December je čas, ko se domovi odenejo v praznično podobo. Iz omar privlečemo škatle s starimi okraski, na vrata obesimo adventni venček, v dnevni sobi pa poiščemo najprimernejše mesto za božično drevesce. Letošnji trendi ponujajo nekaj za vsak okus, skupno pa jim je vračanje k bolj osebnemu in domačemu praznovanju.

Barve in materiali letošnjih praznikov

Rdeča in zelena ostajata nepogrešljivi praznični barvi, pridružujejo pa se jima bordo, smaragdno zelena, temno modra, topli rjavi odtenki in šampanjsko zlata. Med dodatki izstopajo žametni trakovi, karirasti vzorci in stekleni okraski z nostalgičnim pridihom.

Vračajo se tudi naravni materiali. Smrečje, storži, leseni okraski, suho cvetje, lan in juta so odlična izbira za umirjeno dekoracijo. Zanimiv je retro slog s pisanimi steklenimi bunkicami in figuricami, ki spominjajo na otroštvo. Pred nakupom novih okraskov zato velja odpreti stare praznične škatle. Prav družinski okraski imajo pogosto največjo vrednost.

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Navdih iz slovenske tradicije

Naši predniki so za praznično okrasitev uporabljali predvsem naravne materiale: smrečje, storže, orehe, jabolka, suho sadje in slamo. Iz te so izdelovali zvezde in angele, ki so zanimiv dodatek tudi sodobni dekoraciji. Praznično mizo in drevesce lahko popestrimo z medenjaki v obliki zvezdic ali smrečic, ki jih po peki okrasimo. V številnih domovih imajo pomembno mesto jaslice, sestavljene iz lesa, mahu in kamnov.

Naravno ali umetno božično drevesce?

Posekana smrečica ostaja klasika zaradi pristnega videza in značilnega vonja po iglavcih. Izberimo sveže drevesce slovenskega izvora. Zavod za gozdove Slovenije jih letos označuje z rumeno-zeleno nalepko z napisom »Darilo gozda vašemu domu« in letnico 2026. Ta zagotavlja, da je drevesce zraslo v Sloveniji, pripada domači gozdni drevesni vrsti ter je bilo pridobljeno zakonito in skladno s strokovnimi usmeritvami zavoda.

Zavod za gozdove Slovenije smreke letos označuje z rumeno-zeleno nalepko z napisom »Darilo gozda vašemu domu« in letnico 2026. FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Domača drevesca pogosto izvirajo z zaraščajočih se kmetijskih površin, območij pod daljnovodi ali iz pregostega mladega gozda, ki jih je treba čistiti. Njihova prednost so tudi krajše transportne poti in manjši ogljični odtis. Zavod opozarja, da drevesc ne smemo sekati samovoljno, saj ima vsak gozd lastnika. Tudi pri nabiranju mahu velja zmernost: naenkrat ga lahko naberemo največ dva kilograma, in sicer le s petine površine, ki jo pokriva.

Naravno drevesce doma postavimo v stojalo z vodo in ga odmaknemo od virov toplote. Drevesce v loncu naj bo vzgojeno v posodi z razvitim koreninskim sistemom, v ogrevanem prostoru pa naj ne ostane več kot deset do dvanajst dni. Umetno drevesce je praktična izbira, če ga uporabljamo več let. Odsluženih naravnih drevesc in mahu ne odlagamo v gozd, temveč ravnamo po navodilih lokalne komunalne službe.

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Praznična miza z naravnimi dodatki

Za lepo praznično mizo ne potrebujemo veliko. Lanen prt, nekaj vejic smrečja, storži in svečniki ustvarijo prijetno vzdušje. Prtičke lahko povežemo z vrvico in vejico rožmarina, goste pa presenetimo z medenjakom z njihovim imenom. Topla svetloba svetlobnih verig bo lepo dopolnila dekoracijo.

Najlepši praznični dom ni nujno tisti z največ okraski. Pogosto ga ustvarijo drobne stvari: stara steklena bunkica, otrokov ročno izdelan okrasek ali lesena figurica, ki se v družini prenaša iz roda v rod.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Praznično.