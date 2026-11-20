Advent je eden najlepših časov za raziskovanje evropskih mest. Zgodovinska središča dobijo novo podobo, ulice napolnijo vonjave po cimetu, kuhanem vinu in prazničnih slaščicah, na trgih zaživijo stojnice, koncerti in drsališča. Za praznično razpoloženje ni treba potovati daleč. Izbrali smo šest zanimivih krajev v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Italiji – nekatere lahko obiščemo v enem dnevu, drugim raje namenimo podaljšani konec tedna.

Adventni sejem v Innsbrucku, Avstrija FOTO: Depositphotos

Sedem adventnih sejmov pod alpskimi vrhovi

Innsbruck je ena najbolj slikovitih adventnih destinacij v Avstriji. Mesto, obdano z mogočnimi vrhovi Nordkette, v prazničnem času zaživi na kar sedmih adventnih prizoriščih, ki se med seboj razlikujejo po ponudbi in vzdušju. Večina je dosegljiva peš, zato lahko obiskovalci v enem dnevu spoznajo več obrazov tirolskega adventa.

Najbolj tradicionalen je sejem v starem mestnem jedru, tik ob znameniti Zlati strešici (nem. Goldenes Dachl). Pred zgodovinskimi pročelji stojijo lesene hišice z rokodelskimi izdelki, okraski in lokalnimi dobrotami. Družinam je namenjen sejem na Marktplatzu, kjer jih čakajo vrtiljak, lutkovno gledališče in božično drevo, okrašeno s kristali Swarovski. Posebno doživetje ponuja prizorišče na vzpetini Hungerburg, do katerega se lahko povzpnemo z vzpenjačo. Tam obiskovalce osupne razgled na praznično osvetljeno mesto.

Sejem v starem mestnem jedru in na Marktplatzu bo odprt od 13. novembra do 23. decembra, na Hungerburgu pa od 20. novembra do 6. januarja. Do 6. januarja bo trajal tudi sejem na ulici Maria-Theresien-Straße, ki slovi po svetlobnih instalacijah in sodobnejši ponudbi.

Innsbruck je zanimiv tudi zaradi cesarske palače Hofburg, dvorne cerkve in muzejev. Ljubitelji gora se lahko z vzpenjačo Nordkette odpravijo še višje, v osrčje alpskega sveta.

Innsbruck, Avstrija, od 13. novembra 2026 do 6. januarja 2027

Božični sejem v Eisenstadtu, Avstrija FOTO: Eisenstadt Tourismus

Praznični sejem v mestu družine Esterházy

Železno (nem. Eisenstadt), glavno mesto avstrijske zvezne dežele Gradiščanska, je manjša, a zelo privlačna adventna destinacija. Njegova posebnost je povezava prazničnega dogajanja z bogato glasbeno in plemiško zgodovino mesta. Osrednji božični sejem bo potekal na območju za pešce na ulici Hauptstraße, kjer bodo obiskovalce pričakale lesene hišice z rokodelskimi izdelki, darili, kulinaričnimi dobrotami in toplimi napitki. Uradno odprtje bo 20. novembra ob 17. uri, ko bodo prižgali praznične luči. Napovedani so tudi glasbeni in otroški programi.

Posebno doživetje bo advent na dvoriščih, ki bo potekal 4., 5. in 6. decembra ter 11., 12. in 13. decembra. Med vrhunci je adventni sejem v baročni palači Esterházy, ki bo obiskovalce sprejel od 11. do 13. decembra. Zgodovinsko okolje palače bo kulisa za rokodelsko ponudbo, kulinariko in program za otroke.

Železno je tesno povezano s skladateljem Josephom Haydnom, ki je več desetletij deloval na dvoru družine Esterházy. Njegovo nekdanje domovanje je danes muzej, vredna ogleda pa je tudi palača Esterházy z razkošno Haydnovo dvorano. Na sprehod vabi tudi grajski park z baročnimi in angleškimi vrtnimi elementi.

Železno, Avstrija, od 20. novembra do 24. decembra 2026

Advent v Varaždinu, Hrvaška FOTO: Julien Duval/HTS

Baročna kulisa za praznično pravljico

Varaždin je eno najlepših hrvaških zgodovinskih mest in v adventnem času zares očarljiv. Njegovo baročno središče z urejenimi trgi, palačami in pisanimi pročelji je kot ustvarjeno za praznično okrasitev. Advent bo trajal kar 41 dni, organizatorji pa obljubljajo vsebine za različne generacije.

Praznično dogajanje bo razporejeno po zgodovinskem središču, kjer bodo obiskovalce pričakale okrašene ulice, stojnice, kulinarična ponudba in spremljevalne prireditve. Varaždinski advent bo spet navduševal z drsališčem na Kapucinskem trgu, panoramskim kolesom in Čarobnim mestom dedka Mraza.

