih kozarcev za vlaganje, katerih pokrov lahko zapremo z mehanizmom. Ne pozabimo na kakšen darilni trakec in smrekovo vejico za okrasitev kozarca. 

Piškoti imajo daljši rok trajanja, zato jih lahko spečemo vnaprej. Če pa podarimo katero bolj delikatno slaščico, kot je denimo kremna rezina, pa jo izdelamo tako rekoč tik pred obdarovanjem. 

 

Dvojno čokoladni piškoti

Sestavine:

250 g moke tipa 500
220 g hladnega masla, narezanega na kocke
160 g trsnega sladkorja muscovado
2 rumenjaka
10 g sladkorja z burbonsko vaniljo
konica čajne žličke soli
40 g grenkega kakava + konica žličke pecilnega praška

Čokoladni nadev

120 g nasekljane jedilne čokolade
120 g sladke smetane

Priprava:

1. Pečico vključimo na 180 stopinj. Pekač obložimo s papirjem za peko.
2. Moko in maslo, narezano na koščke, damo v multipraktik z nožem za sekljanje. Strojček vklopimo. Mešamo tako dolgo, da dobimo videz dobro mletih drobtin.
3. Pretresemo v skledo, dodamo vse ostale sestavine in zgnetemo homogeno testo.
4. Iz piškotne mase oblikujemo enakomerno velike kroglice v velikosti češnje in jih odlagamo na pekač. Vmes naj bo 3 cm razmika. Z ročajem kuhalnice vanje naredimo luknjo (a ne do dna).
5. Pečemo približno 10 minut.
6. Pekač vzamemo iz pečice. Luknjice so se nekoliko zabrisale, zato jih popravimo s kuhalnico, dokler so piškoti še vroči. Ne prestrašite se, zelo mehki bodo, a se bo struktura z ohlajanjem učvrstila. Počakamo, da se popolnoma ohladijo, šele nato jih predenemo s pekača.
7. Postopek ponavljamo, da spečemo vse piškote.
8. Smetano segrejemo do vrelišča in jo prelijemo na drobno nasekljano čokolado ali čokoladne kapljice. Počakamo pol minute, nato dobro premešamo, da dobimo gladek čokoladni ganache. Nekoliko ohlajenega z žličko dodamo v luknjice piškotov.

Vir recepta: spletni portal Odprta kuhinja


Čokoladno-vanilijevi polžki 

Sestavine:

780 g pšenične moke
160 g sladkorja
250 g masla
60 g temne čokolade
2 jajci
8 g vanilijevega ekstrakta
2 g pecilnega praška
sol

Priprava:

Najprej v eni veliki posodi zmešaš moko, pecilni prašek in sol, v drugi pa z mešalnikom zmešaš sladkor in maslo. Ko se sladkor v maslu stopi, z mešalnikom vmešaš še jajca in vaniljev ekstrakt. Tej mešanici dodaš še mešanico moke, pecilnega praška in soli, ki jo narahlo vmešaš z vilico. Mešanico zdaj razdeliš na 2 dela - prvi, vaniljev del samo do konca zgneteš v testo, v drugo polovico pa vmešaš stopljeno temno čokolado in narediš čokoladno testo. Sedaj si lahko vzameš 30 minut premora, ker mora testo počivati v hladilniku, po 30 minutah pa čokoladno in vaniljevo testo razvaljaš na dva (ali več) enako velika dela, eno plast položiš na drugo in jo zviješ kot štrudelj. Rolico nareži na za mezinec debele kolobarje, jih položi na pekač in 8-10 minut peci na 175 ℃.
Vir recepta: spletna stran Lidl 

