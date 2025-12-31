Razbijte krožnik na sosedovih vratih, pravijo Danci

Na različnih koncih sveta imajo za novo leto različne zanimive običaje, nekaj pa jih je še posebno zanimivih in zabavnih. V Španiji ob polnoči pojedo 12 grozdov, kar naj bi prineslo srečo v prihajajočem letu. Tradicija izvira iz leta 1909, ko je bila v eni od španskih regij izjemno dobra letina grozdja. Na Danskem ljudje razbijajo krožnike in drugo posodo na vratih svojih sosedov, kar naj bi prineslo srečo in prijateljstvo v novem letu. Večji ko je kup razbite posode, več sreče in prijateljev naj bi imeli v prihodnjem letu. V Ekvadorju ljudje sežigajo strašila, narejena iz starih oblačil, in napolnjena s papirjem ali žagovino, da bi pregnali nesrečo iz preteklega leta.

Na Japonskem zvonijo s 108 zvonovi.

V Latinski Ameriki, zlasti v Mehiki, Boliviji in Braziliji, je običaj, da ljudje nosijo barvno spodnje perilo, kar naj bi vplivalo na njihovo srečo v prihodnjem letu. Rdeče perilo naj bi prineslo ljubezen, rumeno bogastvo, belo pa mir in harmonijo. Na Japonskem novo leto zaznamujejo s 108 zvonovi v budističnih templjih, s čimer želijo pregnati 108 grehov, ki naj bi jih imeli vsi ljudje. Na Filipinih je novo leto povezano s simboliko denarja in bogastva, zato se obdajo z okroglimi predmeti, ki simbolizirajo kovance. Na Škotskem velja, da naj bi prvi obiskovalec, ki prestopi prag po polnoči, prinesel srečo, še posebno če je to visok temnolas moški. Nemčija ima svojo edinstveno tradicijo, kjer ljudje jedo krapa na silvestrovo, njegovo lusko pa hranijo v denarnici za srečo in bogastvo v novem letu. V Italiji, zlasti v Neaplju, ljudje na silvestrovo mečejo staro pohištvo skozi okna, kar simbolizira svež začetek.