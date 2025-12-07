Prisesajmo praznično vzdušje: s preprostim trikom je tudi to mogoče

S preprostim trikom lahko pozimi domala v vsak kotiček prinesemo še dodatno (praznično) toplino, svežino in občutek naravne čistoče. Zima daje domu prav poseben ritem. Zunaj pihajo mrzli vetrovi in vlada sivo ter megleno vreme, znotraj domov pa vselej iščemo nasprotje, mir, toplino, svetlobo, občutek varnosti. Prav zato je ta čas kot naročen, da ustvarimo prijeten in pomirjujoč občutek, ki nas bo objel takoj, ko stopimo čez prag. Sesanje, ki ga sicer jemljemo kot rutino, lahko postane mali ritual, s katerim bomo prostoru povrnili pristnost. A tudi od najboljših sesalnikov se lahko sčasoma začne viti nekoliko postan oz. neprijeten vonj. Krivi so prah, dlake hišnih ljubljenčkov, vlaga in vsa vsakodnevna umazanija, ki se nabira v posodi ali vrečki. In četudi tla blestijo, zrak včasih preprosto ne deluje več tako čisto, kot bi želeli.

Rešitev se skriva med začimbami.

Zato se vse več ljudi zateka k preprostim, že skoraj starinskim metodam brez težkih kemikalij in umetnih dišav. Mednje spada tudi cimet, ki ga damo kar v sesalnik, in bo dom napolnil s sladkobnim in prijetnim vonjem, obenem pa naj bi njegova naravna antibakterijska moč pomagala pri zmanjševanju klic, ki se zadržujejo v preprogah. Ker se prah, dlake in nabrana umazanija sčasoma spremenijo v gojišča bakterij in neprijetnih vonjav, se torej rešitev skriva kar med začimbami!

Dve čajni žlički

Najprej rahlo navlažimo majhen robček ali blazinico vate s toplo vodo. Nato nanjo stresemo približno 10 gramov mletega cimeta (okoli dve čajni žlički) in ga nežno vtremo, da se bo enakomerno razporedil. Pripravljeno blazinico položimo v posodo oziroma zbiralnik sesalnika – pri modelih brez vrečke pazimo, da ne bo ovirala pretoka zraka.

O antibakterijskih in protimikrobnih lastnostih cimeta poročajo tudi znanstveni viri.

Potem sesajmo kot običajno. Med čiščenjem naj bi se po prostoru razširil topel vonj, ki bo pomagal nevtralizirati neprijetne vonjave. O antibakterijskih in protimikrobnih lastnostih cimeta poročajo tudi znanstveni viri: po nekaterih navedbah vsebuje cimetova skorja več antibakterijskih spojin, med njimi flavonoide, saponine in cinamaldehid, skratka, njegov učinek na bakterije je ugoden.

Cimet je klasična praznična začimba. FOTO: Igorr1/Getty Images