Mesto je zanimivo tudi zaradi svoje bogate zgodovine, saj je bilo nekoč hrvaška prestolnica. Sprehod po starem mestnem jedru vodi mimo baročnih palač, mestne hiše in znamenitega gradu Stari grad, v katerem je zdaj mestni muzej. Dodajmo še, da bo Stari grad po končani obnovi spet odprl vrata 5. decembra. Obiskovalci lahko odkrijejo tudi slikovite ulice in številne cerkve, zaradi katerih Varaždin pogosto imenujejo mesto zvonikov.

Varaždin, Hrvaška, od 27. novembra 2026 do 6. januarja 2027

Advent na Reki, Hrvaška FOTO: Julien Duval/HTS

Advent ob morju in na zgodovinskem Trsatu

Reka je zanimiva izbira za vse, ki si želijo prazničnega izleta v drugačnem okolju. Namesto zasneženih alpskih kulis ponuja sredozemski utrip, zgodovinske mestne ulice in raznovrstno praznično dogajanje.

Letošnji Rijeka Advent bo potekal od 28. novembra do 10. januarja 2027. Turistična skupnost napoveduje več prizorišč, med njimi so Korzo, Trg Riječke rezolucije, umetniška četrt Benčić in grad Trsat. Mesto za letošnjo izvedbo pripravlja tudi tri nova prizorišča: arheološki park Principij, Verdijevo ulico in Titov trg. Med napovedanimi vsebinami so praznična gastronomska ponudba, družabni programi in drsališče Export Ice Box.

Posebno mesto v reški adventni zgodbi ima grad Trsat. Zgodovinska utrdba na vzpetini nad mestom se v prazničnem času spremeni v svetlobno okrašeno prizorišče, od koder se odpirajo lepi razgledi na Reko in Kvarnerski zaliv. V središču mesta velja obiskati še Korzo, mestno tržnico in pomorski muzej v guvernerjevi palači, kjer je med drugim razstavljen rešilni jopič s Titanika.

Reka, Hrvaška, od 28. novembra 2026 do 10. januarja 2027

Božični sejem v Pécsu, Madžarska FOTO: Depositphotos

Advent s koncerti in svetlobnimi projekcijami

Pécs na jugu Madžarske je manj znana, a zelo zanimiva adventna destinacija. Mesto s slikovitim zgodovinskim središčem in bogato kulturno dediščino je v prazničnem času prijetna alternativa večjim evropskim adventnim mestom.

Na osrednjem trgu Széchenyi bo tudi letos potekal adventni rokodelski in pravljični sejem. Organizatorji napovedujejo koncerte, program za otroke, kulinarično dvorišče, rokodelsko ponudbo in svetlobne projekcije. Prav te bodo večernemu obisku dodale posebno razsežnost. Natančen razpored nastopov in drugih prireditev še ni objavljen, vendar so datumi sejma že potrjeni.

Pécs je vreden obiska tudi zaradi svoje zgodovine. Med najpomembnejšimi znamenitostmi so mogočna stolnica sv. Petra in Pavla, zgodnjekrščanske grobnice, uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine, ter kulturna četrt Zsolnay. Ta je posvečena znameniti madžarski keramiki in je zanimiva tudi zaradi arhitekture nekdanje tovarne. Sprehod po mestnem središču razkrije še številne kavarne, galerije in zgodovinske stavbe.

Pécs, Madžarska, od 27. novembra do 23. decembra 2026

Adventni sejem v Trentu, Italija FOTO: Daniele Paternoster/Visit Trento

Italijanski advent v objemu gora

Trento v pokrajini Trentino je odlična izbira za ljubitelje alpskega adventa, ki si želijo nekoliko drugačne kulinarične in kulturne izkušnje. Mesto združuje italijansko in srednjeevropsko tradicijo, njegovo zgodovinsko središče pa v prazničnem času dopolnijo lesene hišice, praznične luči in vonjave lokalnih specialitet.

Božični sejem bo potekal na trgih Piazza Fiera in Piazza Mostra. Na stojnicah bodo na voljo izdelki domače obrti, božični okraski, lokalni siri, sladice in druge dobrote iz pokrajine Trentino. Poseben poudarek je na lokalni ponudbi in tradicionalni kulinariki. Obiskovalci bodo lahko pokusili značilne praznične jedi in se pogreli s kuhanim vinom.

Sejem bo potekal vsak dan od 10. do 20. ure, ob petkih in sobotah pa bo gostinski del deloval do 21. ure. Tudi med božičnimi prazniki bo nekaj možnosti za obisk: 25. decembra bo sejem odprt od 16. do 20. ure, med 26. decembrom in 5. januarjem pa bo na večini prizorišča spet veljal redni urnik.

Trento je mesto z bogato zgodovino in številnimi znamenitostmi. Osrednji trg Piazza Duomo krasijo stolnica sv. Vigilija, Neptunov vodnjak in slikovite renesančne palače. Vredno je obiskati tudi grad Buonconsiglio, nekdanjo rezidenco knezoškofov, ter se sprehoditi po arkadnih ulicah starega mestnega jedra.

Trento, Italija, od 20. novembra 2026 do 6. januarja 2027

Članek je bil objavljen v prilogi Praznično.