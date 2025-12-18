  • Delo d.o.o.
Razstavo jaslic po vasi bodo odprli to nedeljo

Odprtje bo v nedeljo, 21. decembra, zaprtje v nedeljo, 4. januarja.
Na Gradežu jih bodo postavili po vsej vasi. Foto: DOD Gradež
Na Gradežu jih bodo postavili po vsej vasi. Foto: DOD Gradež
P. H.
 18. 12. 2025 | 10:30
1:39
A+A-

Tradicionalna razstava jaslic v idilično razsvetljeni vasici Gradež pri Turjaku bo letos od 21. decembra do 4. januarja 2026. »Društvo za ohranjanje dediščine vas vabi, da se v prazničnem času podate na čarobno potepanje med jaslicami, skritimi v najbolj očarljivih kotičkih vasi – v hišah, kapelicah, kleteh, kaščah in tudi na prostem,« so sporočili iz Društva za ohranjanje dediščine Gradež.

Odprtje razstave bo v nedeljo, 21. decembra, ob 17.30. »Naj se praznični dnevi začnejo ob zvokih božičnih pesmi. Ob tem se boste lahko pogreli ob toplih napitkih, posladkali s prigrizki in pokukali na praznično tržnico, kjer boste našli tudi navdih za darila,« dodajajo v društvu. Zaključek razstave bo v nedeljo, 4. januarja, ob 17.30. Sklenili je bodo s tradicionalno razstavo poprtnikov in pokušino teh prazničnih dobrot.

O lanskem dogodku je poročala celo avstrijska televizija ORF.

Na Gradežu vabijo še na vodene oglede vsak dan med 16. in 19. uro. »Naša razstava je bila več let najštevilnejša v Sloveniji, njen sloves pa sega tudi prek meja – o lanskem dogodku je poročala celo avstrijska televizija ORF. Pridružite se nam in začutite toplino praznikov v družbi svetlobe, ustvarjalnosti in tradicije,« so sklenili v Društvu za ohranjanje dediščine Gradež. 

