Polepšajmo si praznike s polstenjem, potrebujemo le iglo, volno in potrpežljivost

Volna je prekrasen naraven material, ki ne onesnažuje in je prijeten na otip, zlasti v teh zimskih časih. S suhim polstenjem lahko iz nje ustvarjamo prikupne pravljične like in živali, s katerimi lahko obdarimo naše najbližje. Če imamo voljo in čas, pa lahko na ta način nastanejo tudi čudoviti okraski za decembrske praznike, vključno s figuricami Miklavža, Božička in dedka Mraza. Polstenja se drži sloves, da je zapleteno, kar pa ni povsem res. Če smo potrpežljivi, se bomo kmalu izurili. Za začetek nabavimo osnovna orodja in material: iglo za polstenje (še raje dve, če se ena zlomi), držalo za igle, volno za polstenje različnih barv, kos stiropora za oblikovanje okraskov, stiroporne kroglice premera 5 cm in navadno volno (prav bo prišla denimo v vlogi vrvice za obešanje okraskov). Polstimo na podlogi, na primer na peni, ki se uporablja za oblazinjenje pohištva.

Iglo vedno vodimo naravnost navzdol in navzgor.

Ko imamo vse za ustvarjanje pri roki, volno nežno raztegnemo in oblikujemo grobo osnovno obliko, ki jo želimo ustvariti. Ne komplicirajmo: naj bo to kroglica, srček ali preprosta živalca, saj se s preprostimi oblikami najlažje naučimo pravilnega gibanja. Ko smo zadovoljni z osnovo, začnemo z iglo čisto počasi prebadati volno. Iglo vedno vodimo naravnost navzdol in navzgor, brez stranskih gibov – tako se izognemo lomljenju. Med delom opazujemo, kako se vlakna postopoma sprijemajo, oblika pa postaja čvrstejša. Ko želimo kak del dodatno utrditi, na isto mesto zabodemo večkrat zapored. Polstenje je vaja iz potrpežljivosti: prehitri, sunkoviti gibi nas spravijo v težave.

Polstenje je vaja iz potrpežljivosti.

Ko osnovna oblika dobi želeno trdnost, dodamo nove sloje volne za natančnejše detajle. Če delamo oči, ušesa ali repke, majhne koščke volne najprej rahlo stisnemo med prsti in jih nato previdno 'prišijemo' z iglo na glavni del. Večkrat preverimo, ali je prehod gladek – če ni, čez položimo še nekaj drobnih vlaken in jih vpikamo, dokler se robovi lepo ne zabrišejo. Tako počasi gradimo podrobnosti, dokler naš izdelek ne dobi želene oblike. Ko smo blizu konca, obliki namenimo še nekaj časa za popolno izravnavo površine. Mehka, razkuštrana vlakna nežno pritisnemo z iglo in jih z mnogimi nežnimi vbodi spravimo v gladek sloj. Če želimo dodati barvne poudarke, jih nanesemo v tankih slojih – bolje večkrat po malo kot preveč naenkrat. Ko smo zadovoljni, izdelek pregledamo iz vseh strani, popravimo morebitne mehke robove in ga na koncu oblikujemo še s prsti, da dobimo lep, čist zaključek. Figurice iz polsti nam pomagajo oblikovati stiroporne kroglice in kosmati čistilci za pipe. Prve uporabimo za oblikovanje glave, drugo pa za roke in noge. Roke oblikujemo najprej: z volno ovijemo enega od čistilcev. Telo in glavo naredimo iz kroglice, nataknjene na čistilec, ki jo na debelo ovijemo z volno.

Ko želimo kak del dodatno utrditi, na isto mesto zabodemo večkrat zapored. FOTO: Daniil Dubov/Getty Images

Pomembno je, da ne delamo prehitro. FOTO: Osobystist/Getty Images