PRAZNIČNO

Praznične pojedine in zdravje

Vabljivo obložene praznične mize in pogosto nazdravljanje z žlahtno kapljico lahko spremljajo tudi različne zdravstvene težave zaradi preobilnih pojedin in preveč popitega alkohola. S specialistko družinske medicine Tino Modrej Zadnikar, dr. med., smo se pogovarjali, kako ukrepamo ob prvih znakih težav.
Tina Modrej Zadnikar, dr. med. FOTO: Blaž Kondža

FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija

Blaž Kondža
 30. 12. 2025 | 08:00
6:53
Sestavni del prednovoletnih srečanj in zabav so tudi kulinarični užitki in nazdravljanja, zato se moramo zavedati, da si s pretiravanjem lahko nakopljemo zdravstvene preglavice.

Specialistka družinske medicine Tina Modrej Zadnikar, dr. med., iz ambulante ADM pravi, da nam lahko obilni in pogostejši obroki ob praznovanjih povzročajo raznovrstne težave, med katerimi so najpogostejše napihnjenost, slabost, bolečina v žlički, pekočina v prsnem košu, bolečina pod lopatico, zaprtost, krčevita bolečina v zgornjem delu trebuha. Pojasni, da so večinoma povezane s čezmernim izločanjem želodčne kisline in oslabljeno funkcijo zgornje požiralnikove mišice zapiralke. »Mogoče pa je tudi vnetje žolčnika, ki vsebuje žolčne kamne; težave so zelo podobne: nenadna močna bolečina, ki jo spremljajo bruhanje, slabost in povišana telesna temperatura,« še doda.

Tina Modrej Zadnikar, dr. med. FOTO: Blaž Kondža
Ko jo zagode želodec

Da bi bolje razumeli nastanek težav, nam sogovornica razloži vlogo želodca v prebavnem sistemu. Želodec ima prostornino približno 2,5 litra in njegova primarna naloga je razgradnja večjih molekul hranil v manjše. Pri tem mu pomaga želodčni sok in v njem raztopljeni prebavni encimi. Gre za drugo fazo prebave, prva je žvečenje. »Želodčna kislina, ki jo želodčni sok vsebuje ter se izloča hormonalno in pod vplivom živčevja, je pri človeku zelo kisla. Njen pH je običajno med 1,5 in 2,0. Zanj je odgovorna klorovodikova kislina, ki jo izločajo žlezne celice želodčne sluznice,« pojasni zdravnica in doda, da za absorpcijo hranil v nadaljevanju poskrbi črevesje.

»Ko pride hrana v usta, se informacija po živčevju prenese do endokrinih celic želodčne sluznice. Začne se sproščati gastrin, ki spodbudi žlezne celice, da izločijo klorovodikovo kislino. Dnevno nastane v želodcu približno dva do tri litre želodčnega soka in malo manj kisline,« pravi sogovornica. Želodčne celice pokriva zaščitna plast, nekakšna sluz, ki jih ščiti pred kislostjo želodčnega soka. Simptomi in težave, ki smo jih navedli uvodoma, kažejo, da se je ravnovesje med zaščitno plastjo in kislostjo želodčnega soka podrlo in da je sok poškodoval želodčne celice,« nadaljuje sogovornica. Najpogostejši vzroki za to so enolična hrana, ki vsebuje več maščob in sladkorja, bogatejši obroki hrane, bolj začinjena hrana, čezmerno uživanje alkohola in hrane ter stres.

Kako si pomagati

Pri težavah zaradi preobilnega obroka in preveč popitega alkohola si lahko pomagamo tako z zdravili brez recepta kot z domačimi zdravili iz babičine lekarne. »V lekarnah lahko kupimo antacide, ki jih zaužijemo po obroku hrane. Ti učinkovito, vendar kratkotrajno zvišujejo pH želodčnega soka in s tem ublažijo težave,« pravi zdravnica. Omeni še eno vrsto zdravil, ki jih lahko uporabimo ob težavah z želodcem: »Učinkovita zdravila so zaviralci protonske črpalke v žleznih želodčnih celicah, ki lahko vzdržujejo visoke vrednosti pH želodčnega soka in s tem zelo blagodejno vplivajo na odsotnost želodčnih simptomov.«

Čez dan poskrbimo tudi za zmerno telesno aktivnost, s čimer bomo pospešili prebavo in se izognili kopičenju odvečnih kilogramov.

