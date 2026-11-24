Praznični december je za številna gospodinjstva eno finančno zahtevnejših obdobij leta. Darila, hrana, okrasitev doma, druženja in morebitna potovanja lahko hitro presežejo prvotno zastavljeni proračun. Ob tem se spreminjajo tudi nakupovalne navade. Vse več plačil opravimo brezstično, s telefonom ali pametno uro, spletno nakupovanje pa je postalo nepogrešljiv del prazničnih priprav. Kako se izogniti januarski luknji v žepu in na kaj moramo biti pozorni pri plačevanju? Za nasvete smo se obrnili na večje banke in pravočasno prejeli odgovore iz DBS, Gorenjske banke, Intese Sanpaolo, NLB, OTP in banke UniCredit.

Nakupovalna sezona se začenja prej

Brezstično plačevanje s karticami in mobilnimi napravami je že del našega vsakdanjika, v prazničnem obdobju pa se njegova uporaba še poveča. V banki UniCredit opažajo, da potrošniki vse pogosteje izbirajo hitra in preprosta digitalna plačila, med katerimi narašča tudi uporaba mobilnih denarnic, kot je Google Pay. Podobne trende zaznavajo v Gorenjski banki, kjer ugotavljajo, da vse več strank za vsakodnevne nakupe uporablja mobilne denarnice na pametnih telefonih in drugih napravah.

Zanimive podatke navajajo v Intesi Sanpaolo. Njihovi komitenti so decembra lani opravili za 18 odstotkov več nakupov prek mobilnih denarnic v primerjavi z novembrom, skupni promet v prvih desetih mesecih letošnjega leta pa je bil v primerjavi z enakim obdobjem lani večji za polovico. Tudi spletni nakupi ostajajo pomemben del porabe, zlasti pri oblačilih, elektroniki, potovanjih in naročninah.

Da se nakupovalna sezona začenja vse prej, opozarjajo v NLB. »Danes se pravzaprav začne že z jesenskimi šolskimi počitnicami in nato nadaljuje z novembrskimi popusti ter decembrskimi prazniki,« ugotavljajo. To pomeni, da morajo potrošniki o prazničnih izdatkih razmišljati precej pred decembrom.

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Proračun določimo pred prvim nakupom

Najboljši način za preprečevanje januarskih finančnih težav je preprost: še pred začetkom nakupovanja določimo, koliko denarja lahko namenimo za praznike. Pri tem ne smemo pozabiti na redne mesečne obveznosti in nekaj rezerve za nepredvidene izdatke.

V DBS svetujejo pripravo seznama načrtovanih nakupov, primerjavo cen pri različnih ponudnikih in sprotno spremljanje porabe. Pomembno je tudi, da del prihodkov, če je mogoče, prihranimo za januarske obveznosti. Podobno priporočajo v UniCreditu, kjer poudarjajo pomen vnaprej določenega proračuna in uporabe digitalnih orodij, ki omogočajo pregled nad porabo po kategorijah.

V Intesi Sanpaolo predlagajo tudi bolj sistematičen pristop. »Uporaba zgolj ene kartice, na primer kartice z odloženim plačilom, lahko pomaga pri nadzoru vseh nakupov na enem mestu,« svetujejo. Ob tem priporočajo vklop obvestil o plačilih v mobilni banki ali SMS-sporočil, saj tako hitreje zaznamo opravljene transakcije in morebitna sumljiva plačila.

V OTP spomnijo, da lahko nekaj prihranimo tudi s primerjavo ponudb in premišljenim izkoriščanjem sezonskih ugodnosti. Večje nakupe je smiselno načrtovati vnaprej, namesto da se zanje odločamo impulzivno zaradi časovno omejenih akcij.

Praznični nakupi brez finančnega glavobola: sedem zlatih pravil Nekaj preprostih navad lahko prepreči, da bi nas decembrsko zapravljanje neprijetno presenetilo januarja. Določimo proračun. Pred začetkom nakupovanja določimo znesek, ki ga lahko porabimo za darila, hrano, druženje in druge praznične izdatke. Naredimo nakupovalni seznam. Zapišemo si, kaj potrebujemo in komu bomo kupili darila. Tako bomo lažje preprečili impulzivne nakupe. Primerjamo cene. Ne smemo slepo zaupati velikim popustom. Raje preverimo ponudbe različnih trgovcev in razmislimo, ali izdelek zares potrebujemo. Spremljamo porabo. V mobilni banki preverjamo stanje na računu in vključimo obvestila o izvedenih plačilih. Pri obrokih preverimo celoten strošek. Ne upoštevamo samo višine mesečnega obroka, temveč tudi obresti, nadomestila in skupni znesek, ki ga bomo morali odplačati. Preverimo spletnega trgovca. Pozorni moramo biti na nenavadno nizke cene, manjkajoče kontaktne podatke in sumljive povezave. Do trgovine raje dostopamo prek njenega uradnega spletnega naslova. Nikoli ne razkrivamo bančnih podatkov. Banka od nas po telefonu, elektronski pošti ali SMS-sporočilu ne bo zahtevala gesla, PIN-številke ali enkratne potrditvene kode. Najpomembnejše pravilo: Za praznične nakupe ne porabimo denarja, ki ga bomo potrebovali za redne življenjske stroške in obveznosti v januarju.

