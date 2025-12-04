Pred nakupom adventnega koledarja preverimo vsebnost sladkorja

Adventni koledarji so že dolgo priljubljen del prazničnega obdobja, a ponudba na slovenskem trgu se je v zadnjih letih izjemno razširila. Poleg tradicionalnih čokoladnih lahko danes izbiramo med številnimi različnimi vrstami, ki vključujejo piškote, sladkarije in čaj ter celo energijske pijače. Na ZPS so raziskali ponudbo in ugotovili, da se povprečne cene na kilogram izdelka med skupinami precej razlikujejo. Čokoladni koledarji stanejo povprečno 67 evrov/kg, koledarji s piškoti in pecivom 49 evrov/kg, koledarji s preostalimi sladkarijami 74 evrov/kg, koledarji iz skupine, ki so jo poimenovali »drugo«, pa 70 evrov/kg. Vsebnost sladkorja prav tako variira med skupinami. Pri koledarjih s sladkarijami, kot so bomboni in lizike, sladkor predstavlja večino izdelka (v povprečju 63 g/100 g). Nekoliko manj ga je v izdelkih s čokolado in/ali s pecivom, kjer se giblje tik pod polovico (47 g/100 g), predvsem zaradi večje vsebnosti kakava.

V čokoladnih koledarjih je v povprečju 47 g/100 g sladkorja.

Čeprav so čokoladni koledarji najštevilnejši, se vsebnost kakava pogosto giblje okoli 28 odstotkov, kar je relativno nizko. Koledarji s piškoti in pecivom imajo povprečno vsebnost kakava 12 odstotkov, preostale sladkarije in drugi izdelki pa ga večinoma ne vsebujejo. Za tiste, ki se želijo izogniti sladkorju, so boljša izbira manj tipični koledarji, ki vsebujejo čaj, oreščke ali suho sadje, kjer je vsebnost sladkorja bistveno nižja, povprečno le 11 g/100 g. Eden od pomembnih okoljskih in zdravstvenih vidikov je prisotnost palmove maščobe v čokoladnih koledarjih. Palmova maščoba je pogosta sestavina, saj je cenovno ugodna in zagotavlja teksturo ter obstojnost izdelkov. Vendar njena pridelava povzroča krčenje tropskih gozdov, poleg tega pa vsebuje visoke vrednosti nasičenih maščob, kar ni priporočljivo za zdravje. Med na ZPS pregledanimi koledarji jih je kar 77 odstotkov vsebovalo palmovo maščobo, kar je vzbuja skrb z vidika trajnosti in zdravja. Pomembno je torej preveriti sestavine, prav tako je priporočljivo biti pozoren na ceno na enoto izdelka, da ne preplačamo praznične embalaže. Ta je pogosto okrašena z risanimi junaki, svetlečimi elementi in dodatnimi vsebinami, kot so pobarvanke. V trgovini so postavljeni v višini otroških oči, kar povečuje verjetnost nakupa, so opozorili na ZPS.