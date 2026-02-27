Pisani velikonočni prazniki: letošnji v znamenju trajnosti, pomladnega cvetja, zajčkov

Ko pomislimo na velikonočne dekoracije, si običajno predstavljamo množico pastelnih barv, spomladanskega cvetja, pa piščančkov in zajčkov ter seveda pirhe. Letošnji trendi vsebujejo vse to, a s poudarkom na trajnosti in naravnih elementih.

Tudi rožnato-bela z dodatkom rumene ali zlate je eden od letošnjih velikonočnih trendov. FOTO: Kseniya Romazanova/Getty Images

Pirhe zato pobarvajmo z naravnimi barvami, čebulnimi olupi, teranom, kurkumo, rdečim zeljem, kavo, borovnicami … Ko bomo pripravljali jajčni hren in druge dobrote, pazimo, da lupine lepo prelomimo na polovico, saj bomo tudi te ponovno uporabili. Vsako polovico postavimo v polovico kartona, v katerem smo jajca kupili, in vanje razporedimo travniško cvetje, kakšno cvetočo vejico, odlično se obnese vresje, mah in podobno. Karton lahko predhodno pobarvamo, da se bo skladal s pogrinjkom, ali pustimo takšnega, kot je, enako velja za jajčne lupine.

Če imamo doma posodice za mehko kuhana jajca, lahko lupine postavimo tudi vanje ter jih razporedimo po mizi, vanje pa namesto cvetja nasujemo denimo manjše bombone v barvah pogrinjka.

Dodatki v rumenih in zlatih odtenkih bodo v prostor vnesli kanček sonca.

Letos so se med dekoracijami v ospredje prebile tudi veje s pirhi, ki po mnenju poznavalcev ne bodo smele manjkati na nobeni velikonočni mizi. Dobra novica je, da jih lahko izdelamo povsem enostavno in hitro. Potrebujemo večjo razvejano vejo ali šop manjših, ki jih naberemo med sprehodom po gozdu. Izberemo lahko takšno z mačicami, ta bo še posebej ljubka, če se odločimo za suho vejo, pazimo, da je dovolj močna, da bomo na vejice lahko obesili pirhe, ali pa prej vsebino izpihamo, tako bodo namreč veliko lažji. Doma suho vejo po želji pobarvamo z akrilnimi barvami, jo postavimo v dovolj visoko in težko vazo, da se ne bo okrasje prevračalo, nato pa na pirhe pritrdimo vrvice, sukanec ali okrasne trakove ter jih obesimo na vejo.

Rožnato-beli pogrinjki

Pri pogrinjkih letos prevladujejo modro-bela, rožnato-bela in vijolično-modra kombinacija z obveznimi dodatki v živahnih rumenih ali elegantnih zlatih odtenkih, ki bodo v dom vnesli kanček sonca. V vazi ne smejo manjkati narcise ali tulipani, mačice, namesto rezanega cvetja pa lahko uporabimo tudi tisto v cvetličnih lončkih, denimo mačehe, zvončke, hijacinte ... Lončke oblepimo s papirjem, ki se bo barvno skladal s pogrinjkom, ali okrog njih razporedimo serviete v enakih barvah.

Najmlajši naj se zabavajo z izdelavo zajčjih girland.

Najmlajši se lahko pozabavajo z izdelavo velikonočne girlande. Potrebujemo daljšo vrv, škarje, svinčnik, lepilo in lepilni trak ter trši barvni papir ali filc. Ljubek motiv so korenčki in zajčki, še bolje oboje. Da bi otrokom olajšali delo, jim lahko iz kartona najprej izrežemo šabloni obeh motivov, ki ju bodo nato le položili na izbrani material, s svinčnikom obrisali in izrezali, lahko pa jih pustimo, da ustvarjajo povsem samostojno. Za korenje bomo potrebovali oranžen in zelen papir ali filc, zajčki pa so lahko beli, sivi, rjavi, modri, rožnati … Seveda jih lahko otroci izrežejo tudi iz belega kartona ter nato pobarvajo ali pa na belo osnovo prilepijo elemente, ki so jih izrezali iz kolaža ustrezne barve. Ko so zajčki in korenčki nared, jih je treba samo še pritrditi na vrv. Če jih imamo res veliko, naj bodo bolj skupaj, sicer je lahko med njimi tudi deset ali več centimetrov razmika.

Na mizi ne sme manjkati veja s pirhi. FOTO: Harry Wedzinga/getty Images