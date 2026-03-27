Preverili smo cene velikonočne košarice, tukaj dobite šunko že za 4,99 evra za kilogram

Pred veliko nočjo trgovci vabijo s posebnimi ponudbami za praznično mizo. Med izdelki, ki jih potrošniki v teh dneh najpogosteje primerjamo, so jajca, šunka, hren, potica, čokoladna jajca in barve za pirhe. Pri primerjavi cen pa je potrebna previdnost, saj akcije ne veljajo povsod v enakem obdobju, nekatere ugodnosti pa so vezane na posamezne kataloge ali kartice zvestobe. Med ponudbami, ki veljajo že ta teden, pri jajcih izstopa Lidl. Sveža jajca iz hlevske reje XXL v pakiranju po 30 kosov stanejo 5,19 evra, kar je med ugodnejšimi možnostmi za večji nakup. Spar medtem ponuja jajca proste reje velikosti M v pakiranju po 10 kosov za 3,99 evra, bio jajca Spar Natur*pur pa za 4,39 evra. Ponudba je zanimiva predvsem za kupce, ki iščejo manjša pakiranja ali dajejo prednost prosti reji in bio izdelkom.

Pomemben del velikonočne ponudbe ostajajo šunke. V E.Leclercovem velikonočnem katalogu so med izpostavljenimi izdelki prekajena šunka PIK Vrbovec za 6,99 evra za kilogram, prekajena šunka ali vrat Arvaj prav tako za 6,99 evra za kilogram ter prekajena šunka Z'dežele za 9,99 evra za kilogram. Pri Mercatorju je pri primerjavi cen potrebna previdnost, saj trgovec hkrati objavlja več različnih katalogov, zato vse ponudbe niso nujno del istega prodajnega obdobja. Pri tehtanih izdelkih je treba upoštevati tudi, da je končna cena odvisna od dejanske teže. Med spremljajočimi izdelki za praznično mizo je tudi hren. E.Leclerc ponuja hren Droga v pakiranju 190 ali 280 gramov za 1,68 evra, nariban hren Kmetija Majcan, 200 gramov, pa za 2,78 evra. Spar v tem segmentu izstopa z delikatesnim hrenom Spar, 350 gramov, za 1,74 evra. Pri teh izdelkih je za primerjavo smiselno upoštevati tako ceno kot gramaturo.

Za barve za jajca bomo odšteli med 60 in 90 centi. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images

Pri poticah je nabor raznolik. Lidl ima v akciji Deluxe orehovo potico za 4,99 evra. Orehova potica Spar Premium, 500 gramov, bo v Sparu na voljo za 6,99 evra, medtem ko bo domača orehova potica v E.Leclercu po odštetem bonu na kartico stala 7,48 evra. V Mercatorju je orehova potica Žito, 500 gramov, znižana za 33 odstotkov in stane 4,59 evra, kar jo uvršča med ugodnejše preverjene ponudbe. V ponudbi sta tudi orehova potica Special Moments, 650 gramov, za 9,99 evra in potica Žito Premium za 6,99 evra. Ponudba vključuje tudi čokoladne izdelke in pripomočke za pirhe. V E.Leclercu bodo polnjena čokoladna jajca Milka, 128 ali 136 gramov, na prodaj za 3,48 evra. Čokoladna jajca v škatli KitKat ali Smarties, 120 gramov, bodo stala 4,25 oziroma 4,78 evra, odvisno od obračuna popusta v katalogu. Lidl ponuja čokoladno jajce s presenečenjem za 3,99 evra, vendar je tudi tu treba preveriti obdobje veljavnosti akcije. E.Leclerc ima v ponudbi še rdečo barvo za pirhe za 0,56 evra za kos in barvo za pirhe z nalepkami Berčon za 0,89 evra za kos. Pri tokratni primerjavi je ključno opozorilo povezano z datumi veljavnosti katalogov. Pri Mercatorju redni katalog ne velja od 30. marca do 4. aprila, temveč od 26. marca do 1. aprila, zato je nujno ločiti med rednimi in velikonočnimi akcijami. Prav časovna neenotnost katalogov namreč otežuje neposredno primerjavo in lahko hitro privede do napačnega vtisa, da gre za enotno ponudbo vseh trgovcev.