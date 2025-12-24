  • Delo d.o.o.
Popestrimo praznični večer za najmlajše

Da bosta božično in novoletno praznovanje zanimiva tudi za otroke, ni dovolj le slavnostna večerja; poskrbimo za igre, da bo dogajanje zares zabavno.
A. J.
 24. 12. 2025 | 16:41
 24. 12. 2025 | 17:51
4:03
Otroci obožujejo praznike, še posebno ker so to dnevi, ko imajo starše ves dan popolnoma zase. A praznični večer bo hitro postal dolgočasen, če ga ne bomo popestrili z nekaj aktivnostmi, namenjenimi prav njim. Igre poskrbijo za zabavo, krepijo družinske vezi in ustvarjajo nepozabne spomine. Praznični večer bo tako poln smeha, veselja in prazničnega duha. Ena od zabavnih prazničnih iger, tradicionalnih v angleško govorečem svetu, je pripenjanje nosu jelenčku Rudolfu. Potrebujemo plakat s podobo Rudolfa (natisnemo ga lahko na domačem računalniškem tiskalniku ali ga narišemo sami) in rdečo pentljo ali cof z obojestranskim lepilnim trakom. Otrokom zavežimo oči, jih rahlo zavrtimo okoli lastne osi, nato pa naj poskusijo pripeti nos na pravo mesto. Igra zagotavlja obilo smeha. Še ena zabavna decembrska igra iz anglosaške tradicije je igra iskanja božične kumarice. Starši ali drugi družinski člani skrijejo okrasek v obliki kumarice na praznično drevo. Zaradi zelene barve se zlije z drevesom, kar oteži iskanje.

Koliko bombonov je v kozarcu

Ljubiteljem sladkarij pripravimo praznični lov na lizike ali čokoladke; te skrijemo po stanovanju, otroci pa naj jih s praznično posodo v roki poiščejo. Zmaga tisti, ki jih najde največ. Za ustvarjalni božični ali novoletni večer pripravimo igro zavijanja daril. Vsak otrok dobi par kuhinjskih rokavic in dve različno veliki škatli, napolnjeni z ostanki ovojnega papirja in trakov. Cilj igre je, da otroci z rokavicami zavijejo darila čim hitreje in domiselno. Ta igra zagotavlja polno smeha, energije in prazničnega hrupa, saj je zavijanje daril z rokavicami pravi izziv. Bistrim glavicam ponudimo igro ugibanja števila. Pripravimo nekaj steklenih kozarcev, napolnjenih z različnimi prazničnimi bomboni. Otroci naj poskusijo uganiti, koliko bombonov je v vsakem kozarcu. Tisti, ki je najbližje pravilnemu številu, zmaga in dobi cel kozarec. Morda poznate igro Simon pravi, pri kateri morajo vsi, ki se jo igrajo, početi tisto, kar naroči Simon? Božična oziroma novoletna verzija igre je podobna, le da ukaze narekuje Božiček oziroma dedek Mraz. Dobra moža naj dajeta različna praznična navodila, na primer: naredite božične piškote, pojdite v cerkev, pojejte puding, odvijte darila.

Božični večer bo poln smeha, veselja in prazničnega duha.

Jelen z obroči

Tudi igro ugibanja vlog lahko praznično preoblikujemo. Odrasla oseba naj napiše imena prazničnih junakov (snežak, Rudolf, Božiček, škrat) na samolepilne lističe. Vsak igralec izbere listek, ne da bi ga pogledal, in si ga prilepi na čelo. Nato igralci drug drugemu izmenično pomagajo z namigi, da vsak ugane, kdo je oziroma kaj ima napisano na listku. Mladi in stari bodo sprostili negativno energijo ob ciljanju zelenega balona s podobo Grincha z majhnimi žogicami. Na plastične kozarce nalepimo obraz snežaka tako, da bo del, iz katerega pijemo, spodaj. Kozarce postavimo v stolp, drugega na drugega. Z žogami iz vate ciljajmo snežake. Zmaga tisti, ki jih podre več. V trgovini kupimo jelenje rogovje. Doma poiščemo plastične zapestnice ali druge obroče. Cilj igre je metati obroče na rogovje, ki ga ima nekdo na sebi. Pazimo, da bodo obroči iz materialov, ki ne morejo poškodovati »jelena«. Zmaga tisti, ki mu uspe največ obročev natakniti na rogovje.

Zavijajmo darila v kuharskih rokavicah.

