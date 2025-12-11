Praznični ARTish vabi

ARTish market, ustvarjalni festival s prodajno razstavo avtorskih del, bo v prazničnem decembru v Centru Rog potekal dva dni, in sicer ta petek in soboto, od 10. do 18. ure. Pripravljata ga ARTish in Center Rog, ki bo tik pred prazniki znova zaživel v čarobnem božičnem vzdušju. ARTish market bo obiskovalcem ponudil posebno priložnost, da v prazničnem duhu nakupijo darila, ki niso le lepa, temveč tudi unikatna, trajna in narejena z veliko ljubezni. Na stojnicah bodo lokalni ustvarjalci in oblikovalci predstavljali široko paleto izdelkov – od oblačil, nakita, ilustracij, keramike in modnih dodatkov do izvirnih daril za vse okuse. Vsak kos pripoveduje svojo zgodbo in nosi pečat ročnega dela, domišljije ter srčne predanosti.

Vsak kos pripoveduje svojo zgodbo in nosi pečat ročnega dela.

Svoja vrata je prvič odprl decembra 2011 s štiridnevnim dogajanjem v zapuščenem podhodu Ajdovščina v Ljubljani. Od tega dne s projektom ARTish nadaljujejo svoje poslanstvo, da od marca do konca oktobra vsako nedeževno soboto na Gallusovem nabrežju ob Ljubljanici postane skupno mesto ustvarjalcev, artistov in mnogih, ki umetnost vsakodnevno živijo in tako tudi dobijo možnost, da med seboj izmenjajo ideje, mnenja in se spodbujajo pri svojem delu.