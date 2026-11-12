Praznični utrip med srednjeveškimi ulicami

V predbožičnem času imajo bavarska mesta poseben čar. Zgodovinski trgi se napolnijo z lesenimi hišicami, iz katerih diši po praženih mandljih in toplih začinjenih napitkih, med stojnicami pa se obiskovalci ustavljajo ob rokodelskih izdelkih in prazničnih dobrotah. Ingolstadt je odlična izbira za tiste, ki želijo praznično vzdušje združiti z odkrivanjem zgodovine, arhitekture in bavarskega vsakdana. Vsekakor si velja za obisk vzeti več dni – podaljšani konec tedna je po našem mnenju minimum.

Utrinek z lanskega adventnega sejma v Ingolstadtu FOTO: Christkindlmarkt Ingolstadt

Advent na Theaterplatzu

Osrednje prizorišče predbožičnega dogajanja je Theaterplatz, kjer poteka tradicionalni ingolstadtski Christkindlmarkt, kot pravijo Nemci božičnemu sejmu. V ponudbi okrašenih lesenih hišic najdemo praznične okraske, rokodelske izdelke, darila in značilne sezonske dobrote. Sejem ni namenjen le nakupovanju, temveč predvsem druženju. Domačini in obiskovalci se ustavljajo ob stojnicah, si privoščijo kuhano vino ali punč ter uživajo v praznični glasbi in svetlobi. Letošnji sejem bo trajal od 20. novembra do 22. decembra. Najlepše ga je obiskati pozno popoldne, ko se prižgejo luči in zgodovinsko središče dobi čarobno podobo.

Mesto z bogato zgodovino

Ingolstadt je v pisnih virih omenjen že leta 806. Zaradi lege ob Donavi je bil pomembno trgovsko in prometno središče, mestne pravice je dobil v 13. stoletju. Konec 14. stoletja je postal središče vojvodine Bavarska-Ingolstadt, leta 1472 pa so tu ustanovili prvo bavarsko deželno univerzo.

Mesto je povezano tudi z znamenitim bavarskim pravilom o čistosti piva, razglašenim leta 1516. V 19. stoletju je postalo pomembna utrdba, v novejšem času pa se je uveljavilo kot industrijsko središče, predvsem po zaradi avtomobilske znamke Audi.

Prav preplet starega in novega mu daje poseben značaj. Med srednjeveškimi ulicami in zgodovinskimi stavbami se srečamo z dediščino nekdanje vojvodske rezidence, le nekaj kilometrov stran pa z eno ključnih zgodb nemške avtomobilske industrije.

Ludwigstrasse v Ingolstadtu po božiču. FOTO: Blaž Kondža

Od srednjeveških vrat do baročnih cerkva

Sprehod po mestu začnimo pri Križnih vratih (nem. Kreuztor), mogočnih opečnih mestnih vratih iz 14. stoletja, ki so eden najbolj prepoznavnih simbolov Ingolstadta. So ostanek nekdanjega obzidja in lep spomin na čas, ko je mesto varovalo svoje trgovske poti.

Med najpomembnejšimi znamenitostmi je velika poznogotska cerkev Liebfrauenmünster, katere gradnja se je začela leta 1425. Njena mogočna zunanjost zaznamuje mestno silhueto, notranjost pa navduši s prostornostjo in gotskimi arhitekturnimi značilnostmi.

Povsem drugačno doživetje ponuja cerkev Asamkirche Maria de Victoria. Za razmeroma zadržano zunanjostjo se skriva bogato okrašena baročna notranjost z znamenito stropno fresko. Na poti se ustavimo še na trgu Rathausplatz, kjer stoji stara mestna hiša, in si ogledamo bližnji Pfeifturm, nekdanji mestni stražni stolp.

Nemški muzej zgodovine medicine domuje v stavbi Stare anatomije (nem. Alte Anatomie) v Ingolstadtu FOTO: Blaž Kondža

Grad, medicina in Frankenstein

Če bomo pripotovali z avtomobilom, ga je najbolje pustiti na velikem parkirišču Hallenbad v južnem delu starega mestnega jedra, lučaj od donavskega brega. V tem primeru bo morda bolje vstopiti v mesto pri Žepnem stolpu (nem. Taschenturm). V njegovi bližini je znameniti Nemški muzej zgodovine medicine, ki deluje v stavbi, imenovani Alte Anatomie. Razstava predstavlja razvoj medicinskega znanja in zdravljenja. Ingolstadt ima tudi zanimivo literarno povezavo: v mestu je študiral glavni junak romana Frankenstein pisateljice Mary Shelley.

Novi grad (nem. Neues Schloss) je začel leta 1418 graditi vojvoda Ludvik VII. Mogočna stavba priča o času, ko je bil Ingolstadt pomembno politično središče. Danes je v njej Bavarski vojaški muzej, ki predstavlja zgodovino oborožitve in vojskovanja.

V Novem gradu (nem. Neues Schloss) domuje Bavarski vojaški muzej. FOTO: Blaž Kondža

Za ljubitelje jeklenih konjičkov

Tudi če se po vaši krvi ne pretaka bencin, vam priporočamo obisk muzeja Audi v bližini Audi Foruma. Razstava prikazuje razvoj avtomobilske znamke, zgodovinska vozila, tehnične dosežke in spreminjanje avtomobilskega oblikovanja skozi desetletja. Muzej je zanimiv tudi za tiste, ki jih poleg avtomobilov privlačita zgodovina industrije in razvoj tehnologije.

Če imamo na voljo dva dni, lahko tu preživimo dopoldne, preostanek časa pa izkoristimo za sprehod ob Donavi in obisk Klenzeparka, kjer se zelene površine prepletajo z ostanki utrdbene arhitekture.

Utrinek s posebne razstave "1-2-4-5-3: 50 let Audijevih 5-valjnih motorjev", ki bo na ogled v Audijevem muzeju do 28. februarja 2027. FOTO: Audi Ag

Bavarski okusi za konec dneva

Obisk ne bo popoln brez postanka v tradicionalni bavarski gostilni. Na jedilnikih so pogosto pečenke, klobase, preste in druge regionalne jedi, v predbožičnem času pa ne manjka sezonskih dobrot. Po večerji se je vredno vrniti na Theaterplatz, se sprehoditi med praznično osvetljenimi stojnicami in si privoščiti topel napitek.

Ingolstadt je dobra izbira za sproščen konec tedna, saj so glavne znamenitosti starega mestnega jedra dosegljive peš. Prvi dan lahko namenimo zgodovinskemu središču in adventnemu sejmu, drugega pa muzejem ali sprehodu ob Donavi. Tako praznično vzdušje ni edini razlog za obisk, temveč del širše zgodbe mesta, ki zlahka preseneti s svojo zgodovino in raznolikostjo.