Recepti naših babic

Nekatere zdravstvene težavice, ki nas lahko pestijo po preveč intenzivnem prazničnem rajanju, lahko zdravimo tudi z domačimi pripravki. Tako so naše babice zaprtje krotile z uživanjem veliko tekočine, vode ali soka svežega sadja, vlakninami in majhnimi obroki blago začinjene hrane ter z gibanjem na svežem zraku.

Pri diareji pomagajo suhe borovnice, prežganka, neslana riževa sluz, nesladkana jabolčna čežana, prepečenec, črni čaj.

Težave z napihnjenostjo lahko blažimo s toplo kopeljo, ki sprosti telo, ali s polaganjem termoforja ali toplih obkladkov na trebuh, in to vsaj za 20 minut.

Pri slabosti in želodčnih krčih blagodejno delujejo nekatera zelišča: kamilice, melisa, baldrijan in poprova meta. Pri pekočini v prsnem košu in bolečini v žlički pomagajo že pripravljeni kombinirani pripravki magnezija, aluminija in kalcijevih soli, ki značilno delujejo zelo hitro, vendar kratkotrajno.

FOTO: Matic Kremžar/Jezeršek Akademija
Učinkovito nad alkoholnega mačka

»Nagnjenost slovenskega naroda k uživanju alkohola ni problematična le v prednovoletnem prazničnem času, ampak tudi sicer,« opozarja sogovornica. Skrbi vzbujajo tudi podatki o uživanju alkohola med mladimi. Tvegana in škodljiva raba alkohola zato velja za velik javnozdravstveni problem.

Seveda so tu še kratkotrajni učinki alkohola na organizem, ki jih po zdravničinih besedah ne smemo spregledati. Še najboljši scenarij je, da se naslednji dan zbudimo s hudim mačkom. »S pojmom maček opisujemo simptome, kot so glavobol, slabost ali bruhanje, prebavne težave, tremor, rdeče oči, žeja, utrujenost, omotica, bolečine v mišicah, slabša koncentracija … Čeprav negativne učinke alkohola na osrednji živčni sistem dobro poznamo, pa natančnega mehanizma nastanka prej naštetih simptomov ne poznamo. Najverjetneje gre za kombinacijo dehidracije, neprespanosti, kopičenje acetaldehida in učinka drugih pridruženih snovi, ki dajejo pijači barvo, vonj in okus,« pojasni sogovornica in svetuje zmernost v prazničnih dneh.

Zmerno v novo leto

Rek pravi, da je preprečevanje vedno boljše kot zdravljenje. Pri praznovanjih to pomeni zmernost pri uživanju hrane in alkoholnih pijač. »Hrano uživamo počasi, v majhnih količinah in jo dobro prežvečimo. Poskušamo se izogniti predvsem poznim večerjam s težko prebavljivo in mastno hrano. Obroki naj vsebujejo tudi živila, ki so bogata z vlakninami, polnovredna in polnozrnata živila ter sveže sadje in zelenjavo, kar bo dodatno pripomoglo k uravnoteženi in redni prebavi,« svetuje zdravnica.

Uživanje alkohola naša sogovornica odsvetuje. Če pa že nazdravljamo, zaužijmo količine, ki so z vidika medicine še sprejemljive za večino odraslih zdravih ljudi in ne bodo škodovale zdravju. »Govorimo lahko o enem kozarcu vina (1 dcl) ali polovici pločevinke piva (2,5 dcl) ali enem šilcu žgane pijače (0,3 dcl) ali dveh tretjinah stekleničke alkopops pijače (mešane gazirane alkoholne pijače),« sklene zdravnica.

