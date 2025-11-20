Praznična pravljica v Arboretumu Volčji Potok

Arboretum Volčji Potok je pripravljen na praznično pravljico, tudi letos so prvi v Sloveniji prižgali lučke. Večerni sprehod med lučkami se razprostira na 35 hektarih parka, kjer je nameščenih kar 36 kilometrov svetlobnih verig s skupaj več kot dvema milijonoma lučk.

Sprehod med lučkami je mogoč vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, vse do 11. januarja 2026 med 15. in 21. uro. Park bo zasijal od 16. ure naprej. Za obisk Večernega sprehoda med lučkami novembra ponujajo 25-odstotni popust, so povedali.

Sveti več kot dva milijona lučk.

V čarobnem ambientu parka obljubljajo svetleče novosti: »Sprehodili se boste mimo nočnega cvetočega travnika, svetlobne zgodbe z Volčjega hriba, plavajočih svetlobnih diamantov na Velikem jezeru, zlatega jezera, romantičnega polotoka, svetlobne spiralne sobe, velike otroške praznične dežele s škrati, med labirintom, jelenčki in Božičkovo hišo.

Nekaj kilometrov dolga pot ne bo postregla le z več tematskimi sklopi osvetlitve, temveč tudi z nepozabnimi fotokotički, zrcalnimi vodnimi odsevi, svetlobnimi zavesami in edinstveno silhueto francoskega vrta. Na dvorišču pristave bo potekal družabni del, kjer se boste lahko družili ob ognju, dobri glasbi, prazničnem sejmu ter toplih napitkih in kulinaričnih dobrotah.«