Obroki so lahko rešitev, vendar niso dodaten denar

Odloženo plačilo in obročno odplačevanje sta v prazničnem času privlačni možnosti, saj omogočata, da večji izdatek razporedimo na več mesecev. Toda pri tem se lahko hitro ujamemo v past, če ne upoštevamo vseh obstoječih obveznosti.

V DBS opozarjajo na psihološki vidik takšnega načina plačevanja: »Razdelitev plačila na več obrokov lahko ustvari občutek, da je nakup dostopnejši, kot je v resnici.« Če potrošnik hkrati prevzame več obročnih obveznosti, se lahko mesečni izdatki hitro povečajo, zmanjša pa se znesek, ki ostane za vsakodnevne stroške in nepredvidene dogodke.

Podobno razmišljajo v banki UniCredit. Pred odločitvijo za odloženo plačilo, obroke ali potrošniški kredit svetujejo pregled vseh obstoječih finančnih obveznosti, vključno s krediti, lizingi in dovoljenim limitom na računu. Pomembno je oceniti, ali bo novo obveznost mogoče redno poravnavati.

V Gorenjski banki poudarjajo, da so takšne možnosti lahko primerne, kadar posamezniku omogočajo enakomernejšo razporeditev stroškov. Pred odločitvijo pa naj preveri vse stroške financiranja, višino mesečnih obrokov in pogoje odplačevanja.

Tudi v OTP opozarjajo na pomen odgovornega kreditiranja. Pred najemom kredita je treba skrbno oceniti finančno stanje in upoštevati vse stroške, povezane z zadolževanjem. Najpomembnejše je, da praznični nakupi ne postanejo dolgoročno finančno breme.

Veliko nakupov opravimo prek spleta, kjer je potrebno še dodatno poskrbeti za varnost. FOTO: Delo UI

Goljufi izkoriščajo nakupovalno mrzlico

Več spletnega nakupovanja pomeni tudi več priložnosti za goljufe. Lažne spletne trgovine, sumljiva sporočila o dostavi paketov, lažne nagradne igre in mamljive ponudbe z neverjetno nizkimi cenami so med najpogostejšimi pastmi, na katere morajo biti kupci pozorni.

V Intesi Sanpaolo ugotavljajo, da se število prijavljenih kartičnih zlorab povečuje tako v praznično-novoletnem obdobju kot poleti, kar sovpada z intenzivnejšim spletnim nakupovanjem in večjo uporabo plačilnih kartic. V banki OTP opozarjajo, da goljufi izkoriščajo nakupovalno mrzlico z mamljivimi oglasi, lažnimi spletnimi trgovinami in SMS-sporočili o dostavi paketov.

Na kaj moramo biti pozorni? V OTP svetujejo, da preverimo podatke o trgovcu, kontaktne informacije, pogoje plačila, dostave in vračila blaga. Opozorilni znak so lahko tudi izjemno nizke cene, brezplačna poštnina po vsem svetu ali spletna stran, ki je bila registrirana šele pred kratkim, čeprav se podjetje predstavlja kot uveljavljen trgovec.

V NLB svarijo še pred lažnimi nagradnimi igrami in sporočili, ki ustvarjajo občutek nujnosti. Goljufi računajo na to, da bo kupec zaradi časovno omejene ponudbe ali strahu, da bo zamudil ugodnost, ukrepal brez preverjanja. Zato na banki svetujejo, da pred nakupom preverimo, kdo stoji za spletno trgovino, in se seznanimo s pogoji nakupa, vračila in reklamacij.

Eno najpomembnejših pravil je, da nikoli ne posredujemo gesel, PIN-številk, številk kartic, varnostnih kod CVC/CVV ali enkratnih potrditvenih kod prek elektronske pošte, SMS-sporočil ali telefona. V UniCreditu posebej opozarjajo, da banke takšnih podatkov na ta način nikoli ne zahtevajo. Za dodatno zaščito priporočajo uporabo močnih in edinstvenih gesel, večfaktorske avtentikacije ter obvestil o kartičnih transakcijah.

V DBS dodajajo, da do spletnih trgovin raje dostopamo neposredno prek njihovih uradnih spletnih naslovov in ne prek povezav v nepričakovanih sporočilih ali objavah na družbenih omrežjih. Če na računu opazimo neznano transakcijo ali posumimo na zlorabo, moramo čim prej stopiti v stik z banko.

Praznični čas naj ostane predvsem čas prijetnih doživetij in druženja. Nekaj načrtovanja, zdrava mera nakupovalne zadržanosti in previdnost pri digitalnem plačevanju so lahko najboljše zagotovilo, da bomo v novo leto vstopili brez nepotrebnih finančnih skrbi.